Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Запад передал Украине более 200 танков и 300 БМП для контрнаступления - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:35 11.05.2023 (обновлено: 13:42 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1870978612.html
СМИ: Запад передал Украине более 200 танков и 300 БМП для контрнаступления
СМИ: Запад передал Украине более 200 танков и 300 БМП для контрнаступления - РИА Новости, 11.05.2023
СМИ: Запад передал Украине более 200 танков и 300 БМП для контрнаступления
Страны Запада с начала зимы передали Украине более 500 единиц бронетехники для подготовки Киева к контрнаступлению, сообщило агентство Bloomberg. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T11:35
2023-05-11T13:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866940730_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_4630d94e364c64eecbde49dc763b8a8d.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Страны Запада с начала зимы передали Украине более 500 единиц бронетехники для подготовки Киева к контрнаступлению, сообщило агентство Bloomberg. Как отмечается в заметке, в условиях, когда у ВСУ нет преимущества в воздухе, а российская группировка более многочисленна и лучше подготовлена, чем в 2022 году, успех Киева зависит от "координации действий пехоты, бронетехники, саперов и противовоздушной обороны". Необходимо, чтобы "200 танков, 300 боевых машин пехоты и другое вооружение, полученное Украиной с декабря", было использовано максимально эффективно.Как пишет агентство, численность украинских войск, по оценке старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя, сейчас составляет около 700 тысяч человек. При этом часть подразделений оснащена западным вооружением, а другие — советским.В случае неудачи контрнаступления Украины конфликт может перейти к "очередному зимнему тупику" и усилению давления на Киев, чтобы заставить его отказаться от возвращения освобожденной территории в рамках Соглашения о прекращении огня, говорится в публикации.Помощь Киеву привела к тому, что запасы вооружений во многих странах ЕС "почти иссякли", заключило Bloomberg.О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1870975953.html
https://ria.ru/20230511/donbass-1870797540.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866940730_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_273f8187b782635f4e5a677ec548a337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Запад передал Украине более 200 танков и 300 БМП для контрнаступления

Bloomberg: Запад с декабря передал Украине более 200 танков и 300 БМП для контрнаступления

© AP Photo / Michal DyjukУкраинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Страны Запада с начала зимы передали Украине более 500 единиц бронетехники для подготовки Киева к контрнаступлению, сообщило агентство Bloomberg.
Как отмечается в заметке, в условиях, когда у ВСУ нет преимущества в воздухе, а российская группировка более многочисленна и лучше подготовлена, чем в 2022 году, успех Киева зависит от "координации действий пехоты, бронетехники, саперов и противовоздушной обороны". Необходимо, чтобы "200 танков, 300 боевых машин пехоты и другое вооружение, полученное Украиной с декабря", было использовано максимально эффективно.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Киеву нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление, заявил Зеленский
Вчера, 11:29
Как пишет агентство, численность украинских войск, по оценке старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя, сейчас составляет около 700 тысяч человек. При этом часть подразделений оснащена западным вооружением, а другие — советским.
В случае неудачи контрнаступления Украины конфликт может перейти к "очередному зимнему тупику" и усилению давления на Киев, чтобы заставить его отказаться от возвращения освобожденной территории в рамках Соглашения о прекращении огня, говорится в публикации.
Помощь Киеву привела к тому, что запасы вооружений во многих странах ЕС "почти иссякли", заключило Bloomberg.
О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
Танк Т-90М Прорыв ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
"Решающая битва будет здесь". Что начинается в Запорожской области
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала