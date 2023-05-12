https://ria.ru/20230512/gaz-1871158500.html

Российский газ начал дробить Европу на части

Российский газ начал дробить Европу на части - РИА Новости, 12.05.2023

Российский газ начал дробить Европу на части

Вчера одновременно пришли две очень похожие по форме, но диаметрально противоположные по смысловой нагрузке новости. Заместитель председателя Еврокомиссии Марош РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T08:00

2023-05-12T08:00

2023-05-12T08:08

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сербия

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Вчера одновременно пришли две очень похожие по форме, но диаметрально противоположные по смысловой нагрузке новости. Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович радостно отчитался, что организация таки смогла загнать многие страны и частные компании в единое стойло под названием AggregateEU и находится в шаге от объявления первого в истории Старого Света коллективного тендера на закупку природного газа.Если верить представителю ЕК, всего на платформе зарегистрировались 107 компаний, 77 из которых официально выходят на первый тендер, где рассчитывают приобрести 11,6 миллиарда кубометров газа. Первый раунд торгов будет проходить до 15 мая. За эти дни, как рассчитывают западные чиновники, внешние надежные поставщики (как их охарактеризовал Шефчович и куда, естественно, не входит Россия), радостно приплясывая от нетерпения и постоянно снижая цены, предложат европейцам не менее 9,6 миллиарда кубометров трубопроводного и не менее 2,8 миллиарда сжиженного природного газа. Если таковые сделки будут заключены, поставки по ним должны проводиться в период с июня 2023-го по май 2024-го, то есть аккурат в период подготовки и прохождения следующего отопительного сезона, когда погодные и температурные условия могут быть не столь благоприятны, как в году ушедшем.Однако торжественность и радость момента совершенно испортило второе сообщение. Пока компании из неназываемых стран ЕС ожидают ажиотажа среди поставщиков ресурсов, Венгрия и Сербия объявили о создании совместного предприятия, которое — какой невероятный сюрприз — тоже будет заниматься закупками газа в интересах двух стран. Об этом сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто, особо выделив (и это действительно важно), что в создаваемое объединение войдут строго государственные компании MVM и "Сербиягаз". Представитель Венгрии также добавил, что его страна обязуется в рамках энергетического сотрудничества хранить в собственных хранилищах "сотни миллионов кубометров газа" для обеспечения интересов Сербии. Точная цифра не прозвучала, но ранее в профильных изданиях мелькали 500 миллионов кубических метров. Не самые впечатляющие значения на фоне требуемых для всего прочего ЕС миллиардов, но тут нужно помнить, что Сербия на покрытие собственных нужд расходует в год скромные 2,7 миллиарда кубометров голубого топлива. То есть выходит, что венгры создают постоянный маневровый резерв в одну пятую от всей потребности сербов.Оба события как нельзя лучше отражают напряженность внутриполитических дрязг, что идут за кулисами Европы, о которых не принято говорить, чтобы не давать Москве поводов для радости.Прямо на наших глазах внутри Евросоюза идет процесс объединения по интересам, но если в первом случае частные компании загоняют на единую торговую площадку практически кнутом, то во втором — Будапешт и Белград проявили изрядную приверженность собственным интересам и решили работать вместе сугубо добровольно. И виной всему — российский газ, который, даже будучи выдавленным с европейского рынка, продолжает опосредованно оказывать изрядное давление на жизнь Европы в целом.Добавим, что Брюссель и его сателлиты, конечно же, не останутся без газа, однако с учетом выпавшего российского маршрута практически безальтернативным трубопроводным поставщиком остается Норвегия, которая по итогам 2022 года поставила в ЕС и Великобританию рекордные 122 миллиарда кубометров голубого топлива. Присутствует еще вариант поставок газа из Азербайджана, но тут все будет упираться в возможности Баку нарастить добычу и пропускную способность так называемого южного газового коридора, состоящего из трех магистральных газопроводов: Трансанатолийского, Южно-Кавказского и Трансадриатического. При этом в голове нужно держать тот факт, что основная и самая протяженная часть пути из Азербайджана в Европу — это турецкий отрезок в виде газопровода TANAP. То есть в игру вступает такой фактор, как политические амбиции Стамбула и лично будущего президента, которым с высокой долей вероятности может вновь стать Реджеп Тайип Эрдоган. А у него с Европой давнее танго с кинжалами.Ну и главная величина — это цена на пресловутый газ. Именно она и будет формировать стоимость производства вторичной энергии, а значит, будет оказывать прямое влияние на макроэкономические показатели стран ЕС.Выдавив Россию, Европа не избавилась от зависимости, более того, теперь вместо одного ключевого поставщика ресурсов их образовалось сразу несколько. Трубопроводный газ — это почти без альтернатив Норвегия и Турция, которая постоянно утяжеляет свой вес в качестве главного южного хаба. Что касается СПГ, то тут, конечно, главными экспортерами будут США и Катар, при этом первые уже прямо требуют от Брюсселя долгосрочных контрактов (точно таких же, какие ранее были с Россией), а страны Ближнего Востока все более тяготеют к Китаю, пачками заключая соглашения о дополнительных поставках и переходя в зону юаня.Если совсем просто: Европа в текущем году не замерзнет, но надежные поставщики за это сдерут с нее не три, а тридцать три шкуры.Ну а венгры с сербами — большие молодцы. Межгосударственное объединение, и оно, очевидно, создается с главной целью сохранить и нарастить закупки дешевого российского газа, что повысит и энерговооруженность, и защиту от возможного шантажа со стороны братьев-европейцев. Здесь также все зависит от поставок по "Турецкому потоку", но у Белграда и Будапешта со Стамбулом в политическом поле полнейшее взаимопонимание и дружба. Вот что газ животворящий делает.

https://ria.ru/20230503/frantsiya-1869283189.html

https://ria.ru/20230427/evrokolkhoz-1867989383.html

https://ria.ru/20230425/gaz-1867606111.html

https://ria.ru/20230508/ekonomika-1870356226.html

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