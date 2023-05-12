https://ria.ru/20230512/oteki-1871173207.html

Врач дала совет, как избавиться от отеков на лице

Врач дала совет, как избавиться от отеков на лице - РИА Новости, 12.05.2023

Врач дала совет, как избавиться от отеков на лице

Почему по утрам на лице могут появляться отеки и как с ними бороться, объяснила в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T02:10

2023-05-12T02:10

2023-05-12T02:10

общество

ирина бережная

здоровье - общество

лицо

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Почему по утрам на лице могут появляться отеки и как с ними бороться, объяснила в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.Причиной утренней отечности могут быть различные заболевания, игнорировать ее нельзя, отметила врач. При регулярном появлении этого симптома необходимо обратиться за медицинской помощью, предупредила она. Если же отеки возникают от случая к случаю, в первую очередь стоит обратить внимание на свой рацион, рекомендует Бережная.Врач назвала меры, которые помогают избавиться от отеков, возникших из-за погрешностей в питании."Большой объем чистой воды без добавок, не чай с компотом или кофе, а просто чистая негазированная вода, а также физическая нагрузка выведут избыток соли и алкоголя из организма, например, после застолья. Физическая нагрузка не должна быть запредельной, достаточно прогуляться в парке или поплавать в бассейне", – уточнила Бережная.Кроме того, для снятия отеков можно делать компрессы, чередуя теплые и холодные полотенца, посоветовала она.В женском организме жидкость может задерживаться перед менструацией, это еще одна распространенная причина утренней отечности, продолжила врач.По ее словам, улучшению работы почек и лимфодренажной системы способствуют правильное питание и физическая активность."Движение, физическая нагрузка должны присутствовать в повседневной жизни на постоянной основе, тогда будут лучше работать почки, будет выводиться лишняя жидкость из организма, будет венозный отток, не будет застоя, лимфодренажная система будет хорошо работать", – заключила Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220330/angina-1780935453.html

https://ria.ru/20230314/litso-1857684103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, ирина бережная, здоровье - общество, лицо