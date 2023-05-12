https://ria.ru/20230512/defolt-1871260958.html

В Совфеде связали возможный дефолт в США и военное поражение Украины

В Совфеде связали возможный дефолт в США и военное поражение Украины - РИА Новости, 12.05.2023

В Совфеде связали возможный дефолт в США и военное поражение Украины

Возможный дефолт США и будущее военное поражение Украины неразрывно связаны, Америка уже сейчас не может позволить себе финансировать "авантюры, подобные... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:28

2023-05-12T12:28

2023-05-12T12:29

сша

украина

америка

ольга ковитиди

джанет йеллен

совет федерации рф

цены на нефть

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Возможный дефолт США и будущее военное поражение Украины неразрывно связаны, Америка уже сейчас не может позволить себе финансировать "авантюры, подобные украинской", заявила РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Ольга Ковитиди. "Дефолт США и поражение Украины в противостоянии с Россией неразрывно связаны. Украина всего лишь инструмент в большой игре США. А в США, как известно, рулит господин доллар", - сказала сенатор. Ковитиди объяснила, что политическая ситуация в США в преддверии президентских выборов 2024 года "больше не позволяет Белому дому какие-либо сомнительные авантюры, подобные украинской", именно поэтому любые "контрнаступления Украины, как бы они вначале ни развивались, обречены на провал". "Финансовая система США в тупике. В США должны сделать выбор: либо встречать дефолт по суверенному долгу со всеми последующими рисками для американской финансовой системы и удара по мировой экономике, либо резко сократить государственные расходы, что спровоцирует в США сильнейшую рецессию. В обоих случаях народ США в преддверии выборов президента ощутит все негативные последствия", - отметила российский парламентарий. По словам сенатора, именно по этой причине Белый дом всеми возможными способами пытается отвлечь американцев и весь мир "от предстоящей финансовой катастрофы США, которая неминуемо связана с катастрофой контрнаступления Украины". "Ведь без американской помощи Украина финансово, экономически и политически ничтожна", - резюмировала Ковитиди. Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок без всяких условий, а палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем, глава американского минфина Джанет Йеллен в начале мая предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.

https://ria.ru/20230511/defolt-1871121658.html

https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1871078528.html

https://ria.ru/20230510/defolt-1870877362.html

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сша, украина, америка, ольга ковитиди, джанет йеллен, совет федерации рф, цены на нефть