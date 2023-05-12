https://ria.ru/20230512/dubay-1871402241.html
Туроператоры назвали минимальные цены на отдых в ОАЭ в мае
Туроператоры назвали минимальные цены на отдых в ОАЭ в мае - РИА Новости, 12.05.2023
Туроператоры назвали минимальные цены на отдых в ОАЭ в мае
Туроператоры продлевают продажу путевок в ОАЭ на лето и рассказывают о ценах на такие поездки в конце весны, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T18:33
2023-05-12T18:33
2023-05-12T18:33
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Туроператоры продлевают продажу путевок в ОАЭ на лето и рассказывают о ценах на такие поездки в конце весны, сообщает АТОР. Попасть в Шарджу и Абу-Даби можно будет из нескольких российских городов, например, на рейсах авиакомпании Air Arabia с 9 мая по 14 сентября, отмечают эксперты. Причина – повышенный спрос на это направление на фоне роста цен на отдых в всегда востребованной летом Турции. Курорты ОАЭ переквалифицируются из зимних в круглогодичные, говорят участники рынка.В середине мая недельный тур на двоих из Москвы в Шарджу с проживанием в трехзвездочной гостинице стоит от 73 тысяч рублей, в пятизвездочной – от 129 тысяч рублей. В Абу-Даби отдых чуть дешевле – от 67 и 122 тысяч рублей соответственно.Провести отпуск в Шардже жители Казани смогут вдвоем в "трешке", заплатив не менее 92 тысяч рублей, а в "пятерке" –от 140 тысяч рублей. Перелет из Уфы сделает поездку на пару тысяч рублей дешевле, а из Екатеринбурга – дороже на восемь и 26 тысяч соответственно.
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новости - туризм, шарджа (эмират), оаэ, абу-даби, ассоциация туроператоров россии (атор), air arabia, куда можно лететь, отдых на море, туризм
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Туроператоры назвали минимальные цены на отдых в ОАЭ в мае
АТОР: стоимость путевок в ОАЭ в середине мая начинается от 67 тысяч рублей на двоих