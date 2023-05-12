https://ria.ru/20230512/dvorets-1871260207.html

Темрезов: в Карачаево-Черкесии откроется первый ледовый дворец

Темрезов: в Карачаево-Черкесии откроется первый ледовый дворец - РИА Новости, 12.05.2023

Темрезов: в Карачаево-Черкесии откроется первый ледовый дворец

В городе Карачаевске почти на 60% построен первый в Карачаево-Черкесии ледовый дворец, сообщил в соцсетях глава КЧР Рашид Темрезов. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:40

2023-05-12T12:40

2023-05-12T12:40

карачаево-черкесская республика

карачаевск

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

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ЧЕРКЕССК, 12 мая - РИА Новости. В городе Карачаевске почти на 60% построен первый в Карачаево-Черкесии ледовый дворец, сообщил в соцсетях глава КЧР Рашид Темрезов.На площадке полностью собран каркас сооружения, завершен монтаж самого ледового поля, ведутся работы по возведению стен и перегородок, в процессе - установка холодильного оборудования.Это будет двухэтажное здание общей площадью более 4 тысяч квадратных метров. В нем будут ледовый каток 60 на 30 метров, залы для хореографии и силовых тренировок, трибуны для 180 зрителей. Пропускная способность ледового катка для массового катания составит 230 человек, тренировочного процесса - 50 человек.Объект строится в рамках национального проекта "Демография" и будет сдан в эксплуатацию в 2023 году.

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карачаевск

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Алёна Пава

карачаевск, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр), спорт, нацпроекты