https://ria.ru/20230512/nebo-1871260521.html

В петербургской полиции создали спецподразделение по контролю за небом

В петербургской полиции создали спецподразделение по контролю за небом - РИА Новости, 12.05.2023

В петербургской полиции создали спецподразделение по контролю за небом

Специальное подразделение по контролю за небом, созданное в структуре полиции в Петербурге, обеспечит безопасность в воздухе при проведении массовых мероприятий РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:27

2023-05-12T12:27

2023-05-12T12:39

безопасность

санкт-петербург

россия

день победы

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Специальное подразделение по контролю за небом, созданное в структуре полиции в Петербурге, обеспечит безопасность в воздухе при проведении массовых мероприятий с помощью снайперских групп и противодронного оборудования, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "В связи с введением в Санкт-Петербурге ряда ограничений на эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов полиция города в рамках компетенции взяла на контроль обеспечение безопасности и правопорядка в этой сфере. С этой целью на базе оперативного управления создан специальный отдел", - говорится в сообщении. В состав нового подразделения входят, в частности, мобильные патрули, в задачу которых входит задержание операторов беспилотников. Также туда включены снайперские группы и технические группы, оснащенные средствами подавления и нейтрализации дронов. "В состав нового подразделения в первую очередь принимались сотрудники полиции, побывавшие в служебных командировках на новых территориях", - уточнили в ГУМВД. Как отмечают в полиции, новое подразделение дебютировало 9 мая во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. "Спокойное небо обеспечивали 5 снайперских пар и 2 группы с противодронными электромагнитными ружьями, размещенные на крышах зданий в центральной части города. Дополнительное наблюдение обеспечивали несколько наземных постов, а мобильные наряды патрулировали улицы с целью выявления операторов БПЛА. Результатом работы подразделения при содействии коллег из других силовых ведомств стало отсутствие происшествий в праздничный день", - рассказали в региональном главке МВД РФ. Ранее 4 мая начальник отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин сообщал, что в Петербурге введен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов.

https://ria.ru/20230426/drony-1867978850.html

санкт-петербург

россия

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Кирилл Волков

безопасность, санкт-петербург, россия, день победы, министерство внутренних дел рф (мвд россии)