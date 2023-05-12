https://ria.ru/20230512/ege-1871404771.html

Кардинальных изменений ЕГЭ в новой системе высшего образования не будет

Кардинальных изменений ЕГЭ в новой системе высшего образования не будет - РИА Новости, 12.05.2023

Кардинальных изменений ЕГЭ в новой системе высшего образования не будет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Кардинальных изменений с точки зрения единого госэкзамена (ЕГЭ) в новой системе высшего образования не будет, заявил глава... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T18:43

2023-05-12T18:43

2023-05-12T18:43

год педагога и наставника

общество

валерий фальков

образование

сн_образование

социальный навигатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763104690_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_e1ee5ad68ca40d28f8aa1a7ecce141cf.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Кардинальных изменений с точки зрения единого госэкзамена (ЕГЭ) в новой системе высшего образования не будет, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. "Могу вас заверить, что кардинальных изменений ни с точки зрения ЕГЭ, ни с точки зрения других каких-то принципиальных моментов – в этом случае отличий не будет, и, конечно, это будут дополнительные возможности для абитуриентов", - сказал Фальков журналистам. Он добавил, что проведение пилотного проекта по изменению системы высшего образования создаст для студентов дополнительные возможности, а не проблемы, а вузам такой проект даст возможность поработать над образовательными программами, пересмотреть сроки обучения, вузы-участники пилотного проекта смогут в зависимости от потребностей работодателей оперативно провести работу по изменению сроков обучения. "В данном случае любой эксперимент, любое пилотирование проводится для того, чтобы посмотреть, а как те или иные инструменты новой национальной системы высшего образования будут восприняты и что это в конечном итоге даст", - подчеркнул министр. Ранее в пятницу президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, валерий фальков, образование, сн_образование, социальный навигатор