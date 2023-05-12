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Сенатор сравнил главу украинской военной разведки с Гитлером и бен Ладеном - РИА Новости, 12.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/budanov-1871257338.html
Сенатор сравнил главу украинской военной разведки с Гитлером и бен Ладеном
Сенатор сравнил главу украинской военной разведки с Гитлером и бен Ладеном - РИА Новости, 12.05.2023
Сенатор сравнил главу украинской военной разведки с Гитлером и бен Ладеном
Заявление главы украинской военной разведки Кирилла Буданова про "убийства русских" похоже на слова нацистского диктатора Адольфа Гитлера и ликвидированного... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:17
2023-05-12T12:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир джабаров
совет федерации рф
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Заявление главы украинской военной разведки Кирилла Буданова про "убийства русских" похоже на слова нацистского диктатора Адольфа Гитлера и ликвидированного международного террориста Усамы бен Ладена, заявил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Буданов в интервью Yahoo News ранее в мае заявил, что они "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Так чиновник ответил на вопрос портала о возможной причастности украинской стороны к убийству российского политолога Дарьи Дугиной, попросив "не продолжать эту тему". "По словам Буданова, начальника военной разведки (Украины – ред.), видно, какое отношение там пропагандируется. Когда он заявил, что "по всему миру надо, где бы вы не видели русских, их надо убивать", я, честно говоря, за свою жизнь слышал только два подобных заявления. Первое &lt;…&gt; заявление сделал Гитлер и его сподвижники, когда они говорили "убей русского"... А второе - это был Усама бен Ладен, который мечтал убить американцев – его главная задача", - сказал Джабаров "Парламентской газете". Парламентарий подчеркнул, что западная общественность, которая всегда "чутко реагировала на любые проявления террористического характера", на слова Буданова особого внимания "не обратила или сделала вид, что не обратила". "А то, что заявляет Буданов – это по сути становится во главе такой мощной террористической организации. А террористы во всем мире – это люди, которых надо, конечно, в общем-то, как-то останавливать. &lt;…&gt; (Они – ред.) должны ответить по всей строгости закона за свои деяния", - заключил сенатор. В Кремле расценили слова Буданова про убийства русских как "чудовищные" и усмотрели в них подтверждение того, что Киев является "не просто спонсором, но и организатором террористической активности". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ будет внимательно отслеживать реакцию западных столиц на эти заявления, а спецслужбы страны будут делать все необходимое для защиты россиян.
https://ria.ru/20230510/politika-1870815379.html
https://ria.ru/20230508/budanov-1870416769.html
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безопасность, россия, владимир джабаров, совет федерации рф, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сенатор сравнил главу украинской военной разведки с Гитлером и бен Ладеном

Джабаров: заявление Буданова об убийстве русских похоже на слова Гитлера или бен Ладена

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Заявление главы украинской военной разведки Кирилла Буданова про "убийства русских" похоже на слова нацистского диктатора Адольфа Гитлера и ликвидированного международного террориста Усамы бен Ладена, заявил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Буданов в интервью Yahoo News ранее в мае заявил, что они "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Так чиновник ответил на вопрос портала о возможной причастности украинской стороны к убийству российского политолога Дарьи Дугиной, попросив "не продолжать эту тему".
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
В МИД назвали заявления Буданова об убийстве русских терроризмом
10 мая, 15:44
"По словам Буданова, начальника военной разведки (Украины – ред.), видно, какое отношение там пропагандируется. Когда он заявил, что "по всему миру надо, где бы вы не видели русских, их надо убивать", я, честно говоря, за свою жизнь слышал только два подобных заявления. Первое <…> заявление сделал Гитлер и его сподвижники, когда они говорили "убей русского"... А второе - это был Усама бен Ладен, который мечтал убить американцев – его главная задача", - сказал Джабаров "Парламентской газете". Парламентарий подчеркнул, что западная общественность, которая всегда "чутко реагировала на любые проявления террористического характера", на слова Буданова особого внимания "не обратила или сделала вид, что не обратила".
"А то, что заявляет Буданов – это по сути становится во главе такой мощной террористической организации. А террористы во всем мире – это люди, которых надо, конечно, в общем-то, как-то останавливать. <…> (Они – ред.) должны ответить по всей строгости закона за свои деяния", - заключил сенатор.
В Кремле расценили слова Буданова про убийства русских как "чудовищные" и усмотрели в них подтверждение того, что Киев является "не просто спонсором, но и организатором террористической активности". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ будет внимательно отслеживать реакцию западных столиц на эти заявления, а спецслужбы страны будут делать все необходимое для защиты россиян.
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
Главе ГУР Украины предрекли ужасную судьбу после слов об убийстве русских
8 мая, 08:50
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ДжабаровСовет Федерации РФУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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