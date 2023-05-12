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ЮАР выразит протест послу США после слов о якобы поставках оружия России

ЮАР выразит протест послу США после слов о якобы поставках оружия России - РИА Новости, 12.05.2023

ЮАР выразит протест послу США после слов о якобы поставках оружия России

МИД ЮАР выразит протест американскому послу в стране Рубену Бригети после его заявлений о якобы возможных поставках оружия со стороны ЮАР России, сообщает... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T16:12

2023-05-12T16:12

2023-05-12T16:12

в мире

юар

сша

россия

наледи пандор

энтони блинкен

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. МИД ЮАР выразит протест американскому послу в стране Рубену Бригети после его заявлений о якобы возможных поставках оружия со стороны ЮАР России, сообщает местный телеканал News24 со ссылкой на представителя южноафриканского министерства. Ранее News24 передал слова Бригети, который утверждает, что ЮАР якобы поставляет вооружение российской армии. Американская сторона ссылается на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Корабль пробыл на базе с 6 по 8 декабря 2022 года. По словам посла, в США уверены, что на корабль якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего судно вернулось обратно в Россию. В администрации южноафриканского президента заявили, что утверждения Бригети не содержат никаких доказательств. В Претории также назвали разочаровывающими и контрпродуктивными заявления американского посла. "Сегодня министерство международных отношений и сотрудничества ЮАР выразит демарш послу США в стране после его вчерашних заявлений", - приводит телеканал слова представителя МИД ЮАР Клейсона Моньелы. Моньела также добавил, что министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор проведет беседу с госсекретарем США Энтони Блинкеном о мерах Южно-Африканской Республики в отношении американского посла. Ранее в офисе президента отметили, что ЮАР проведет независимое расследование обвинений в поставках оружия, а разведсообщество США может предоставлять свои доказательства, в случае их наличия.

https://ria.ru/20230408/yuar-1863914555.html

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в мире, юар, сша, россия, наледи пандор, энтони блинкен