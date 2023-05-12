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Туроператоры назвали минимальные цены на отдых в ОАЭ в мае

Туроператоры назвали минимальные цены на отдых в ОАЭ в мае - РИА Новости, 12.05.2023

Туроператоры назвали минимальные цены на отдых в ОАЭ в мае

Туроператоры продлевают продажу путевок в ОАЭ на лето и рассказывают о ценах на такие поездки в конце весны, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T18:33

2023-05-12T18:33

2023-05-12T18:33

туризм

новости - туризм

шарджа (эмират)

оаэ

абу-даби

ассоциация туроператоров россии (атор)

air arabia

куда можно лететь

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Туроператоры продлевают продажу путевок в ОАЭ на лето и рассказывают о ценах на такие поездки в конце весны, сообщает АТОР. Попасть в Шарджу и Абу-Даби можно будет из нескольких российских городов, например, на рейсах авиакомпании Air Arabia с 9 мая по 14 сентября, отмечают эксперты. Причина – повышенный спрос на это направление на фоне роста цен на отдых в всегда востребованной летом Турции. Курорты ОАЭ переквалифицируются из зимних в круглогодичные, говорят участники рынка.В середине мая недельный тур на двоих из Москвы в Шарджу с проживанием в трехзвездочной гостинице стоит от 73 тысяч рублей, в пятизвездочной – от 129 тысяч рублей. В Абу-Даби отдых чуть дешевле – от 67 и 122 тысяч рублей соответственно.Провести отпуск в Шардже жители Казани смогут вдвоем в "трешке", заплатив не менее 92 тысяч рублей, а в "пятерке" –от 140 тысяч рублей. Перелет из Уфы сделает поездку на пару тысяч рублей дешевле, а из Екатеринбурга – дороже на восемь и 26 тысяч соответственно.

https://ria.ru/20230421/dubay-1866853950.html

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абу-даби

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, шарджа (эмират), оаэ, абу-даби, ассоциация туроператоров россии (атор), air arabia, куда можно лететь, отдых на море, туризм