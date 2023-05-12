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В Петербурге директора школы отправили под домашний арест по делу о взятках - РИА Новости, 12.05.2023
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18:33 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/pobory-1871402491.html
В Петербурге директора школы отправили под домашний арест по делу о взятках
В Петербурге директора школы отправили под домашний арест по делу о взятках - РИА Новости, 12.05.2023
В Петербурге директора школы отправили под домашний арест по делу о взятках
Директор школы в Невском районе Санкт-Петербурга Ирина Карпицкая, обвиняемая во взяточничестве за поборы с учителей, отправлена под домашний арест, сообщает... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T18:33
2023-05-12T18:33
происшествия
санкт-петербург
россия
школа
взятка
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Директор школы в Невском районе Санкт-Петербурга Ирина Карпицкая, обвиняемая во взяточничестве за поборы с учителей, отправлена под домашний арест, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Суд ходатайство удовлетворил, избрав Карпицкой домашний арест по 27 июня", - отметили в пресс-службе. Как сообщали в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, в полицию поступила информация, что в одной из школ Невского района руководство вымогает у учителей деньги, обещая взамен "благоприятные условия труда", в том числе и начисление повышенной премии. Были задержаны директор школы и два заместителя. Полиция пока установила три факта получения взяток: в середине декабря 2022 года преподаватель музыки, учитель иностранных языков и фиктивный работник перечислили руководству школы 202 тысячи рублей.
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происшествия, санкт-петербург, россия, школа, взятка
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Школа, Взятка
В Петербурге директора школы отправили под домашний арест по делу о взятках

В Петербурге директора школы отправили под домашний арест по делу о поборах с учителей

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Директор школы в Невском районе Санкт-Петербурга Ирина Карпицкая, обвиняемая во взяточничестве за поборы с учителей, отправлена под домашний арест, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Суд ходатайство удовлетворил, избрав Карпицкой домашний арест по 27 июня", - отметили в пресс-службе.
Как сообщали в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, в полицию поступила информация, что в одной из школ Невского района руководство вымогает у учителей деньги, обещая взамен "благоприятные условия труда", в том числе и начисление повышенной премии. Были задержаны директор школы и два заместителя. Полиция пока установила три факта получения взяток: в середине декабря 2022 года преподаватель музыки, учитель иностранных языков и фиктивный работник перечислили руководству школы 202 тысячи рублей.
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Источник: в петербуржской школе выявили хищения с помощью "мертвых душ"
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияШколаВзятка
 
 
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