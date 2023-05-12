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Названы самые популярные у российских туристов страны на майские праздники

Названы самые популярные у российских туристов страны на майские праздники - РИА Новости, 12.05.2023

Названы самые популярные у российских туристов страны на майские праздники

Число россиян, отправившихся за границу на майские праздники, выросло на 20 процентов по сравнению с прошлым годом, в топе – поездки в Белоруссию, Турцию и... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T16:19

2023-05-12T16:19

2023-05-12T16:19

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Число россиян, отправившихся за границу на майские праздники, выросло на 20 процентов по сравнению с прошлым годом, в топе – поездки в Белоруссию, Турцию и Казахстан, говорится в исследовании сервиса бронирования отелей МТС Travel, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Там уточнили, что исследование проведено на базе обезличенных данных МТС, в нем приняли участие путешественники, покинувшие домашний регион с 29 апреля и вернувшиеся обратно до 9 мая включительно. "Число путешественников за границу на майские праздники выросло на 20 процентов. При этом число отправившихся в страны дальнего зарубежья выросло вдвое, а турпоток в страны ближнего зарубежья (СНГ, Грузия и Абхазия) сократился на 7 процентов год к году", – рассказали в сервисе. Согласно данным МТС Travel, самыми популярными зарубежными странами у россиян стали Белоруссия, туда отправились 27 процентов от всех абонентов, путешествующих за рубеж, Турция (17 процентов) и Казахстан (13 процентов). "В прошлом году второе место среди зарубежных стран занимал Казахстан с долей 17 процентов, а третье – Абхазия (10 процентов). В этом году Абхазия спустилась на одну позицию в рейтинге и попала в пятерку лидеров вместе с Арабскими Эмиратами – их доли в общем турпотоке за рубеж составили по шесть процентов", – уточнили в компании. Аналитики подчеркнули, что значительный прирост турпотока из России пришелся на азиатские страны. "Лидером прироста стал Таиланд – его посетило в 50 раз больше путешественников из России, чем в прошлом году, это связано с появлением прямых рейсов в королевство и ослаблением ковидных ограничений. На втором месте по приросту количества российских туристов Индия – ее посетило в шесть раз больше россиян, на третьем Китай с приростом в четыре раза", – отметили в сервисе. При этом чаще всего готовые турпакеты на майские покупали в Турцию (50 процентов). Средний чек поездки составил почти 146 тысяч рублей. "Чаще всего россияне выбирали Аланью, туда съездили 28 процентов от всех, кто решил провести время в Турции. Самым бюджетным турецким курортом в этот период стал Бодрум, тур туда в среднем стоил 95 тысяч рублей", – рассказал агентству директор по маркетингу Travelata Олег Козырев. По данным Travelata, на втором месте на майские – поездки по России, их предпочли 17 процентов клиентов сервиса. Средний чек на такую поездку составил около 57 тысяч рублей. "В прошлом году отечественные курорты были лидерами. Тогда средняя цена путешествия была 55 тысяч рублей. Самыми популярными курортами были Имеретинский и Адлер, а самыми бюджетными – поездки в Москву", – добавил Козырев.

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