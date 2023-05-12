https://ria.ru/20230512/gazifikatsiya-1871303073.html

Жителям частных домов Приамурья помогут перейти на газовое отопление

Жителям частных домов Приамурья помогут перейти на газовое отопление - РИА Новости, 12.05.2023

Жителям частных домов Приамурья помогут перейти на газовое отопление

Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил разработать меры поддержки населения при переоборудовании частных домов на отопление газом, сообщает правительство... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T14:14

2023-05-12T14:14

2023-05-12T14:15

амурская область

экономика

василий орлов (губернатор)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мая – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил разработать меры поддержки населения при переоборудовании частных домов на отопление газом, сообщает правительство региона. Газификацию частных домов и рынок газомоторного транспорта обсудили в правительстве региона. "Нужно разработать программу господдержки населения при приобретении оборудования для газификации домов, опираясь на опыт других субъектов. МинЖКХ необходимо просчитать объем финансирования на ближайшие три года", - сказал Орлов. Кроме того, дополнительные льготы разработают для компаний, которые готовы построить газовые АЗС. "Дополнительные меры поддержки могут стать стимулом и для развития газомоторного транспорта. Минэконому дано поручение - проработать возможность предоставления участков в аренду без торгов под строительство КриоАЗС и автомобильных газонаполнительных станций. Освобождение от уплаты налога на имущество и применение налогового вычета по налогу на прибыль для компаний, переоборудовавших транспорт для использования газомоторного топлива. К таким же организациям можно применить и пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения", - добавил глава области. Сейчас от налога на имущество освобождены автомобильные газонаполнительные станции. Не платят налог на прибыль компании, занимающиеся розничной торговлей газом для заправки автомобилей. Также в апреле текущего года депутаты приняли закон, освобождающий от уплаты транспортного налога амурчан, чьи автомобили работают на сжиженном природном газе.

https://ria.ru/20230510/bani-1870701084.html

https://ria.ru/20230511/trassa-1871033301.html

амурская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, василий орлов (губернатор), амурская область