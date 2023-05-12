https://ria.ru/20230512/nalog-1871190770.html
В Госдуме готовят проект "налога на развлечение" для помощи мобилизованным
В Госдуме готовят проект "налога на развлечение" для помощи мобилизованным - РИА Новости, 12.05.2023
В Госдуме готовят проект "налога на развлечение" для помощи мобилизованным
Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) заявил, что готовит законопроект об отчислениях в 1% со счета в кафе в фонд помощи семьям мобилизованных и армии. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T08:34
2023-05-12T08:34
2023-05-12T09:47
специальная военная операция на украине
госдума рф
михаил матвеев
кпрф
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) заявил, что готовит законопроект об отчислениях в 1% со счета в кафе в фонд помощи семьям мобилизованных и армии. "Готовлю законопроект об отчислениях 1% со счёта в кафе/ресторане/ночном клубе в фонд помощи семьям мобилизованных и армии. Такой своеобразный налог на развлечение в период военного времени", - написал депутат в своем телеграм-канале. По мнению Матвеева, это "не обременительная наценка, меньше обычных чаевых, но в масштабах страны огромная сумма".
https://ria.ru/20230421/nalogi-1866878286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, михаил матвеев, кпрф
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Михаил Матвеев, КПРФ
В Госдуме готовят проект "налога на развлечение" для помощи мобилизованным
Депутат ГД Матвеев готовит закон об отчислениях со счета в кафе для семей мобилизованных