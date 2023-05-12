https://ria.ru/20230512/gorlovka-1871181942.html

Жители Горловки рассказали об обстреле со стороны украинских войск

Жители Горловки рассказали об обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 12.05.2023

Жители Горловки рассказали об обстреле со стороны украинских войск

Украинская артиллерия впервые за долгое время нанесла удар по центральным районам Горловки в ДНР, сообщили РИА Новости жители пострадавшего города. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T04:49

2023-05-12T04:49

2023-05-12T04:52

специальная военная операция на украине

валерия (алла перфилова)

сцкк

горловка

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844710078_0:269:2987:1949_1920x0_80_0_0_1661bbe02de3c7003932133540f3e6d8.jpg

ГОРЛОВКА, 12 мая – РИА Новости. Украинская артиллерия впервые за долгое время нанесла удар по центральным районам Горловки в ДНР, сообщили РИА Новости жители пострадавшего города. Как сообщали ранее в представительстве ДНР в СЦКК, в четверг вечером украинские войска выпустили семь ракет из "Града" по Горловке. Власти города сообщили, что один человек погиб, семь получили ранения. "Наш район обстреливали нечасто. Вокруг было - да. А по центру - это был 2015 и 2014 год" - рассказала агентству Анна, сотрудница одного из магазинов, который пострадал от попаданий осколков. Жительнице Горловки Валерии осколками от упавшего во дворе снаряда выбило все окна в квартире. По ее словам, она осталась живой только потому, что успела выбежать в коридор. "Сотрясло всю квартиру. Здесь какой-то залп огня. Влетела, просто вылетела из квартиры", - рассказывает Валерия. ДНР отмечает день создания республики 11 мая. По словам жительницы Горловки Анжелы, квартира которой также пострадала от обстрелов, украинские войска неслучайно нанесли удар по самым оживлённым улицам города в этот день. "Сильно (обстреливали). С самого утра. Мы так поняли, нас так поздравляют с Днём республики", - сказала она.

https://ria.ru/20230511/obstrel-1871044534.html

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

валерия (алла перфилова), сцкк, горловка, донецкая народная республика