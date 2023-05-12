Рейтинг@Mail.ru
Жителям частных домов Приамурья помогут перейти на газовое отопление - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
 
14:14 12.05.2023 (обновлено: 14:15 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/gazifikatsiya-1871303073.html
Жителям частных домов Приамурья помогут перейти на газовое отопление
Жителям частных домов Приамурья помогут перейти на газовое отопление - РИА Новости, 12.05.2023
Жителям частных домов Приамурья помогут перейти на газовое отопление
Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил разработать меры поддержки населения при переоборудовании частных домов на отопление газом, сообщает правительство... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T14:14
2023-05-12T14:15
амурская область
экономика
василий орлов (губернатор)
амурская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735462042_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e715ca0e4e79308452c11a804e408e06.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мая – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил разработать меры поддержки населения при переоборудовании частных домов на отопление газом, сообщает правительство региона. Газификацию частных домов и рынок газомоторного транспорта обсудили в правительстве региона. "Нужно разработать программу господдержки населения при приобретении оборудования для газификации домов, опираясь на опыт других субъектов. МинЖКХ необходимо просчитать объем финансирования на ближайшие три года", - сказал Орлов. Кроме того, дополнительные льготы разработают для компаний, которые готовы построить газовые АЗС. "Дополнительные меры поддержки могут стать стимулом и для развития газомоторного транспорта. Минэконому дано поручение - проработать возможность предоставления участков в аренду без торгов под строительство КриоАЗС и автомобильных газонаполнительных станций. Освобождение от уплаты налога на имущество и применение налогового вычета по налогу на прибыль для компаний, переоборудовавших транспорт для использования газомоторного топлива. К таким же организациям можно применить и пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения", - добавил глава области. Сейчас от налога на имущество освобождены автомобильные газонаполнительные станции. Не платят налог на прибыль компании, занимающиеся розничной торговлей газом для заправки автомобилей. Также в апреле текущего года депутаты приняли закон, освобождающий от уплаты транспортного налога амурчан, чьи автомобили работают на сжиженном природном газе.
https://ria.ru/20230510/bani-1870701084.html
https://ria.ru/20230511/trassa-1871033301.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735462042_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_5498f91ea9f201e40f03dc8975132f71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, василий орлов (губернатор), амурская область
Амурская область, Экономика, Василий Орлов (губернатор), Амурская область

Жителям частных домов Приамурья помогут перейти на газовое отопление

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГазораспределительное устройство
Газораспределительное устройство - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Газораспределительное устройство. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мая – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил разработать меры поддержки населения при переоборудовании частных домов на отопление газом, сообщает правительство региона.
Газификацию частных домов и рынок газомоторного транспорта обсудили в правительстве региона.
"Нужно разработать программу господдержки населения при приобретении оборудования для газификации домов, опираясь на опыт других субъектов. МинЖКХ необходимо просчитать объем финансирования на ближайшие три года", - сказал Орлов.
Кроме того, дополнительные льготы разработают для компаний, которые готовы построить газовые АЗС.
Баня - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
В Приамурье разработают программу по ремонту и строительству бань
10 мая, 08:48
"Дополнительные меры поддержки могут стать стимулом и для развития газомоторного транспорта. Минэконому дано поручение - проработать возможность предоставления участков в аренду без торгов под строительство КриоАЗС и автомобильных газонаполнительных станций. Освобождение от уплаты налога на имущество и применение налогового вычета по налогу на прибыль для компаний, переоборудовавших транспорт для использования газомоторного топлива. К таким же организациям можно применить и пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения", - добавил глава области.
Сейчас от налога на имущество освобождены автомобильные газонаполнительные станции. Не платят налог на прибыль компании, занимающиеся розничной торговлей газом для заправки автомобилей. Также в апреле текущего года депутаты приняли закон, освобождающий от уплаты транспортного налога амурчан, чьи автомобили работают на сжиженном природном газе.

Другие новости региона читайте здесь>>

Укладка асфальтового покрытия - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Трассу Благовещенск — Гомелевка отремонтируют до 2024 года
11 мая, 13:43
 
Амурская областьЭкономикаВасилий Орлов (губернатор)Амурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала