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Число незаконных пересечений границы США достигло рекордного уровня - РИА Новости, 12.05.2023
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11:25 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/granitsa-1871237995.html
Число незаконных пересечений границы США достигло рекордного уровня
Число незаконных пересечений границы США достигло рекордного уровня - РИА Новости, 12.05.2023
Число незаконных пересечений границы США достигло рекордного уровня
Число незаконных пересечений границы США на этой неделе ежедневно превышало 10 тысяч, что стало рекордным за все время уровнем, сообщила газета Washington Post. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:25
2023-05-12T11:25
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Число незаконных пересечений границы США на этой неделе ежедневно превышало 10 тысяч, что стало рекордным за все время уровнем, сообщила газета Washington Post. "Число незаконных пересечений границы превысило 10 тысяч в день на этой неделе, что является самым высоким показателем за всю историю", - говорится в публикации. Издание связало такую ситуацию с отменой принятой в период пандемии иммиграционной нормы "Раздел 42". Северино Мартинес Сантьяго, директор помогающего мигрантам приюта Pan de Vida (расположен в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес недалеко от американского штата Техас), заявил, что многие мигранты не понимают, что будет означать отмена "Раздела 42". "Они дезинформированы. Они думают, что, когда закончится действие "Раздела 42", двери в Соединенные Штаты будут открыты и они смогут пересечь границу", - заявил Мартинес, добавив, что "это далеко от истины". Одиннадцатого мая в США истек срок действия введенной при экс-президенте Дональде Трампе нормы "Раздел 42", позволявшей властям высылать мигрантов, прибывающих из регионов с высоким риском заражения коронавирусом. На этом фоне стало известно, что федеральное правительство приняло решение разместить 1,5 тысячи военных на границе с Мексикой. Рекордное за все время количество мигрантов прибыло на южную границу США при администрации нынешнего президента США Джо Байдена. В 2021 и 2022 годах число нелегальных беженцев побило рекорды, превысив 2,3 миллиона человек. Как сообщал телеканал CNN, сейчас более 150 тысяч мигрантов скопились в северных мексиканских штатах, граничащих с США.
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Число незаконных пересечений границы США достигло рекордного уровня

WP: число незаконных пересечений границы США достигло рекордного уровня на этой неделе

© AP Photo / Christian ChavezМигранты переправляются через реку Рио-Браво на границе США с Мексикой
Мигранты переправляются через реку Рио-Браво на границе США с Мексикой - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Christian Chavez
Мигранты переправляются через реку Рио-Браво на границе США с Мексикой. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Число незаконных пересечений границы США на этой неделе ежедневно превышало 10 тысяч, что стало рекордным за все время уровнем, сообщила газета Washington Post.
"Число незаконных пересечений границы превысило 10 тысяч в день на этой неделе, что является самым высоким показателем за всю историю", - говорится в публикации.
Издание связало такую ситуацию с отменой принятой в период пандемии иммиграционной нормы "Раздел 42".
Северино Мартинес Сантьяго, директор помогающего мигрантам приюта Pan de Vida (расположен в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес недалеко от американского штата Техас), заявил, что многие мигранты не понимают, что будет означать отмена "Раздела 42".
"Они дезинформированы. Они думают, что, когда закончится действие "Раздела 42", двери в Соединенные Штаты будут открыты и они смогут пересечь границу", - заявил Мартинес, добавив, что "это далеко от истины".
Одиннадцатого мая в США истек срок действия введенной при экс-президенте Дональде Трампе нормы "Раздел 42", позволявшей властям высылать мигрантов, прибывающих из регионов с высоким риском заражения коронавирусом. На этом фоне стало известно, что федеральное правительство приняло решение разместить 1,5 тысячи военных на границе с Мексикой.
Рекордное за все время количество мигрантов прибыло на южную границу США при администрации нынешнего президента США Джо Байдена. В 2021 и 2022 годах число нелегальных беженцев побило рекорды, превысив 2,3 миллиона человек. Как сообщал телеканал CNN, сейчас более 150 тысяч мигрантов скопились в северных мексиканских штатах, граничащих с США.
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