Трассу Благовещенск — Гомелевка отремонтируют до 2024 года
Капремонт опорной региональной трассы Благовещенск — Гомелевка закончат до 2024 года
Укладка асфальтового покрытия. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мая – РИА Новости. Капремонт опорной региональной трассы Благовещенск-Гомелевка закончат до 2024 года, всего благодаря нацпроекту в Приамурье отремонтировали 146 километров региональных трасс и 45 километров - в городской агломерации Благовещенска, сообщает правительство Амурской области.
Автомобильная дорога Благовещенск - Гомелевка проходит по пяти районам и округам Амурской области: Благовещенскому, Тамбовскому, Октябрьскому, Михайловскому и Бурейскому, трасса соединят столицу области с соседними субъектами.
"Благовещенск – Гомелевка - одна из опорных региональных трасс, на ней долгое время не проводили серьезных работ, она нуждалась в капитальном ремонте. Поэтому ее мы включили в БКД в первую очередь, как только появилась возможность направлять федеральные средства на региональные трассы в рамках нацпроекта. С федеральной поддержкой в 2020 году мы приступили к комплексному ремонту дороги, полностью привести ее в норматив должны к концу 2024 года", - отметил губернатор региона Василий Орлов.
Сейчас комплексный ремонт идет на участке 112 км - 118 км от села Михайловка до автомобильной дороги Завитинск - Поярково в Михайловском районе. Подрядчик укладывает асфальт и укрепляет откосы, после установит металлическое барьерное ограждение и автобусные остановки с освещением.
В единый контракт входит комплексный ремонт трех участков трассы, общей протяженностью 10 км. Дорогу приводят в порядок на территории Бурейского и Михайловского районов. Начали работу на трассе в прошлом году, завершить ремонт должны к 1 сентября.
В 2022 году на участках 124 км – 127 км и 139 км устранили места пучинообразования, восстановили водоотвод, уложили асфальт, оборудовали автобусные остановки, установили металлическое барьерное ограждение.
"Сегодня результат труда дорожных организаций виден. Из общей протяженности 160 км и отдефектованных порядка 100 километров за 3 года в норматив привели 91 километр, в этом году еще 15 отремонтируем, готовится контрактация на участок с 11 по 20 километры. Останется несколько участков на следующий год. Затем приступим к ремонту других дорог опорной сети региона", - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.