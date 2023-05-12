https://ria.ru/20230512/knr-1871222582.html

Спецпредставитель КНР посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию

Спецпредставитель КНР посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию - РИА Новости, 12.05.2023

Спецпредставитель КНР посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй 15 мая начнет свое турне на Украину, в Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения политического... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T10:43

2023-05-12T10:43

2023-05-12T10:43

специальная военная операция на украине

в мире

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ли хуэй

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ПЕКИН, 12 мая - РИА Новости. Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй 15 мая начнет свое турне на Украину, в Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения политического урегулирования украинского кризиса, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Начиная с 15 мая, специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит пять стран, включая Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, для обсуждения со всеми сторонами политического урегулирования украинского кризиса", - сказал дипломат. Ван Вэньбинь отметил, что визит Ли Хуэя в соответствующие страны является еще одним проявлением приверженности Китая содействию миру и переговорам. По словам дипломата, это в полной мере демонстрирует, что Китай "твердо стоит на стороне мира". Дипломат подчеркнул, что на фоне затягивания и обострения украинского кризиса Китай готов продолжать играть конструктивную роль в достижении международного консенсуса в отношении прекращения огня, начала мирных переговоров и недопущения дальнейшей эскалации ситуации. В конце апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса. Как заявил позже журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь, специальную делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй.

https://ria.ru/20230511/lovushka-1870931285.html

https://ria.ru/20230512/evrosoyuz-1871198072.html

китай

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, украина, россия, ли хуэй