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Трассу Благовещенск — Гомелевка отремонтируют до 2024 года - РИА Новости, 11.05.2023
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Амурская область
Амурская область
 
13:43 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/trassa-1871033301.html
Трассу Благовещенск — Гомелевка отремонтируют до 2024 года
Трассу Благовещенск — Гомелевка отремонтируют до 2024 года - РИА Новости, 11.05.2023
Трассу Благовещенск — Гомелевка отремонтируют до 2024 года
Капремонт опорной региональной трассы Благовещенск-Гомелевка закончат до 2024 года, всего благодаря нацпроекту в Приамурье отремонтировали 146 километров... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:43
2023-05-11T13:43
амурская область
амурская область
благовещенск
василий орлов (губернатор)
россия
дороги
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мая – РИА Новости. Капремонт опорной региональной трассы Благовещенск-Гомелевка закончат до 2024 года, всего благодаря нацпроекту в Приамурье отремонтировали 146 километров региональных трасс и 45 километров - в городской агломерации Благовещенска, сообщает правительство Амурской области. Автомобильная дорога Благовещенск - Гомелевка проходит по пяти районам и округам Амурской области: Благовещенскому, Тамбовскому, Октябрьскому, Михайловскому и Бурейскому, трасса соединят столицу области с соседними субъектами. "Благовещенск – Гомелевка - одна из опорных региональных трасс, на ней долгое время не проводили серьезных работ, она нуждалась в капитальном ремонте. Поэтому ее мы включили в БКД в первую очередь, как только появилась возможность направлять федеральные средства на региональные трассы в рамках нацпроекта. С федеральной поддержкой в 2020 году мы приступили к комплексному ремонту дороги, полностью привести ее в норматив должны к концу 2024 года", - отметил губернатор региона Василий Орлов. Сейчас комплексный ремонт идет на участке 112 км - 118 км от села Михайловка до автомобильной дороги Завитинск - Поярково в Михайловском районе. Подрядчик укладывает асфальт и укрепляет откосы, после установит металлическое барьерное ограждение и автобусные остановки с освещением. В единый контракт входит комплексный ремонт трех участков трассы, общей протяженностью 10 км. Дорогу приводят в порядок на территории Бурейского и Михайловского районов. Начали работу на трассе в прошлом году, завершить ремонт должны к 1 сентября. В 2022 году на участках 124 км – 127 км и 139 км устранили места пучинообразования, восстановили водоотвод, уложили асфальт, оборудовали автобусные остановки, установили металлическое барьерное ограждение. "Сегодня результат труда дорожных организаций виден. Из общей протяженности 160 км и отдефектованных порядка 100 километров за 3 года в норматив привели 91 километр, в этом году еще 15 отремонтируем, готовится контрактация на участок с 11 по 20 километры. Останется несколько участков на следующий год. Затем приступим к ремонту других дорог опорной сети региона", - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.
https://ria.ru/20230510/bani-1870701084.html
https://ria.ru/20230503/zavod-1869329213.html
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амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор), россия, дороги
Амурская область, Амурская область, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор), Россия, Дороги
Трассу Благовещенск — Гомелевка отремонтируют до 2024 года

Капремонт опорной региональной трассы Благовещенск — Гомелевка закончат до 2024 года

© РИА Новости / Илья НаймушинУкладка асфальтового покрытия
Укладка асфальтового покрытия - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Укладка асфальтового покрытия. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мая – РИА Новости. Капремонт опорной региональной трассы Благовещенск-Гомелевка закончат до 2024 года, всего благодаря нацпроекту в Приамурье отремонтировали 146 километров региональных трасс и 45 километров - в городской агломерации Благовещенска, сообщает правительство Амурской области.
Автомобильная дорога Благовещенск - Гомелевка проходит по пяти районам и округам Амурской области: Благовещенскому, Тамбовскому, Октябрьскому, Михайловскому и Бурейскому, трасса соединят столицу области с соседними субъектами.
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"Благовещенск – Гомелевка - одна из опорных региональных трасс, на ней долгое время не проводили серьезных работ, она нуждалась в капитальном ремонте. Поэтому ее мы включили в БКД в первую очередь, как только появилась возможность направлять федеральные средства на региональные трассы в рамках нацпроекта. С федеральной поддержкой в 2020 году мы приступили к комплексному ремонту дороги, полностью привести ее в норматив должны к концу 2024 года", - отметил губернатор региона Василий Орлов.
Сейчас комплексный ремонт идет на участке 112 км - 118 км от села Михайловка до автомобильной дороги Завитинск - Поярково в Михайловском районе. Подрядчик укладывает асфальт и укрепляет откосы, после установит металлическое барьерное ограждение и автобусные остановки с освещением.
В единый контракт входит комплексный ремонт трех участков трассы, общей протяженностью 10 км. Дорогу приводят в порядок на территории Бурейского и Михайловского районов. Начали работу на трассе в прошлом году, завершить ремонт должны к 1 сентября.
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В 2022 году на участках 124 км – 127 км и 139 км устранили места пучинообразования, восстановили водоотвод, уложили асфальт, оборудовали автобусные остановки, установили металлическое барьерное ограждение.
"Сегодня результат труда дорожных организаций виден. Из общей протяженности 160 км и отдефектованных порядка 100 километров за 3 года в норматив привели 91 километр, в этом году еще 15 отремонтируем, готовится контрактация на участок с 11 по 20 километры. Останется несколько участков на следующий год. Затем приступим к ремонту других дорог опорной сети региона", - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.
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Амурская областьАмурская областьБлаговещенскВасилий Орлов (губернатор)РоссияДороги
 
 
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