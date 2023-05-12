https://ria.ru/20230512/oteki-1871173207.html
Врач дала совет, как избавиться от отеков на лице
Врач дала совет, как избавиться от отеков на лице - РИА Новости, 12.05.2023
Врач дала совет, как избавиться от отеков на лице
Почему по утрам на лице могут появляться отеки и как с ними бороться, объяснила в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T02:10
2023-05-12T02:10
2023-05-12T02:10
общество
ирина бережная
здоровье - общество
лицо
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Почему по утрам на лице могут появляться отеки и как с ними бороться, объяснила в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.Причиной утренней отечности могут быть различные заболевания, игнорировать ее нельзя, отметила врач. При регулярном появлении этого симптома необходимо обратиться за медицинской помощью, предупредила она. Если же отеки возникают от случая к случаю, в первую очередь стоит обратить внимание на свой рацион, рекомендует Бережная.Врач назвала меры, которые помогают избавиться от отеков, возникших из-за погрешностей в питании."Большой объем чистой воды без добавок, не чай с компотом или кофе, а просто чистая негазированная вода, а также физическая нагрузка выведут избыток соли и алкоголя из организма, например, после застолья. Физическая нагрузка не должна быть запредельной, достаточно прогуляться в парке или поплавать в бассейне", – уточнила Бережная.Кроме того, для снятия отеков можно делать компрессы, чередуя теплые и холодные полотенца, посоветовала она.В женском организме жидкость может задерживаться перед менструацией, это еще одна распространенная причина утренней отечности, продолжила врач.По ее словам, улучшению работы почек и лимфодренажной системы способствуют правильное питание и физическая активность."Движение, физическая нагрузка должны присутствовать в повседневной жизни на постоянной основе, тогда будут лучше работать почки, будет выводиться лишняя жидкость из организма, будет венозный отток, не будет застоя, лимфодренажная система будет хорошо работать", – заключила Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.
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РИА Новости
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общество, ирина бережная, здоровье - общество, лицо
Общество, Ирина Бережная, Здоровье - Общество, лицо
Врач дала совет, как избавиться от отеков на лице
Врач Бережная посоветовала следить за питанием при появлении по утрам отеков на лице
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости.
Почему по утрам на лице могут появляться отеки и как с ними бороться, объяснила
в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.
Причиной утренней отечности могут быть различные заболевания, игнорировать ее нельзя, отметила врач. При регулярном появлении этого симптома необходимо обратиться за медицинской помощью, предупредила она. Если же отеки возникают от случая к случаю, в первую очередь стоит обратить внимание на свой рацион, рекомендует Бережная.
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"Например, человек съел ведро селедки и совершенно не пил жидкости. Безусловно, на следующий день у него будут отеки, в том числе на лице, и повышенное артериальное давление, но организм с этим довольно быстро справится. Неумеренность в употреблении острого, жирного или спиртного тоже может приводить к отекам", – сказала она.
Врач назвала меры, которые помогают избавиться от отеков, возникших из-за погрешностей в питании.
"Большой объем чистой воды без добавок, не чай с компотом или кофе, а просто чистая негазированная вода, а также физическая нагрузка выведут избыток соли и алкоголя из организма, например, после застолья. Физическая нагрузка не должна быть запредельной, достаточно прогуляться в парке или поплавать в бассейне", – уточнила Бережная.
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Кроме того, для снятия отеков можно делать компрессы, чередуя теплые и холодные полотенца, посоветовала она.
В женском организме жидкость может задерживаться перед менструацией, это еще одна распространенная причина утренней отечности, продолжила врач.
По ее словам, улучшению работы почек и лимфодренажной системы способствуют правильное питание и физическая активность.
"Движение, физическая нагрузка должны присутствовать в повседневной жизни на постоянной основе, тогда будут лучше работать почки, будет выводиться лишняя жидкость из организма, будет венозный отток, не будет застоя, лимфодренажная система будет хорошо работать", – заключила Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.
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