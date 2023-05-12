https://ria.ru/20230512/bayden-1871184953.html
Эксперт оценила шансы Байдена переизбраться на фоне расследования конгресса
Эксперт оценила шансы Байдена переизбраться на фоне расследования конгресса - РИА Новости, 12.05.2023
Эксперт оценила шансы Байдена переизбраться на фоне расследования конгресса
Расследование конгресса США, которое установило, что семья президента Джо Байдена получила более 10 миллионов долларов из зарубежных источников, бьет по его... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T06:19
2023-05-12T06:19
2023-05-12T10:03
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джо байден
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Расследование конгресса США, которое установило, что семья президента Джо Байдена получила более 10 миллионов долларов из зарубежных источников, бьет по его шансам как кандидата в президенты на выборах 2024 года, но не приведет к его импичменту, заявила РИА Новости руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Виктория Журавлева. По ее прогнозу, "Байден может стать близким по скандальности к Трампу". "Будет создаваться именно такая негативная среда, которая приведет к тому, что в последний год своего первого срока он будет тем же, чем занимался Трамп – то есть бороться с нападками вместо того, чтобы сделать что-то (на своем посту). И это, конечно же, снизит его рейтинги. Это однозначно", - прогнозирует она. "Насколько это может превратиться в импичмент президенту? Я думаю, что нет, хотя бы потому, что в сенате демократы, и они, конечно же, не будут инициировать импичмент", - считает Журавлева. По ее оценке, несмотря на то что подобная критика в адрес Байдена исходит от республиканцев, к ней восприимчива и часть избирателей-демократов. "Это правоконсервативные демократы, те, которые в принципе колеблются и могут уйти в лагерь сторонников Республиканской партии, и если бы не кандидатура Трампа, то точно бы ушли", - объяснила она. Если в 2024 году перед избирателями вновь будет "выбор либо Байден, либо Трамп", то демократы не станут голосовать за Трампа, несмотря на скандалы вокруг Байдена, говорит она. Расследование, начатое республиканцами, призвано доказать причастность самого Байдена к денежным поступлениям, которые, по утверждению расследователей, шли через подставные компании в бытность вице-президентом США. Участники расследования утверждают, что деньги получали по меньшей мере девять членов семьи Байдена, а их доверенные лица в тот же период создали "сложную и подозрительную сеть из более чем 20 компаний". В пресс-релизе надзорный комитет заявил, что одним из источников средств для президентской родни якобы были "китайские граждане и фирмы со значительными связями с китайской разведкой и Коммунистической партией Китая", которые скрывали выплаты "под слоями компаний с ограниченной ответственностью". Сам Байден неоднократно заявлял, что не в курсе бизнес-операций своих родственников, но уверен, что те законов не нарушали.
https://ria.ru/20230511/bayden-1870926604.html
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сша, в мире, джо байден, российская академия наук, коммунистическая партия китая, дональд трамп, виктор журавлев
США, В мире, Джо Байден, Российская академия наук, Коммунистическая партия Китая, Дональд Трамп, Виктор Журавлев
Эксперт оценила шансы Байдена переизбраться на фоне расследования конгресса
Эксперт Журавлева: расследование конгресса может повлиять на шансы Байдена переизбраться
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Расследование конгресса США, которое установило, что семья президента Джо Байдена получила более 10 миллионов долларов из зарубежных источников, бьет по его шансам как кандидата в президенты на выборах 2024 года, но не приведет к его импичменту, заявила РИА Новости руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Виктория Журавлева.
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"Однозначно это сильно ударяет по Байдену как по кандидату в президенты на 2024 год. Создание этого информационного поля вокруг него началось уже сейчас. И вся кампания уже тоже началась, потому что фактически идет противостояние двух негативных информационных полей – одного вокруг Дональда Трампа, второго вокруг Байдена. Явно это давление будет нарастать", - сказала Журавлева.
По ее прогнозу, "Байден может стать близким по скандальности к Трампу".
"Будет создаваться именно такая негативная среда, которая приведет к тому, что в последний год своего первого срока он будет тем же, чем занимался Трамп – то есть бороться с нападками вместо того, чтобы сделать что-то (на своем посту). И это, конечно же, снизит его рейтинги. Это однозначно", - прогнозирует она.
"Насколько это может превратиться в импичмент президенту? Я думаю, что нет, хотя бы потому, что в сенате демократы, и они, конечно же, не будут инициировать импичмент", - считает Журавлева.
По ее оценке, несмотря на то что подобная критика в адрес Байдена исходит от республиканцев, к ней восприимчива и часть избирателей-демократов.
"Это правоконсервативные демократы, те, которые в принципе колеблются и могут уйти в лагерь сторонников Республиканской партии, и если бы не кандидатура Трампа, то точно бы ушли", - объяснила она.
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Если в 2024 году перед избирателями вновь будет "выбор либо Байден, либо Трамп", то демократы не станут голосовать за Трампа, несмотря на скандалы вокруг Байдена, говорит она.
Расследование, начатое республиканцами, призвано доказать причастность самого Байдена к денежным поступлениям, которые, по утверждению расследователей, шли через подставные компании в бытность вице-президентом США. Участники расследования утверждают, что деньги получали по меньшей мере девять членов семьи Байдена, а их доверенные лица в тот же период создали "сложную и подозрительную сеть из более чем 20 компаний".
В пресс-релизе надзорный комитет заявил, что одним из источников средств для президентской родни якобы были "китайские граждане и фирмы со значительными связями с китайской разведкой и Коммунистической партией Китая
", которые скрывали выплаты "под слоями компаний с ограниченной ответственностью".
Сам Байден неоднократно заявлял, что не в курсе бизнес-операций своих родственников, но уверен, что те законов не нарушали.
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