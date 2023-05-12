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ВС России уничтожили радиолокационный комплекс ВСУ под Днепропетровском

ВС России уничтожили радиолокационный комплекс ВСУ под Днепропетровском - РИА Новости, 12.05.2023

ВС России уничтожили радиолокационный комплекс ВСУ под Днепропетровском

Российские военные уничтожили в Днепропетровской области украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1", в Харьковской области... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T13:42

2023-05-12T13:42

2023-05-12T14:07

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

днепропетровская область

харьковская область

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Днепропетровской области украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1", в Харьковской области поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Никополь Днепропетровской области уничтожен украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1", - говорится в сводке военного ведомства. Также в районе населенного пункта Боровая Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, отмечает МО РФ.В целом за сутки российские военные поразили 72 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах.

днепропетровская область

харьковская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, днепропетровская область, харьковская область