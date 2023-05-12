https://ria.ru/20230512/pobory-1871402491.html
В Петербурге директора школы отправили под домашний арест по делу о взятках
В Петербурге директора школы отправили под домашний арест по делу о взятках - РИА Новости, 12.05.2023
В Петербурге директора школы отправили под домашний арест по делу о взятках
Директор школы в Невском районе Санкт-Петербурга Ирина Карпицкая, обвиняемая во взяточничестве за поборы с учителей, отправлена под домашний арест, сообщает... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T18:33
2023-05-12T18:33
2023-05-12T18:33
происшествия
санкт-петербург
россия
школа
взятка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Директор школы в Невском районе Санкт-Петербурга Ирина Карпицкая, обвиняемая во взяточничестве за поборы с учителей, отправлена под домашний арест, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Суд ходатайство удовлетворил, избрав Карпицкой домашний арест по 27 июня", - отметили в пресс-службе. Как сообщали в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, в полицию поступила информация, что в одной из школ Невского района руководство вымогает у учителей деньги, обещая взамен "благоприятные условия труда", в том числе и начисление повышенной премии. Были задержаны директор школы и два заместителя. Полиция пока установила три факта получения взяток: в середине декабря 2022 года преподаватель музыки, учитель иностранных языков и фиктивный работник перечислили руководству школы 202 тысячи рублей.
https://ria.ru/20230425/khischeniya-1867704396.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64b0c490c78f459be1c47b6873c5a7b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, школа, взятка
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Школа, Взятка
В Петербурге директора школы отправили под домашний арест по делу о взятках
В Петербурге директора школы отправили под домашний арест по делу о поборах с учителей