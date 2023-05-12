https://ria.ru/20230512/knr-1871222582.html
Спецпредставитель КНР посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию
Спецпредставитель КНР посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию - РИА Новости, 12.05.2023
Спецпредставитель КНР посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию
Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй 15 мая начнет свое турне на Украину, в Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения политического... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T10:43
2023-05-12T10:43
2023-05-12T10:43
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
россия
ли хуэй
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ПЕКИН, 12 мая - РИА Новости. Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй 15 мая начнет свое турне на Украину, в Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения политического урегулирования украинского кризиса, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Начиная с 15 мая, специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит пять стран, включая Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, для обсуждения со всеми сторонами политического урегулирования украинского кризиса", - сказал дипломат. Ван Вэньбинь отметил, что визит Ли Хуэя в соответствующие страны является еще одним проявлением приверженности Китая содействию миру и переговорам. По словам дипломата, это в полной мере демонстрирует, что Китай "твердо стоит на стороне мира". Дипломат подчеркнул, что на фоне затягивания и обострения украинского кризиса Китай готов продолжать играть конструктивную роль в достижении международного консенсуса в отношении прекращения огня, начала мирных переговоров и недопущения дальнейшей эскалации ситуации. В конце апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса. Как заявил позже журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь, специальную делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй.
https://ria.ru/20230511/lovushka-1870931285.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, китай, украина, россия, ли хуэй
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, Россия, Ли Хуэй
Спецпредставитель КНР посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию
Спецпредставитель КНР Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию
ПЕКИН, 12 мая - РИА Новости. Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй 15 мая начнет свое турне на Украину, в Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения политического урегулирования украинского кризиса, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Начиная с 15 мая, специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит пять стран, включая Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, для обсуждения со всеми сторонами политического урегулирования украинского кризиса", - сказал дипломат.
В Китае нашли ловушку, устроенную США на Украине
Ван Вэньбинь отметил, что визит Ли Хуэя в соответствующие страны является еще одним проявлением приверженности Китая содействию миру и переговорам. По словам дипломата, это в полной мере демонстрирует, что Китай "твердо стоит на стороне мира".
Дипломат подчеркнул, что на фоне затягивания и обострения украинского кризиса Китай готов продолжать играть конструктивную роль в достижении международного консенсуса в отношении прекращения огня, начала мирных переговоров и недопущения дальнейшей эскалации ситуации.
В конце апреля председатель КНР Си Цзиньпин
провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским
. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии
, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса. Как заявил позже журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии
и Восточной Европы
МИД КНР Юй Цзюнь, специальную делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй.
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