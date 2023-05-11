https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1870978612.html

СМИ: Запад передал Украине более 200 танков и 300 БМП для контрнаступления

СМИ: Запад передал Украине более 200 танков и 300 БМП для контрнаступления - РИА Новости, 11.05.2023

СМИ: Запад передал Украине более 200 танков и 300 БМП для контрнаступления

Страны Запада с начала зимы передали Украине более 500 единиц бронетехники для подготовки Киева к контрнаступлению, сообщило агентство Bloomberg. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T11:35

2023-05-11T11:35

2023-05-11T13:42

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866940730_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_4630d94e364c64eecbde49dc763b8a8d.jpg

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Страны Запада с начала зимы передали Украине более 500 единиц бронетехники для подготовки Киева к контрнаступлению, сообщило агентство Bloomberg. Как отмечается в заметке, в условиях, когда у ВСУ нет преимущества в воздухе, а российская группировка более многочисленна и лучше подготовлена, чем в 2022 году, успех Киева зависит от "координации действий пехоты, бронетехники, саперов и противовоздушной обороны". Необходимо, чтобы "200 танков, 300 боевых машин пехоты и другое вооружение, полученное Украиной с декабря", было использовано максимально эффективно.Как пишет агентство, численность украинских войск, по оценке старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя, сейчас составляет около 700 тысяч человек. При этом часть подразделений оснащена западным вооружением, а другие — советским.В случае неудачи контрнаступления Украины конфликт может перейти к "очередному зимнему тупику" и усилению давления на Киев, чтобы заставить его отказаться от возвращения освобожденной территории в рамках Соглашения о прекращении огня, говорится в публикации.Помощь Киеву привела к тому, что запасы вооружений во многих странах ЕС "почти иссякли", заключило Bloomberg.О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1870975953.html

https://ria.ru/20230511/donbass-1870797540.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр