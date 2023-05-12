https://ria.ru/20230512/postavki-1871382539.html

Бербок призвала третьи страны отказаться от военных поставок России

Бербок призвала третьи страны отказаться от военных поставок России - РИА Новости, 12.05.2023

Бербок призвала третьи страны отказаться от военных поставок России

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на фоне массовых поставок западных вооружений и оказания военной помощи Киеву утверждает, что возможные поставки... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T17:30

2023-05-12T17:30

2023-05-12T17:30

специальная военная операция на украине

в мире

германия

анналена бербок

россия

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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на фоне массовых поставок западных вооружений и оказания военной помощи Киеву утверждает, что возможные поставки третьими странами оружия или товаров военного назначения для России приравниваются к участию в конфликте на Украине. Бербок призвала "все страны мира" не поддерживать российскую спецоперацию. "И уж тем более не путём поставок материалов военного назначения, поскольку поддержка этой войны с помощью оружия означала бы участие в ней", - сообщила она на полях проходящей в Швеции неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза, выступление транслировалось на сайте ЕК. При этом она подчеркнула, что западные страны продолжат поставлять артиллерию и боеприпасы Украине, что ранее уже вызывало протесты с российской стороны, заявлявшей об участии НАТО в украинском конфликте. По словам Бербок, Запад настойчиво обращается ко всем странам этого мира - особенно к тем, которые несут ответственность в рамках участия в международных советах – убедиться в том, что военные товары и товары двойного назначения не будут впредь поставляться в РФ. "За последние месяцы мы, к сожалению, вынуждены были констатировать, что есть всё больше свидетельств того, что некоторые страны этого мира и, возможно, некоторые компании из этих стран могут проводить военные поставки, особенно в контексте товаров двойного назначения", - добавила она. В рамках нового санкционного пакета ЕС рассмотрит вероятность таких поставок, сообщила министр. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый, 11-й, пакет санкций ЕС против России сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений. По ее словам, страны ЕС могут запретить экспорт ряда товаров в третьи страны в случае подозрения в их участии в обходе санкций против РФ. При этом в ЕС неоднократно заявляли, что в отличие от США Евросоюз не хочет использовать экстерриториальные санкции. Как сказал РИА Новости бывший член бундестага, журналист и писатель Армин-Паулус Хампел, если Евросоюз применит санкции против стран и компаний, которые ведут с Россией торговлю товарами двойного назначения, то это станет худшим решением, которое когда-либо принимал ЕС. Эксперт считает, что ЕС превышает свои полномочия. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230512/yuar-1871369990.html

https://ria.ru/20230512/rakety-1871265771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, анналена бербок, россия