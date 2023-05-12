https://ria.ru/20230512/erdogan-1871343427.html

Эрдоган пристыдил Кылычдароглу из-за слов о вмешательстве России в выборы

Эрдоган пристыдил Кылычдароглу из-за слов о вмешательстве России в выборы - РИА Новости, 12.05.2023

Эрдоган пристыдил Кылычдароглу из-за слов о вмешательстве России в выборы

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал своего главного соперника на выборах в Турции Кемаля Кылычдароглу "постыдиться" после его заявлений о вмешательстве... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T16:13

2023-05-12T16:13

2023-05-12T17:00

в мире

турция

кемаль кылычдароглу

реджеп тайип эрдоган

россия

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АНКАРА, 12 мая — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал своего главного соперника на выборах в Турции Кемаля Кылычдароглу "постыдиться" после его заявлений о вмешательстве России в выборы в республике."Теперь господин Кемаль начал дразнить Россию. Он говорит, что Россия руководит выборами. Как тебе не стыдно? Постыдись. Что ты скажешь, если мы скажем, что Америка, Англия и Германия руководят выборами?" — сказал действующий глава государства во время выступления в Стамбуле.Эрдоган 7 мая показал своим сторонникам видео, где кадры выступления его основного оппонента смонтировали рядом с изображением лидера запрещенной Рабочей партии Курдистана Мурата Карайила. СМИ назвали публикацию фейком, а Кылычдароглу — заговором, за которым стоят "дорогие русские друзья".Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это заявление, отметил, что Москва не вмешивается во внутреннюю политику других государств.Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Если ни один из кандидатов на пост главы государства не наберет 50 процентов голосов, 28 мая состоится второй тур.

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Влада Копылова

в мире, турция, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, россия