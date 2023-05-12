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Кардинальных изменений ЕГЭ в новой системе высшего образования не будет - РИА Новости, 12.05.2023
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Год педагога и наставника
 
18:43 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/ege-1871404771.html
Кардинальных изменений ЕГЭ в новой системе высшего образования не будет
Кардинальных изменений ЕГЭ в новой системе высшего образования не будет - РИА Новости, 12.05.2023
Кардинальных изменений ЕГЭ в новой системе высшего образования не будет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Кардинальных изменений с точки зрения единого госэкзамена (ЕГЭ) в новой системе высшего образования не будет, заявил глава... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T18:43
2023-05-12T18:43
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Кардинальных изменений с точки зрения единого госэкзамена (ЕГЭ) в новой системе высшего образования не будет, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. "Могу вас заверить, что кардинальных изменений ни с точки зрения ЕГЭ, ни с точки зрения других каких-то принципиальных моментов – в этом случае отличий не будет, и, конечно, это будут дополнительные возможности для абитуриентов", - сказал Фальков журналистам. Он добавил, что проведение пилотного проекта по изменению системы высшего образования создаст для студентов дополнительные возможности, а не проблемы, а вузам такой проект даст возможность поработать над образовательными программами, пересмотреть сроки обучения, вузы-участники пилотного проекта смогут в зависимости от потребностей работодателей оперативно провести работу по изменению сроков обучения. "В данном случае любой эксперимент, любое пилотирование проводится для того, чтобы посмотреть, а как те или иные инструменты новой национальной системы высшего образования будут восприняты и что это в конечном итоге даст", - подчеркнул министр. Ранее в пятницу президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования.
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общество, валерий фальков, образование, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Валерий Фальков, Образование, СН_Образование, Социальный навигатор

Кардинальных изменений ЕГЭ в новой системе высшего образования не будет

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на пленарной сессии тематического месяца - "Август" в рамках Конгресса молодых ученых в Сочи
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на пленарной сессии тематического месяца - Август в рамках Конгресса молодых ученых в Сочи
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Кардинальных изменений с точки зрения единого госэкзамена (ЕГЭ) в новой системе высшего образования не будет, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
"Могу вас заверить, что кардинальных изменений ни с точки зрения ЕГЭ, ни с точки зрения других каких-то принципиальных моментов – в этом случае отличий не будет, и, конечно, это будут дополнительные возможности для абитуриентов", - сказал Фальков журналистам.
Он добавил, что проведение пилотного проекта по изменению системы высшего образования создаст для студентов дополнительные возможности, а не проблемы, а вузам такой проект даст возможность поработать над образовательными программами, пересмотреть сроки обучения, вузы-участники пилотного проекта смогут в зависимости от потребностей работодателей оперативно провести работу по изменению сроков обучения.
"В данном случае любой эксперимент, любое пилотирование проводится для того, чтобы посмотреть, а как те или иные инструменты новой национальной системы высшего образования будут восприняты и что это в конечном итоге даст", - подчеркнул министр.
Ранее в пятницу президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования.
 
Год педагога и наставникаОбществоВалерий ФальковОбразованиеСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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