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ВС России уничтожили радиолокационный комплекс ВСУ под Днепропетровском - РИА Новости, 12.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:42 12.05.2023 (обновлено: 14:07 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/kompleks-1871290528.html
ВС России уничтожили радиолокационный комплекс ВСУ под Днепропетровском
ВС России уничтожили радиолокационный комплекс ВСУ под Днепропетровском - РИА Новости, 12.05.2023
ВС России уничтожили радиолокационный комплекс ВСУ под Днепропетровском
Российские военные уничтожили в Днепропетровской области украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1", в Харьковской области... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:42
2023-05-12T14:07
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
днепропетровская область
харьковская область
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Днепропетровской области украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1", в Харьковской области поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Никополь Днепропетровской области уничтожен украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1", - говорится в сводке военного ведомства. Также в районе населенного пункта Боровая Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, отмечает МО РФ.В целом за сутки российские военные поразили 72 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах.
днепропетровская область
харьковская область
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вооруженные силы рф, днепропетровская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область, Харьковская область
ВС России уничтожили радиолокационный комплекс ВСУ под Днепропетровском

Минобороны: ВС России уничтожили радиолокационный комплекс ВСУ в Днепропетровской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" к боевой стрельбе
Военнослужащие ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) Гиацинт-С к боевой стрельбе - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" к боевой стрельбе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Днепропетровской области украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1", в Харьковской области поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Никополь Днепропетровской области уничтожен украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1", - говорится в сводке военного ведомства.
Также в районе населенного пункта Боровая Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, отмечает МО РФ.
В целом за сутки российские военные поразили 72 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФДнепропетровская областьХарьковская область
 
 
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