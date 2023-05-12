https://ria.ru/20230512/krym-1871225129.html
В Симферополе нашли муляж взрывного устройства
В Симферополе нашли муляж взрывного устройства - РИА Новости, 12.05.2023
В Симферополе нашли муляж взрывного устройства
Правоохранители обнаружили в одном из помещений, расположенных рядом со строящейся Соборной мечетью в Симферополе, муляж самодельного взрывного устройства,... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T10:50
2023-05-12T10:50
2023-05-12T10:50
симферополь
сергей литвиненко
сергей аксенов (политик)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Правоохранители обнаружили в одном из помещений, расположенных рядом со строящейся Соборной мечетью в Симферополе, муляж самодельного взрывного устройства, сообщили РИА Новости в экстренных службах Крыма. "Найден муляж СВУ в одном из технических помещений, которое использовалось одним из бывших подрядчиков, работавших на строительстве объекта ранее", - сообщили в службах. Там уточнили, что проверка велась в четверг. Мечеть "Джума Джами", которую начали строить в апреле 2017 года, возводится на южной возвышенности Симферополя, в районе водохранилища. Мечеть представляет собой основное здание размером 37 на 37 метров с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом). У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Основное здание мечети сможет вместить более 3 тысяч верующих. Строительство мечети во время пандемии замораживалось, активные работы возобновились в 2022 году. Главный инженер работающей сейчас генподрядной организации ООО "СпецСтройКрым" Сергей Литвиненко заявлял в начале 2023 года, что все основные работы завершены. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что работы будут завершены к осени.
https://ria.ru/20230425/metro-1867617169.html
https://ria.ru/20230424/granata-1867355929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, сергей литвиненко, сергей аксенов (политик), происшествия
Симферополь, Сергей Литвиненко, Сергей Аксенов (политик), Происшествия
В Симферополе нашли муляж взрывного устройства
Рядом со строящейся в Крыму Соборной мечетью нашли муляж взрывного устройства
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Правоохранители обнаружили в одном из помещений, расположенных рядом со строящейся Соборной мечетью в Симферополе, муляж самодельного взрывного устройства, сообщили РИА Новости в экстренных службах Крыма.
"Найден муляж СВУ в одном из технических помещений, которое использовалось одним из бывших подрядчиков, работавших на строительстве объекта ранее", - сообщили в службах.
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Там уточнили, что проверка велась в четверг.
Мечеть "Джума Джами", которую начали строить в апреле 2017 года, возводится на южной возвышенности Симферополя, в районе водохранилища. Мечеть представляет собой основное здание размером 37 на 37 метров с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом). У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Основное здание мечети сможет вместить более 3 тысяч верующих.
Строительство мечети во время пандемии замораживалось, активные работы возобновились в 2022 году. Главный инженер работающей сейчас генподрядной организации ООО "СпецСтройКрым" Сергей Литвиненко
заявлял в начале 2023 года, что все основные работы завершены. Глава Крыма Сергей Аксенов
сообщил, что работы будут завершены к осени.
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