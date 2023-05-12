https://ria.ru/20230512/budanov-1871257338.html

Сенатор сравнил главу украинской военной разведки с Гитлером и бен Ладеном

Сенатор сравнил главу украинской военной разведки с Гитлером и бен Ладеном - РИА Новости, 12.05.2023

Сенатор сравнил главу украинской военной разведки с Гитлером и бен Ладеном

Заявление главы украинской военной разведки Кирилла Буданова про "убийства русских" похоже на слова нацистского диктатора Адольфа Гитлера и ликвидированного... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:17

2023-05-12T12:17

2023-05-12T12:17

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Заявление главы украинской военной разведки Кирилла Буданова про "убийства русских" похоже на слова нацистского диктатора Адольфа Гитлера и ликвидированного международного террориста Усамы бен Ладена, заявил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Буданов в интервью Yahoo News ранее в мае заявил, что они "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Так чиновник ответил на вопрос портала о возможной причастности украинской стороны к убийству российского политолога Дарьи Дугиной, попросив "не продолжать эту тему". "По словам Буданова, начальника военной разведки (Украины – ред.), видно, какое отношение там пропагандируется. Когда он заявил, что "по всему миру надо, где бы вы не видели русских, их надо убивать", я, честно говоря, за свою жизнь слышал только два подобных заявления. Первое <…> заявление сделал Гитлер и его сподвижники, когда они говорили "убей русского"... А второе - это был Усама бен Ладен, который мечтал убить американцев – его главная задача", - сказал Джабаров "Парламентской газете". Парламентарий подчеркнул, что западная общественность, которая всегда "чутко реагировала на любые проявления террористического характера", на слова Буданова особого внимания "не обратила или сделала вид, что не обратила". "А то, что заявляет Буданов – это по сути становится во главе такой мощной террористической организации. А террористы во всем мире – это люди, которых надо, конечно, в общем-то, как-то останавливать. <…> (Они – ред.) должны ответить по всей строгости закона за свои деяния", - заключил сенатор. В Кремле расценили слова Буданова про убийства русских как "чудовищные" и усмотрели в них подтверждение того, что Киев является "не просто спонсором, но и организатором террористической активности". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ будет внимательно отслеживать реакцию западных столиц на эти заявления, а спецслужбы страны будут делать все необходимое для защиты россиян.

https://ria.ru/20230510/politika-1870815379.html

https://ria.ru/20230508/budanov-1870416769.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир джабаров, совет федерации рф, украина, ситуация в днр и лнр