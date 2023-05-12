https://ria.ru/20230512/nasilie-1871297741.html
В Удмуртии вынесли приговор педофилу за сексуальное насилие над мальчиками
В Удмуртии вынесли приговор педофилу за сексуальное насилие над мальчиками - РИА Новости, 12.05.2023
В Удмуртии вынесли приговор педофилу за сексуальное насилие над мальчиками
Верховный суд Удмуртии приговорил к 17 годам колонии местного жителя за сексуальное насилие в отношении пятерых мальчиков, с которыми он знакомился в игровых... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T14:00
2023-05-12T14:00
2023-05-12T14:00
происшествия
ижевск
россия
удмуртская республика (удмуртия)
дети
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УФА, 12 мая – РИА Новости. Верховный суд Удмуртии приговорил к 17 годам колонии местного жителя за сексуальное насилие в отношении пятерых мальчиков, с которыми он знакомился в игровых клубах и угощал продуктами, сообщили в региональной прокуратуре. По данным надзорного ведомства, 51-летний житель Ижевска в течение 2021 года знакомился в торговых центрах и игровых клубах с мальчиками в возрасте 11-14 лет, угощая их продуктами питания и оплачивая некоторые их потребности. "Войдя в доверие к несовершеннолетним, мужчина совершил в отношении пяти из них преступления сексуального характера. О противоправных действиях никто из детей и их близких в полицию не заявлял. Действия педофила были выявлены и пресечены правоохранителями в ходе оперативно-розыскных мероприятий", - говорится в сообщении. В судебном заседании подсудимый частично признал свою вину. "По приговору Верховного суда Удмуртии ближайшие 17 лет злоумышленник проведет в исправительной колонии особого режима", - сообщили в прокуратуре региона. Мужчина ранее уже был судим за аналогичные преступления и отбыл наказание, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230511/podrostki-1871097257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ижевск, россия, удмуртская республика (удмуртия), дети
Происшествия, Ижевск, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия), Дети
В Удмуртии вынесли приговор педофилу за сексуальное насилие над мальчиками
В Удмуртии педофил получил 17 лет колонии за сексуальное насилие над пятью мальчиками