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В Совфеде связали возможный дефолт в США и военное поражение Украины - РИА Новости, 12.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:28 12.05.2023 (обновлено: 12:29 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/defolt-1871260958.html
В Совфеде связали возможный дефолт в США и военное поражение Украины
В Совфеде связали возможный дефолт в США и военное поражение Украины - РИА Новости, 12.05.2023
В Совфеде связали возможный дефолт в США и военное поражение Украины
Возможный дефолт США и будущее военное поражение Украины неразрывно связаны, Америка уже сейчас не может позволить себе финансировать "авантюры, подобные... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:28
2023-05-12T12:29
сша
украина
америка
ольга ковитиди
джанет йеллен
совет федерации рф
цены на нефть
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Возможный дефолт США и будущее военное поражение Украины неразрывно связаны, Америка уже сейчас не может позволить себе финансировать "авантюры, подобные украинской", заявила РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Ольга Ковитиди. "Дефолт США и поражение Украины в противостоянии с Россией неразрывно связаны. Украина всего лишь инструмент в большой игре США. А в США, как известно, рулит господин доллар", - сказала сенатор. Ковитиди объяснила, что политическая ситуация в США в преддверии президентских выборов 2024 года "больше не позволяет Белому дому какие-либо сомнительные авантюры, подобные украинской", именно поэтому любые "контрнаступления Украины, как бы они вначале ни развивались, обречены на провал". "Финансовая система США в тупике. В США должны сделать выбор: либо встречать дефолт по суверенному долгу со всеми последующими рисками для американской финансовой системы и удара по мировой экономике, либо резко сократить государственные расходы, что спровоцирует в США сильнейшую рецессию. В обоих случаях народ США в преддверии выборов президента ощутит все негативные последствия", - отметила российский парламентарий. По словам сенатора, именно по этой причине Белый дом всеми возможными способами пытается отвлечь американцев и весь мир "от предстоящей финансовой катастрофы США, которая неминуемо связана с катастрофой контрнаступления Украины". "Ведь без американской помощи Украина финансово, экономически и политически ничтожна", - резюмировала Ковитиди. Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок без всяких условий, а палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем, глава американского минфина Джанет Йеллен в начале мая предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.
https://ria.ru/20230511/defolt-1871121658.html
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сша, украина, америка, ольга ковитиди, джанет йеллен, совет федерации рф, цены на нефть
США, Украина, Америка, Ольга Ковитиди, Джанет Йеллен, Совет Федерации РФ, Цены на нефть, Специальная военная операция на Украине
В Совфеде связали возможный дефолт в США и военное поражение Украины

Сенатор Ковитиди: возможный дефолт в США и военное поражение Украины неразрывно связаны

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Возможный дефолт США и будущее военное поражение Украины неразрывно связаны, Америка уже сейчас не может позволить себе финансировать "авантюры, подобные украинской", заявила РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Ольга Ковитиди.
"Дефолт США и поражение Украины в противостоянии с Россией неразрывно связаны. Украина всего лишь инструмент в большой игре США. А в США, как известно, рулит господин доллар", - сказала сенатор.
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Ковитиди объяснила, что политическая ситуация в США в преддверии президентских выборов 2024 года "больше не позволяет Белому дому какие-либо сомнительные авантюры, подобные украинской", именно поэтому любые "контрнаступления Украины, как бы они вначале ни развивались, обречены на провал".
"Финансовая система США в тупике. В США должны сделать выбор: либо встречать дефолт по суверенному долгу со всеми последующими рисками для американской финансовой системы и удара по мировой экономике, либо резко сократить государственные расходы, что спровоцирует в США сильнейшую рецессию. В обоих случаях народ США в преддверии выборов президента ощутит все негативные последствия", - отметила российский парламентарий.
По словам сенатора, именно по этой причине Белый дом всеми возможными способами пытается отвлечь американцев и весь мир "от предстоящей финансовой катастрофы США, которая неминуемо связана с катастрофой контрнаступления Украины".
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"Ведь без американской помощи Украина финансово, экономически и политически ничтожна", - резюмировала Ковитиди.
Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок без всяких условий, а палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем, глава американского минфина Джанет Йеллен в начале мая предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаАмерикаОльга КовитидиДжанет ЙелленСовет Федерации РФЦены на нефть
 
 
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