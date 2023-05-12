https://ria.ru/20230512/nalog-1871190770.html

В Госдуме готовят проект "налога на развлечение" для помощи мобилизованным

В Госдуме готовят проект "налога на развлечение" для помощи мобилизованным - РИА Новости, 12.05.2023

В Госдуме готовят проект "налога на развлечение" для помощи мобилизованным

Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) заявил, что готовит законопроект об отчислениях в 1% со счета в кафе в фонд помощи семьям мобилизованных и армии. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T08:34

2023-05-12T08:34

2023-05-12T09:47

специальная военная операция на украине

госдума рф

михаил матвеев

кпрф

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) заявил, что готовит законопроект об отчислениях в 1% со счета в кафе в фонд помощи семьям мобилизованных и армии. "Готовлю законопроект об отчислениях 1% со счёта в кафе/ресторане/ночном клубе в фонд помощи семьям мобилизованных и армии. Такой своеобразный налог на развлечение в период военного времени", - написал депутат в своем телеграм-канале. По мнению Матвеева, это "не обременительная наценка, меньше обычных чаевых, но в масштабах страны огромная сумма".

https://ria.ru/20230421/nalogi-1866878286.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, михаил матвеев, кпрф