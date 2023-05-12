https://ria.ru/20230512/kabel-1871191678.html
В ЕС предложили еще один способ снизить зависимость от России, пишут СМИ
В ЕС предложили еще один способ снизить зависимость от России, пишут СМИ - РИА Новости, 12.05.2023
В ЕС предложили еще один способ снизить зависимость от России, пишут СМИ
ЕС планирует проложить подводный интернет-кабель через Черное море, чтобы улучшить связь с Грузией и снизить зависимость от линий, проходящих через РФ, пишет... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T08:44
2023-05-12T08:44
2023-05-12T08:44
в мире
черное море
грузия
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ЕС планирует проложить подводный интернет-кабель через Черное море, чтобы улучшить связь с Грузией и снизить зависимость от линий, проходящих через РФ, пишет газета Financial Times со ссылкой на документ Еврокомиссии. Как сообщается, кабель стоимостью 45 миллионов евро и протяженностью 1100 километров "свяжет страны-члены ЕС с Кавказом через международные воды Черного моря". Согласно документу, проект направлен на снижение "зависимости региона от наземной оптоволоконной связи, проходящей транзитом через Россию". Как пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с предложением, ЕС и Грузия определили потребность прокладки такого кабеля в 2021 году, однако конфликт на Украине придал проекту дополнительный импульс. При этом отмечается, что вопросы о выполнимости и сроках реализации проекта все еще остаются. По данным источников издания, возможность прокладки кабельного маршрута через Черное море также изучает компания Vodafone. Проект под названием Kardessa соединит Украину с Болгарией, Турцией и Грузией, а затем продолжится под землей, соединяя с Арменией и, Казахстаном и далее пойдет в Азию. ЕС также планирует проложить отдельный электрический кабель по дну Черного моря в рамках программы Global Gateway, который соединит Венгрию и Румынию с Грузией и Азербайджаном, чтобы усилить "безопасность поставок" блока.
https://ria.ru/20230313/integratsiya-1857563971.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черное море, грузия, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Черное море, Грузия, Евросоюз, Еврокомиссия
В ЕС предложили еще один способ снизить зависимость от России, пишут СМИ
FT: ЕС хочет проложить интернет-кабель через Черное море, снизив зависимость от России