https://ria.ru/20230512/darknet-1871303256.html
Депутат предложил признать использование даркнета незаконным
Депутат предложил признать использование даркнета незаконным - РИА Новости, 12.05.2023
Депутат предложил признать использование даркнета незаконным
Депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что в настоящее время обсуждает с юристами возможность признания пользования даркнетом незаконной деятельностью. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T14:14
2023-05-12T14:14
2023-05-12T14:14
антон горелкин
госдума рф
технологии
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741540813_0:0:3384:1904_1920x0_80_0_0_e80119f89170f561e6777fe745c097c0.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что в настоящее время обсуждает с юристами возможность признания пользования даркнетом незаконной деятельностью. "Я обсуждаю с юристами, как один из вариантов, признать использование даркнета незаконной деятельностью", - сказал он на видео, которое опубликовал в своём телеграм-канале. По мнению Горелкина, на сегодняшний день даркнет - "прибежище анонимных негодяев". "Законопослушному гражданину там делать нечего", - пояснил депутат.
https://ria.ru/20230210/khakery-1851185516.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741540813_823:126:3384:2047_1920x0_80_0_0_f27d35eec63cd930cf5ec9a02a71c9aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон горелкин, госдума рф, технологии, безопасность
Антон Горелкин, Госдума РФ, Технологии, Безопасность
Депутат предложил признать использование даркнета незаконным
Депутат Горелкин обсудил с юристами возможность признать использование даркнета незаконным