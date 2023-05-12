https://ria.ru/20230512/ldpr-1871175851.html
Депутат сообщил о "наступлении" украинских детей на сервер ЛДПР в Minecraft
Депутат сообщил о "наступлении" украинских детей на сервер ЛДПР в Minecraft - РИА Новости, 12.05.2023
Депутат сообщил о "наступлении" украинских детей на сервер ЛДПР в Minecraft
Украинские власти зовут школьников младших классов 12 мая принять участие в "контрнаступлении" на сервер ЛДПР в Minecraft, заявил РИА Новости замглавы комитета... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T01:45
2023-05-12T01:45
2023-05-12T10:41
лдпр
вооруженные силы украины
госдума рф
андрей свинцов
владимир жириновский
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Украинские власти зовут школьников младших классов 12 мая принять участие в "контрнаступлении" на сервер ЛДПР в Minecraft, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по информационным технологиям Андрей Свинцов (ЛДПР).К памятнику основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому на "цифровое" 1 Мая в Minecraft "пришли" 12 тысяч пользователей со всего мира, сервер не выдержал числа желающих, сообщили ранее в ЛДПР. "Украинские власти "мобилизуют" в ВСУ детей. Школьников младших классов 12 мая приглашают принять участие в "контрнаступлении" на сервер ЛДПР в Minecraft", — сказал Свинцов.По его словам, "понятно, на каком участке фронта сосредоточены основные силы ВСУ и где будет нанесен "главный" удар".
https://ria.ru/20220516/prigovor-1788846537.html
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лдпр, вооруженные силы украины, госдума рф, андрей свинцов, владимир жириновский
ЛДПР, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Андрей Свинцов, Владимир Жириновский
Депутат сообщил о "наступлении" украинских детей на сервер ЛДПР в Minecraft
Депутат Свинцов: украинских школьников зовут атаковать памятник Жириновскому в Minecraft