https://ria.ru/20230512/darknet-1871303256.html

Депутат предложил признать использование даркнета незаконным

Депутат предложил признать использование даркнета незаконным - РИА Новости, 12.05.2023

Депутат предложил признать использование даркнета незаконным

Депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что в настоящее время обсуждает с юристами возможность признания пользования даркнетом незаконной деятельностью. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T14:14

2023-05-12T14:14

2023-05-12T14:14

антон горелкин

госдума рф

технологии

безопасность

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что в настоящее время обсуждает с юристами возможность признания пользования даркнетом незаконной деятельностью. "Я обсуждаю с юристами, как один из вариантов, признать использование даркнета незаконной деятельностью", - сказал он на видео, которое опубликовал в своём телеграм-канале. По мнению Горелкина, на сегодняшний день даркнет - "прибежище анонимных негодяев". "Законопослушному гражданину там делать нечего", - пояснил депутат.

https://ria.ru/20230210/khakery-1851185516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

антон горелкин, госдума рф, технологии, безопасность