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ВС России уничтожили радиолокационный комплекс ВСУ под Днепропетровском
ВС России уничтожили радиолокационный комплекс ВСУ под Днепропетровском - РИА Новости, 12.05.2023
ВС России уничтожили радиолокационный комплекс ВСУ под Днепропетровском
Российские военные уничтожили в Днепропетровской области украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1", в Харьковской области... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:42
2023-05-12T13:42
2023-05-12T14:07
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
днепропетровская область
харьковская область
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Днепропетровской области украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1", в Харьковской области поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Никополь Днепропетровской области уничтожен украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1", - говорится в сводке военного ведомства. Также в районе населенного пункта Боровая Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, отмечает МО РФ.В целом за сутки российские военные поразили 72 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах.
днепропетровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, днепропетровская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область, Харьковская область
ВС России уничтожили радиолокационный комплекс ВСУ под Днепропетровском
Минобороны: ВС России уничтожили радиолокационный комплекс ВСУ в Днепропетровской области
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Днепропетровской области украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1", в Харьковской области поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Никополь Днепропетровской области уничтожен украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1", - говорится в сводке военного ведомства.
Также в районе населенного пункта Боровая Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США
AN/TPQ-36, отмечает МО РФ.
В целом за сутки российские военные поразили 72 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине