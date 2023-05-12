https://ria.ru/20230512/ldpr-1871175851.html

Депутат сообщил о "наступлении" украинских детей на сервер ЛДПР в Minecraft

Депутат сообщил о "наступлении" украинских детей на сервер ЛДПР в Minecraft - РИА Новости, 12.05.2023

Депутат сообщил о "наступлении" украинских детей на сервер ЛДПР в Minecraft

Украинские власти зовут школьников младших классов 12 мая принять участие в "контрнаступлении" на сервер ЛДПР в Minecraft, заявил РИА Новости замглавы комитета... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T01:45

2023-05-12T01:45

2023-05-12T10:41

лдпр

вооруженные силы украины

госдума рф

андрей свинцов

владимир жириновский

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Украинские власти зовут школьников младших классов 12 мая принять участие в "контрнаступлении" на сервер ЛДПР в Minecraft, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по информационным технологиям Андрей Свинцов (ЛДПР).К памятнику основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому на "цифровое" 1 Мая в Minecraft "пришли" 12 тысяч пользователей со всего мира, сервер не выдержал числа желающих, сообщили ранее в ЛДПР. "Украинские власти "мобилизуют" в ВСУ детей. Школьников младших классов 12 мая приглашают принять участие в "контрнаступлении" на сервер ЛДПР в Minecraft", — сказал Свинцов.По его словам, "понятно, на каком участке фронта сосредоточены основные силы ВСУ и где будет нанесен "главный" удар".

https://ria.ru/20220516/prigovor-1788846537.html

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лдпр, вооруженные силы украины, госдума рф, андрей свинцов, владимир жириновский