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В Петербурге на два месяца закроют станцию метро "Пионерская" - РИА Новости, 12.05.2023
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14:05 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/metro-1871299715.html
В Петербурге на два месяца закроют станцию метро "Пионерская"
В Петербурге на два месяца закроют станцию метро "Пионерская" - РИА Новости, 12.05.2023
В Петербурге на два месяца закроют станцию метро "Пионерская"
Станция метро "Пионерская" в Санкт-Петербурге закроется на ремонт с 24 июня по 22 августа, сообщает городской комитет по транспорту. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T14:05
2023-05-12T14:05
общество
санкт-петербург
россия
метро
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Станция метро "Пионерская" в Санкт-Петербурге закроется на ремонт с 24 июня по 22 августа, сообщает городской комитет по транспорту. При закрытии станции ожидается, что перераспределение пассажиропотока произойдет в направлении станций метрополитена: "Комендантский проспект", "Черная речка","Удельная", "Старая Деревня". Именно к этим станциям будут направлены маршруты наземного транспорта. Для перевозки пассажиров во время ремонта "Пионерской" комитет по транспорту разработал схему работы наземного городского общественного транспорта. Транспортное обслуживание пассажиров на время закрытия станции метро "Пионерская" будут осуществлять 28 маршрутов наземного транспорта: 22 автобусных, 3 трамвайных, 3 троллейбусных. Для перевозки пассажиров будет задействовано почти 400 транспортных средств по будним дням и порядка 330 по выходным. При этом между "Пионерской" и "Комендантским проспектом" будут работать девять автобусных, два трамвайных и два троллейбусных маршрута. Станция метро "Пионерская" открыта 4 ноября 1982 года. Вестибюль станции работает без ремонта строительных конструкций более 40 лет. В марте 2022 года начался капитальный ремонт вестибюля. Сейчас на станции ведется замена поврежденных железобетонных плит перекрытий в зоне входа со стороны проспекта Испытателей; замена гранитного пола в кассовом зале с устройством гидроизоляции и замена входных групп, ремонт отделки помещений. Снаружи вестибюля предусматривается замена гранитных плит стилобата с восстановлением основания; обновление гранитных ступеней лестниц и оборудование тактильных указателей для маломобильных групп населения.
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общество, санкт-петербург, россия, метро
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Метро
В Петербурге на два месяца закроют станцию метро "Пионерская"

В Петербурге станцию метро "Пионерская" закроют на ремонт с 24 июня по 22 августа

© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанкЗнак Петербургского метрополитена
Знак Петербургского метрополитена - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Знак Петербургского метрополитена. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Станция метро "Пионерская" в Санкт-Петербурге закроется на ремонт с 24 июня по 22 августа, сообщает городской комитет по транспорту.
«
"С 24 июня по 22 августа текущего года станция метро "Пионерская не будет работать на вход и выход пассажиров. В этот период на станции будут полностью заменены железобетонные плиты перекрытий в зоне турникетов и над механизмами приводов эскалаторов", - говорится в сообщении.
При закрытии станции ожидается, что перераспределение пассажиропотока произойдет в направлении станций метрополитена: "Комендантский проспект", "Черная речка","Удельная", "Старая Деревня". Именно к этим станциям будут направлены маршруты наземного транспорта.
Для перевозки пассажиров во время ремонта "Пионерской" комитет по транспорту разработал схему работы наземного городского общественного транспорта. Транспортное обслуживание пассажиров на время закрытия станции метро "Пионерская" будут осуществлять 28 маршрутов наземного транспорта: 22 автобусных, 3 трамвайных, 3 троллейбусных. Для перевозки пассажиров будет задействовано почти 400 транспортных средств по будним дням и порядка 330 по выходным.
При этом между "Пионерской" и "Комендантским проспектом" будут работать девять автобусных, два трамвайных и два троллейбусных маршрута.
Станция метро "Пионерская" открыта 4 ноября 1982 года. Вестибюль станции работает без ремонта строительных конструкций более 40 лет. В марте 2022 года начался капитальный ремонт вестибюля. Сейчас на станции ведется замена поврежденных железобетонных плит перекрытий в зоне входа со стороны проспекта Испытателей; замена гранитного пола в кассовом зале с устройством гидроизоляции и замена входных групп, ремонт отделки помещений. Снаружи вестибюля предусматривается замена гранитных плит стилобата с восстановлением основания; обновление гранитных ступеней лестниц и оборудование тактильных указателей для маломобильных групп населения.
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