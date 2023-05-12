https://ria.ru/20230512/erdogan-1871343427.html
Эрдоган пристыдил Кылычдароглу из-за слов о вмешательстве России в выборы
Эрдоган пристыдил Кылычдароглу из-за слов о вмешательстве России в выборы - РИА Новости, 12.05.2023
Эрдоган пристыдил Кылычдароглу из-за слов о вмешательстве России в выборы
Президент Турции Тайип Эрдоган призвал своего главного соперника на выборах в Турции Кемаля Кылычдароглу "постыдиться" после его заявлений о вмешательстве... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T16:13
2023-05-12T16:13
2023-05-12T17:00
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
реджеп тайип эрдоган
россия
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АНКАРА, 12 мая — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал своего главного соперника на выборах в Турции Кемаля Кылычдароглу "постыдиться" после его заявлений о вмешательстве России в выборы в республике."Теперь господин Кемаль начал дразнить Россию. Он говорит, что Россия руководит выборами. Как тебе не стыдно? Постыдись. Что ты скажешь, если мы скажем, что Америка, Англия и Германия руководят выборами?" — сказал действующий глава государства во время выступления в Стамбуле.Эрдоган 7 мая показал своим сторонникам видео, где кадры выступления его основного оппонента смонтировали рядом с изображением лидера запрещенной Рабочей партии Курдистана Мурата Карайила. СМИ назвали публикацию фейком, а Кылычдароглу — заговором, за которым стоят "дорогие русские друзья".Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это заявление, отметил, что Москва не вмешивается во внутреннюю политику других государств.Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Если ни один из кандидатов на пост главы государства не наберет 50 процентов голосов, 28 мая состоится второй тур.
https://ria.ru/20230512/turtsiya-1871278177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, россия
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия
Эрдоган пристыдил Кылычдароглу из-за слов о вмешательстве России в выборы
Эрдоган пристыдил соперника по выборам Кылычдароглу из-за его слов о вмешательстве России
АНКАРА, 12 мая — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал своего главного соперника на выборах в Турции Кемаля Кылычдароглу "постыдиться" после его заявлений о вмешательстве России в выборы в республике.
"Теперь господин Кемаль начал дразнить Россию. Он говорит, что Россия руководит выборами. Как тебе не стыдно? Постыдись. Что ты скажешь, если мы скажем, что Америка
, Англия
и Германия
руководят выборами?" — сказал действующий глава государства во время выступления в Стамбуле
.
Эрдоган 7 мая показал своим сторонникам видео, где кадры выступления его основного оппонента смонтировали рядом с изображением лидера запрещенной Рабочей партии Курдистана Мурата Карайила. СМИ назвали публикацию фейком, а Кылычдароглу — заговором, за которым стоят "дорогие русские друзья".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
, комментируя это заявление, отметил, что Москва
не вмешивается во внутреннюю политику других государств.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Если ни один из кандидатов на пост главы государства не наберет 50 процентов голосов, 28 мая состоится второй тур.
Опрос предрек победу оппозиционного кандидата на выборах президента Турции