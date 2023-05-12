https://ria.ru/20230512/krym-1871225129.html

В Симферополе нашли муляж взрывного устройства

В Симферополе нашли муляж взрывного устройства - РИА Новости, 12.05.2023

В Симферополе нашли муляж взрывного устройства

Правоохранители обнаружили в одном из помещений, расположенных рядом со строящейся Соборной мечетью в Симферополе, муляж самодельного взрывного устройства,... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T10:50

2023-05-12T10:50

2023-05-12T10:50

симферополь

сергей литвиненко

сергей аксенов (политик)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Правоохранители обнаружили в одном из помещений, расположенных рядом со строящейся Соборной мечетью в Симферополе, муляж самодельного взрывного устройства, сообщили РИА Новости в экстренных службах Крыма. "Найден муляж СВУ в одном из технических помещений, которое использовалось одним из бывших подрядчиков, работавших на строительстве объекта ранее", - сообщили в службах. Там уточнили, что проверка велась в четверг. Мечеть "Джума Джами", которую начали строить в апреле 2017 года, возводится на южной возвышенности Симферополя, в районе водохранилища. Мечеть представляет собой основное здание размером 37 на 37 метров с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом). У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Основное здание мечети сможет вместить более 3 тысяч верующих. Строительство мечети во время пандемии замораживалось, активные работы возобновились в 2022 году. Главный инженер работающей сейчас генподрядной организации ООО "СпецСтройКрым" Сергей Литвиненко заявлял в начале 2023 года, что все основные работы завершены. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что работы будут завершены к осени.

https://ria.ru/20230425/metro-1867617169.html

https://ria.ru/20230424/granata-1867355929.html

симферополь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

симферополь, сергей литвиненко, сергей аксенов (политик), происшествия