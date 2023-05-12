https://ria.ru/20230512/defolt-1871260958.html
В Совфеде связали возможный дефолт в США и военное поражение Украины
В Совфеде связали возможный дефолт в США и военное поражение Украины - РИА Новости, 12.05.2023
В Совфеде связали возможный дефолт в США и военное поражение Украины
Возможный дефолт США и будущее военное поражение Украины неразрывно связаны, Америка уже сейчас не может позволить себе финансировать "авантюры, подобные... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:28
2023-05-12T12:28
2023-05-12T12:29
сша
украина
америка
ольга ковитиди
джанет йеллен
совет федерации рф
цены на нефть
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_100:458:2926:2048_1920x0_80_0_0_0195244a52533d6c1a2172dfd56b6be2.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Возможный дефолт США и будущее военное поражение Украины неразрывно связаны, Америка уже сейчас не может позволить себе финансировать "авантюры, подобные украинской", заявила РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Ольга Ковитиди. "Дефолт США и поражение Украины в противостоянии с Россией неразрывно связаны. Украина всего лишь инструмент в большой игре США. А в США, как известно, рулит господин доллар", - сказала сенатор. Ковитиди объяснила, что политическая ситуация в США в преддверии президентских выборов 2024 года "больше не позволяет Белому дому какие-либо сомнительные авантюры, подобные украинской", именно поэтому любые "контрнаступления Украины, как бы они вначале ни развивались, обречены на провал". "Финансовая система США в тупике. В США должны сделать выбор: либо встречать дефолт по суверенному долгу со всеми последующими рисками для американской финансовой системы и удара по мировой экономике, либо резко сократить государственные расходы, что спровоцирует в США сильнейшую рецессию. В обоих случаях народ США в преддверии выборов президента ощутит все негативные последствия", - отметила российский парламентарий. По словам сенатора, именно по этой причине Белый дом всеми возможными способами пытается отвлечь американцев и весь мир "от предстоящей финансовой катастрофы США, которая неминуемо связана с катастрофой контрнаступления Украины". "Ведь без американской помощи Украина финансово, экономически и политически ничтожна", - резюмировала Ковитиди. Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок без всяких условий, а палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем, глава американского минфина Джанет Йеллен в начале мая предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.
https://ria.ru/20230511/defolt-1871121658.html
https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1871078528.html
https://ria.ru/20230510/defolt-1870877362.html
сша
украина
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_311:281:2667:2048_1920x0_80_0_0_1fa494a1a1ae7401e213c07402fbcbe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, америка, ольга ковитиди, джанет йеллен, совет федерации рф, цены на нефть
США, Украина, Америка, Ольга Ковитиди, Джанет Йеллен, Совет Федерации РФ, Цены на нефть, Специальная военная операция на Украине
В Совфеде связали возможный дефолт в США и военное поражение Украины
Сенатор Ковитиди: возможный дефолт в США и военное поражение Украины неразрывно связаны
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Возможный дефолт США и будущее военное поражение Украины неразрывно связаны, Америка уже сейчас не может позволить себе финансировать "авантюры, подобные украинской", заявила РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Ольга Ковитиди.
"Дефолт США и поражение Украины в противостоянии с Россией
неразрывно связаны. Украина всего лишь инструмент в большой игре США. А в США, как известно, рулит господин доллар", - сказала сенатор.
В МВФ рассказали о последствиях дефолта в США для глобальной экономики
Ковитиди объяснила, что политическая ситуация в США в преддверии президентских выборов 2024 года "больше не позволяет Белому дому какие-либо сомнительные авантюры, подобные украинской", именно поэтому любые "контрнаступления Украины, как бы они вначале ни развивались, обречены на провал".
"Финансовая система США в тупике. В США должны сделать выбор: либо встречать дефолт по суверенному долгу со всеми последующими рисками для американской финансовой системы и удара по мировой экономике, либо резко сократить государственные расходы, что спровоцирует в США сильнейшую рецессию. В обоих случаях народ США в преддверии выборов президента ощутит все негативные последствия", - отметила российский парламентарий.
По словам сенатора, именно по этой причине Белый дом всеми возможными способами пытается отвлечь американцев и весь мир "от предстоящей финансовой катастрофы США, которая неминуемо связана с катастрофой контрнаступления Украины".
Вашингтон в ярости: Киев срывает контрнаступление
"Ведь без американской помощи Украина финансово, экономически и политически ничтожна", - резюмировала Ковитиди.
Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок без всяких условий, а палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем, глава американского минфина Джанет Йеллен
в начале мая предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.
Захарова назвала угрозу дефолта в США американским ритуалом