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Темрезов: в Карачаево-Черкесии откроется первый ледовый дворец - РИА Новости, 12.05.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
12:40 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/dvorets-1871260207.html
Темрезов: в Карачаево-Черкесии откроется первый ледовый дворец
Темрезов: в Карачаево-Черкесии откроется первый ледовый дворец - РИА Новости, 12.05.2023
Темрезов: в Карачаево-Черкесии откроется первый ледовый дворец
В городе Карачаевске почти на 60% построен первый в Карачаево-Черкесии ледовый дворец, сообщил в соцсетях глава КЧР Рашид Темрезов. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:40
2023-05-12T12:40
карачаево-черкесская республика
карачаевск
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
спорт
нацпроекты
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ЧЕРКЕССК, 12 мая - РИА Новости. В городе Карачаевске почти на 60% построен первый в Карачаево-Черкесии ледовый дворец, сообщил в соцсетях глава КЧР Рашид Темрезов.На площадке полностью собран каркас сооружения, завершен монтаж самого ледового поля, ведутся работы по возведению стен и перегородок, в процессе - установка холодильного оборудования.Это будет двухэтажное здание общей площадью более 4 тысяч квадратных метров. В нем будут ледовый каток 60 на 30 метров, залы для хореографии и силовых тренировок, трибуны для 180 зрителей. Пропускная способность ледового катка для массового катания составит 230 человек, тренировочного процесса - 50 человек.Объект строится в рамках национального проекта "Демография" и будет сдан в эксплуатацию в 2023 году.
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карачаевск, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр), спорт, нацпроекты
Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевск, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Спорт, Нацпроекты

Темрезов: в Карачаево-Черкесии откроется первый ледовый дворец

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКоньки
Коньки - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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ЧЕРКЕССК, 12 мая - РИА Новости. В городе Карачаевске почти на 60% построен первый в Карачаево-Черкесии ледовый дворец, сообщил в соцсетях глава КЧР Рашид Темрезов.
На площадке полностью собран каркас сооружения, завершен монтаж самого ледового поля, ведутся работы по возведению стен и перегородок, в процессе - установка холодильного оборудования.
Это будет двухэтажное здание общей площадью более 4 тысяч квадратных метров. В нем будут ледовый каток 60 на 30 метров, залы для хореографии и силовых тренировок, трибуны для 180 зрителей. Пропускная способность ледового катка для массового катания составит 230 человек, тренировочного процесса - 50 человек.
«
"Это будет замечательный и уникальный для республики спортивный объект, который одинаково будет интересен как местным жителям, так и гостям. Уверен, комплекс станет отличной площадкой для проведения различных спортивных мероприятий, концертов и развлекательных шоу, выставок", - написал Темрезов.
Объект строится в рамках национального проекта "Демография" и будет сдан в эксплуатацию в 2023 году.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаКарачаевскРашид ТемрезовКарачаево-Черкесская республика (КЧР)СпортНацпроекты
 
 
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