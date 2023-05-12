https://ria.ru/20230512/granitsa-1871237995.html

Число незаконных пересечений границы США достигло рекордного уровня

Число незаконных пересечений границы США достигло рекордного уровня - РИА Новости, 12.05.2023

Число незаконных пересечений границы США достигло рекордного уровня

Число незаконных пересечений границы США на этой неделе ежедневно превышало 10 тысяч, что стало рекордным за все время уровнем, сообщила газета Washington Post. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T11:25

2023-05-12T11:25

2023-05-12T11:25

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сша

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Число незаконных пересечений границы США на этой неделе ежедневно превышало 10 тысяч, что стало рекордным за все время уровнем, сообщила газета Washington Post. "Число незаконных пересечений границы превысило 10 тысяч в день на этой неделе, что является самым высоким показателем за всю историю", - говорится в публикации. Издание связало такую ситуацию с отменой принятой в период пандемии иммиграционной нормы "Раздел 42". Северино Мартинес Сантьяго, директор помогающего мигрантам приюта Pan de Vida (расположен в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес недалеко от американского штата Техас), заявил, что многие мигранты не понимают, что будет означать отмена "Раздела 42". "Они дезинформированы. Они думают, что, когда закончится действие "Раздела 42", двери в Соединенные Штаты будут открыты и они смогут пересечь границу", - заявил Мартинес, добавив, что "это далеко от истины". Одиннадцатого мая в США истек срок действия введенной при экс-президенте Дональде Трампе нормы "Раздел 42", позволявшей властям высылать мигрантов, прибывающих из регионов с высоким риском заражения коронавирусом. На этом фоне стало известно, что федеральное правительство приняло решение разместить 1,5 тысячи военных на границе с Мексикой. Рекордное за все время количество мигрантов прибыло на южную границу США при администрации нынешнего президента США Джо Байдена. В 2021 и 2022 годах число нелегальных беженцев побило рекорды, превысив 2,3 миллиона человек. Как сообщал телеканал CNN, сейчас более 150 тысяч мигрантов скопились в северных мексиканских штатах, граничащих с США.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша