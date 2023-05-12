https://ria.ru/20230512/pobory-1871402491.html

В Петербурге директора школы отправили под домашний арест по делу о взятках

В Петербурге директора школы отправили под домашний арест по делу о взятках - РИА Новости, 12.05.2023

В Петербурге директора школы отправили под домашний арест по делу о взятках

Директор школы в Невском районе Санкт-Петербурга Ирина Карпицкая, обвиняемая во взяточничестве за поборы с учителей, отправлена под домашний арест, сообщает... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T18:33

2023-05-12T18:33

2023-05-12T18:33

происшествия

санкт-петербург

россия

школа

взятка

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Директор школы в Невском районе Санкт-Петербурга Ирина Карпицкая, обвиняемая во взяточничестве за поборы с учителей, отправлена под домашний арест, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Суд ходатайство удовлетворил, избрав Карпицкой домашний арест по 27 июня", - отметили в пресс-службе. Как сообщали в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, в полицию поступила информация, что в одной из школ Невского района руководство вымогает у учителей деньги, обещая взамен "благоприятные условия труда", в том числе и начисление повышенной премии. Были задержаны директор школы и два заместителя. Полиция пока установила три факта получения взяток: в середине декабря 2022 года преподаватель музыки, учитель иностранных языков и фиктивный работник перечислили руководству школы 202 тысячи рублей.

https://ria.ru/20230425/khischeniya-1867704396.html

санкт-петербург

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, санкт-петербург, россия, школа, взятка