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Депутат предложил признать использование даркнета незаконным - РИА Новости, 12.05.2023
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14:14 12.05.2023
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Депутат предложил признать использование даркнета незаконным
Депутат предложил признать использование даркнета незаконным - РИА Новости, 12.05.2023
Депутат предложил признать использование даркнета незаконным
Депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что в настоящее время обсуждает с юристами возможность признания пользования даркнетом незаконной деятельностью. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T14:14
2023-05-12T14:14
антон горелкин
госдума рф
технологии
безопасность
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что в настоящее время обсуждает с юристами возможность признания пользования даркнетом незаконной деятельностью. "Я обсуждаю с юристами, как один из вариантов, признать использование даркнета незаконной деятельностью", - сказал он на видео, которое опубликовал в своём телеграм-канале. По мнению Горелкина, на сегодняшний день даркнет - "прибежище анонимных негодяев". "Законопослушному гражданину там делать нечего", - пояснил депутат.
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антон горелкин, госдума рф, технологии, безопасность
Антон Горелкин, Госдума РФ, Технологии, Безопасность
Депутат предложил признать использование даркнета незаконным

Депутат Горелкин обсудил с юристами возможность признать использование даркнета незаконным

© Depositphotos.com / shmeljovЛюди, занимающиеся интернет-мошенничеством
Люди, занимающиеся интернет-мошенничеством - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Depositphotos.com / shmeljov
Люди, занимающиеся интернет-мошенничеством. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что в настоящее время обсуждает с юристами возможность признания пользования даркнетом незаконной деятельностью.
"Я обсуждаю с юристами, как один из вариантов, признать использование даркнета незаконной деятельностью", - сказал он на видео, которое опубликовал в своём телеграм-канале.
По мнению Горелкина, на сегодняшний день даркнет - "прибежище анонимных негодяев". "Законопослушному гражданину там делать нечего", - пояснил депутат.
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Антон ГорелкинГосдума РФТехнологииБезопасность
 
 
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