https://ria.ru/20230512/gorlovka-1871181942.html
Жители Горловки рассказали об обстреле со стороны украинских войск
Жители Горловки рассказали об обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 12.05.2023
Жители Горловки рассказали об обстреле со стороны украинских войск
Украинская артиллерия впервые за долгое время нанесла удар по центральным районам Горловки в ДНР, сообщили РИА Новости жители пострадавшего города. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T04:49
2023-05-12T04:49
2023-05-12T04:52
специальная военная операция на украине
валерия (алла перфилова)
сцкк
горловка
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844710078_0:269:2987:1949_1920x0_80_0_0_1661bbe02de3c7003932133540f3e6d8.jpg
ГОРЛОВКА, 12 мая – РИА Новости. Украинская артиллерия впервые за долгое время нанесла удар по центральным районам Горловки в ДНР, сообщили РИА Новости жители пострадавшего города. Как сообщали ранее в представительстве ДНР в СЦКК, в четверг вечером украинские войска выпустили семь ракет из "Града" по Горловке. Власти города сообщили, что один человек погиб, семь получили ранения. "Наш район обстреливали нечасто. Вокруг было - да. А по центру - это был 2015 и 2014 год" - рассказала агентству Анна, сотрудница одного из магазинов, который пострадал от попаданий осколков. Жительнице Горловки Валерии осколками от упавшего во дворе снаряда выбило все окна в квартире. По ее словам, она осталась живой только потому, что успела выбежать в коридор. "Сотрясло всю квартиру. Здесь какой-то залп огня. Влетела, просто вылетела из квартиры", - рассказывает Валерия. ДНР отмечает день создания республики 11 мая. По словам жительницы Горловки Анжелы, квартира которой также пострадала от обстрелов, украинские войска неслучайно нанесли удар по самым оживлённым улицам города в этот день. "Сильно (обстреливали). С самого утра. Мы так поняли, нас так поздравляют с Днём республики", - сказала она.
https://ria.ru/20230511/obstrel-1871044534.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844710078_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4fa488420de1f936b8d5a48e2b176ff0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерия (алла перфилова), сцкк, горловка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Валерия (Алла Перфилова), СЦКК, Горловка, Донецкая Народная Республика
Жители Горловки рассказали об обстреле со стороны украинских войск
Жители Горловки сообщили, что ВСУ впервые за долгое время нанесли удар по центру города
ГОРЛОВКА, 12 мая – РИА Новости. Украинская артиллерия впервые за долгое время нанесла удар по центральным районам Горловки в ДНР, сообщили РИА Новости жители пострадавшего города.
Как сообщали ранее в представительстве ДНР в СЦКК
, в четверг вечером украинские войска выпустили семь ракет из "Града" по Горловке. Власти города сообщили, что один человек погиб, семь получили ранения.
"Наш район обстреливали нечасто. Вокруг было - да. А по центру - это был 2015 и 2014 год" - рассказала агентству Анна, сотрудница одного из магазинов, который пострадал от попаданий осколков.
Жительнице Горловки Валерии
осколками от упавшего во дворе снаряда выбило все окна в квартире. По ее словам, она осталась живой только потому, что успела выбежать в коридор.
"Сотрясло всю квартиру. Здесь какой-то залп огня. Влетела, просто вылетела из квартиры", - рассказывает Валерия.
ДНР отмечает день создания республики 11 мая. По словам жительницы Горловки Анжелы, квартира которой также пострадала от обстрелов, украинские войска неслучайно нанесли удар по самым оживлённым улицам города в этот день. "Сильно (обстреливали). С самого утра. Мы так поняли, нас так поздравляют с Днём республики", - сказала она.
Часть Кировского района Донецка обесточена после обстрела ВСУ