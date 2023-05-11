Рейтинг@Mail.ru
Вашингтон в ярости: Киев срывает контрнаступление - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 11.05.2023 (обновлено: 17:53 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1871078528.html
Вашингтон в ярости: Киев срывает контрнаступление
Вашингтон в ярости: Киев срывает контрнаступление - РИА Новости, 11.05.2023
Вашингтон в ярости: Киев срывает контрнаступление
Вашингтон и Киев выглядят как пара накануне развода: дома ругаются и бьют тарелки — на людях пытаются изображать любовь. В последние дни, однако, у них все... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:07
2023-05-11T17:53
специальная военная операция на украине
аналитика
украина
киев
сша
энтони блинкен
роберт кеннеди
жозеп боррель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871080217_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed40d5b7887677634c68ba509ceb09d3.jpg
Вашингтон и Киев выглядят как пара накануне развода: дома ругаются и бьют тарелки — на людях пытаются изображать любовь. В последние дни, однако, у них все совсем сложно. Госсекретарь США Энтони Блинкен публично указал подшефным украинцам, что у них для контрнаступления есть уже все, что нужно. Пора в бой — возвращать себе потерянные территории.На Украине с этим не согласились. Секретарь Совета безопасности Данилов пустился в философские рассуждения о том, что, мол, непонятно, что такое успех контрнаступления, что считать победой, а что нет. В том же духе заныл глава МИД Кулеба.Главком ВСУ Залужный просто пропал с радаров. Недавно он должен был выступить на заседании Военного комитета НАТО и не выступил — даже в онлайн-формате. Говорят, что на публике его не видели уже около месяца. Что с ним? Убит высокоточным ударом ВКС России? Пробирается огородами в женском платье поближе к своим заграничным счетам? Страдает, как Гитлер в бункере?Итог украинским метаниям подвел Зеленский. Созвав представителей западных СМИ, он заявил, что, с одной стороны, к контрнаступу все готово, но с другой — это может привести к огромным жертвам среди украинцев. Поэтому он считает необходимым контрнаступление отложить.Удивителен этот внезапный приступ гуманизма у человека, который мог в один момент прекратить войну, но вместо этого послал на смерть 315 тысяч своих граждан — эту цифру только что озвучил представитель американской элиты Роберт Кеннеди.Как и во времена Второй мировой войны, жестокость бандеровцев изумляет даже их западных хозяев. "Там (на Украине) мы с феноменальной скоростью растрачиваем наши ресурсы, а количество смертей просто чудовищно", — ужасается американский генерал Блейн Холт.Зеленскому, однако, на гибель людей всегда было наплевать. Проблема для него только в том, что мясорубка, которой неизбежно обернется контрнаступ для ВСУ, будет работать на глазах у всего мира. Несчастные хлопцы будут в массовом порядке погибать непонятно за что — подобно тому, как всю весну они гибли в бессмысленных попытках форсировать Днепр. Понятно, что их родные и товарищи предъявят счет за все эти жертвы именно Зеленскому. Ему страшновато.Однако у американских хозяев Украины свои расчеты. У них там республиканцы, взяв конгресс, разворачивают военную машину США на 180 градусов. Но перед атакой на Китай американцам надо закончить дела на европейском театре военных действий. Подбить бабки, показать результат. Отчитаться за десятки миллиардов долларов. Показать картинку для информагентств: вот, мол, украинцы контратакуют, вот поставленная им техника — пять тысяч видов вооружений, неслабо, да?Если же контрнаступ не состоится, во весь рост встанет сакраментальный вопрос: где деньги, Зин? А что если все миллиарды из американской казны банально до Украины не дошли и демократы распихали их себе по карманам? Тогда республиканцы затаскают по судам всю правящую верхушку США и легко выиграют президентские выборы в 2024-м. Речь идет о конкретных тюремных сроках для самых высокопоставленных лиц, включая семейство Байденов.Это не говоря о том, что Штаты находятся на пороге совершенно реального дефолта: республиканцы требуют сократить расходы, отказываясь повышать потолок госдолга. Поэтому и волнуется Энтони Блинкен, торопя Зеленского с контрнаступом. Война все спишет, как говорится.Все это в Киеве прекрасно понимают, поэтому, поманежившись, естественно, в наступление пойдут. Стратегия этих людоедов совершенно проста. Бросить на убой тысячи украинцев, срубить под это дело еще несколько миллиардов зеленых, распихать их по офшорам, а потом заныть на весь мир: мало дали, дайте еще.Время же сейчас они тянут в расчете на то, чтобы выклянчить у хозяев как можно больше смертоносного оружия. Ждут, к примеру, от англичан ракет Storm Shadow с дальностью полета 560 километров. Жозеп Боррель пообещал поставить им миллион снарядов.Несколько ударов британскими ракетами по российским городам, аэропортам, по Крыму и новым регионам — и вот уже готова подходящая картинка для западных СМИ. Ну а удар по российским городам обеспечил бы киевских нацистов и их американских хозяев всем необходимым видеорядом, доказывающим, что украинский конфликт можно и нужно разжигать дальше.Так что ритуальное нытье Зеленского не должно нас обманывать. Контрнаступ не отменят — слишком уж он выгоден тем, кто греет руки на войне. Украину будут натравливать на Россию до тех пор, пока первая не сгинет окончательно, а ожесточение этой бойни будет только нарастать.
https://ria.ru/20230511/zelenskiy-1871040201.html
https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1870937870.html
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869719673.html
https://ria.ru/20230511/rakety-1871003807.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871080217_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_8f0f6222b88878d1c7914d6a65b5e1d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, украина, киев, сша, энтони блинкен, роберт кеннеди, жозеп боррель, вооруженные силы украины, нато, воздушно-космические силы россии, спецоперация, сво
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Украина, Киев, США, Энтони Блинкен, Роберт Кеннеди, Жозеп Боррель, Вооруженные силы Украины, НАТО, Воздушно-космические силы России, Спецоперация, СВО

Вашингтон в ярости: Киев срывает контрнаступление

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат на линии фронта возле Авдеевки
Украинский солдат на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат на линии фронта возле Авдеевки
Читать ria.ru в
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Вашингтон и Киев выглядят как пара накануне развода: дома ругаются и бьют тарелки — на людях пытаются изображать любовь. В последние дни, однако, у них все совсем сложно. Госсекретарь США Энтони Блинкен публично указал подшефным украинцам, что у них для контрнаступления есть уже все, что нужно. Пора в бой — возвращать себе потерянные территории.
На Украине с этим не согласились. Секретарь Совета безопасности Данилов пустился в философские рассуждения о том, что, мол, непонятно, что такое успех контрнаступления, что считать победой, а что нет. В том же духе заныл глава МИД Кулеба.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
В Госдуме призвали Зеленского готовиться к капитуляции вместо наступления
Вчера, 14:05
Главком ВСУ Залужный просто пропал с радаров. Недавно он должен был выступить на заседании Военного комитета НАТО и не выступил — даже в онлайн-формате. Говорят, что на публике его не видели уже около месяца. Что с ним? Убит высокоточным ударом ВКС России? Пробирается огородами в женском платье поближе к своим заграничным счетам? Страдает, как Гитлер в бункере?
Итог украинским метаниям подвел Зеленский. Созвав представителей западных СМИ, он заявил, что, с одной стороны, к контрнаступу все готово, но с другой — это может привести к огромным жертвам среди украинцев. Поэтому он считает необходимым контрнаступление отложить.
Удивителен этот внезапный приступ гуманизма у человека, который мог в один момент прекратить войну, но вместо этого послал на смерть 315 тысяч своих граждан — эту цифру только что озвучил представитель американской элиты Роберт Кеннеди.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
В Запорожской области предупредили Киев о последствиях контрнаступления
Вчера, 08:28
Как и во времена Второй мировой войны, жестокость бандеровцев изумляет даже их западных хозяев. "Там (на Украине) мы с феноменальной скоростью растрачиваем наши ресурсы, а количество смертей просто чудовищно", — ужасается американский генерал Блейн Холт.
Зеленскому, однако, на гибель людей всегда было наплевать. Проблема для него только в том, что мясорубка, которой неизбежно обернется контрнаступ для ВСУ, будет работать на глазах у всего мира. Несчастные хлопцы будут в массовом порядке погибать непонятно за что — подобно тому, как всю весну они гибли в бессмысленных попытках форсировать Днепр. Понятно, что их родные и товарищи предъявят счет за все эти жертвы именно Зеленскому. Ему страшновато.
Однако у американских хозяев Украины свои расчеты. У них там республиканцы, взяв конгресс, разворачивают военную машину США на 180 градусов. Но перед атакой на Китай американцам надо закончить дела на европейском театре военных действий. Подбить бабки, показать результат. Отчитаться за десятки миллиардов долларов. Показать картинку для информагентств: вот, мол, украинцы контратакуют, вот поставленная им техника — пять тысяч видов вооружений, неслабо, да?
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Разведка США прокомментировала планы Украины по контрнаступлению
4 мая, 17:00
Если же контрнаступ не состоится, во весь рост встанет сакраментальный вопрос: где деньги, Зин? А что если все миллиарды из американской казны банально до Украины не дошли и демократы распихали их себе по карманам? Тогда республиканцы затаскают по судам всю правящую верхушку США и легко выиграют президентские выборы в 2024-м. Речь идет о конкретных тюремных сроках для самых высокопоставленных лиц, включая семейство Байденов.
Это не говоря о том, что Штаты находятся на пороге совершенно реального дефолта: республиканцы требуют сократить расходы, отказываясь повышать потолок госдолга. Поэтому и волнуется Энтони Блинкен, торопя Зеленского с контрнаступом. Война все спишет, как говорится.
Все это в Киеве прекрасно понимают, поэтому, поманежившись, естественно, в наступление пойдут. Стратегия этих людоедов совершенно проста. Бросить на убой тысячи украинцев, срубить под это дело еще несколько миллиардов зеленых, распихать их по офшорам, а потом заныть на весь мир: мало дали, дайте еще.
Военнослужащий проходит мимо ракеты Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
СМИ: Лондон передал Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow
Вчера, 12:36
Время же сейчас они тянут в расчете на то, чтобы выклянчить у хозяев как можно больше смертоносного оружия. Ждут, к примеру, от англичан ракет Storm Shadow с дальностью полета 560 километров. Жозеп Боррель пообещал поставить им миллион снарядов.
Несколько ударов британскими ракетами по российским городам, аэропортам, по Крыму и новым регионам — и вот уже готова подходящая картинка для западных СМИ. Ну а удар по российским городам обеспечил бы киевских нацистов и их американских хозяев всем необходимым видеорядом, доказывающим, что украинский конфликт можно и нужно разжигать дальше.
Так что ритуальное нытье Зеленского не должно нас обманывать. Контрнаступ не отменят — слишком уж он выгоден тем, кто греет руки на войне. Украину будут натравливать на Россию до тех пор, пока первая не сгинет окончательно, а ожесточение этой бойни будет только нарастать.
 
Специальная военная операция на УкраинеАналитикаУкраинаКиевСШАЭнтони БлинкенРоберт КеннедиЖозеп БоррельВооруженные силы УкраиныНАТОВоздушно-космические силы РоссииСпецоперацияСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала