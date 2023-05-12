Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган пристыдил Кылычдароглу из-за слов о вмешательстве России в выборы - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 12.05.2023 (обновлено: 17:00 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/erdogan-1871343427.html
Эрдоган пристыдил Кылычдароглу из-за слов о вмешательстве России в выборы
Эрдоган пристыдил Кылычдароглу из-за слов о вмешательстве России в выборы - РИА Новости, 12.05.2023
Эрдоган пристыдил Кылычдароглу из-за слов о вмешательстве России в выборы
Президент Турции Тайип Эрдоган призвал своего главного соперника на выборах в Турции Кемаля Кылычдароглу "постыдиться" после его заявлений о вмешательстве... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T16:13
2023-05-12T17:00
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
реджеп тайип эрдоган
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831854494_0:170:2411:1526_1920x0_80_0_0_73320c9a51c7d1d90becf1d157fd45c2.jpg
АНКАРА, 12 мая — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал своего главного соперника на выборах в Турции Кемаля Кылычдароглу "постыдиться" после его заявлений о вмешательстве России в выборы в республике."Теперь господин Кемаль начал дразнить Россию. Он говорит, что Россия руководит выборами. Как тебе не стыдно? Постыдись. Что ты скажешь, если мы скажем, что Америка, Англия и Германия руководят выборами?" — сказал действующий глава государства во время выступления в Стамбуле.Эрдоган 7 мая показал своим сторонникам видео, где кадры выступления его основного оппонента смонтировали рядом с изображением лидера запрещенной Рабочей партии Курдистана Мурата Карайила. СМИ назвали публикацию фейком, а Кылычдароглу — заговором, за которым стоят "дорогие русские друзья".Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это заявление, отметил, что Москва не вмешивается во внутреннюю политику других государств.Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Если ни один из кандидатов на пост главы государства не наберет 50 процентов голосов, 28 мая состоится второй тур.
https://ria.ru/20230512/turtsiya-1871278177.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831854494_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_c5b489292d31db26920694035a82e412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, россия
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия
Эрдоган пристыдил Кылычдароглу из-за слов о вмешательстве России в выборы

Эрдоган пристыдил соперника по выборам Кылычдароглу из-за его слов о вмешательстве России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 мая — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал своего главного соперника на выборах в Турции Кемаля Кылычдароглу "постыдиться" после его заявлений о вмешательстве России в выборы в республике.
"Теперь господин Кемаль начал дразнить Россию. Он говорит, что Россия руководит выборами. Как тебе не стыдно? Постыдись. Что ты скажешь, если мы скажем, что Америка, Англия и Германия руководят выборами?" — сказал действующий глава государства во время выступления в Стамбуле.
Эрдоган 7 мая показал своим сторонникам видео, где кадры выступления его основного оппонента смонтировали рядом с изображением лидера запрещенной Рабочей партии Курдистана Мурата Карайила. СМИ назвали публикацию фейком, а Кылычдароглу — заговором, за которым стоят "дорогие русские друзья".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это заявление, отметил, что Москва не вмешивается во внутреннюю политику других государств.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Если ни один из кандидатов на пост главы государства не наберет 50 процентов голосов, 28 мая состоится второй тур.
Лидер турецкой партии НРП и кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Опрос предрек победу оппозиционного кандидата на выборах президента Турции
Вчера, 13:15
 
В миреТурцияКемаль КылычдароглуРеджеп Тайип ЭрдоганРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала