Рейтинг@Mail.ru
Новое заявление Зеленского о контрнаступлении шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/zelenskiy-1871005674.html
Новое заявление Зеленского о контрнаступлении шокировало пользователей Сети
Новое заявление Зеленского о контрнаступлении шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 11.05.2023
Новое заявление Зеленского о контрнаступлении шокировало пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости отложить контрнаступление ВСУ. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T12:41
2023-05-11T12:41
в мире
украина
киев
владимир зеленский
twitter
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869631232_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_72cbfcfd88c8ce96bb7a78c8d030882b.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости отложить контрнаступление ВСУ."Мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени", — заявил украинский политик в интервью западным СМИ.Некоторые комментаторы посчитали, что это знак сокращения западной поддержки Украины, а другие предположили, что Зеленскому наплевать на своих солдат, которыми он и так пожертвует."Как будто ему не все равно. Зеленский с удовольствием бросит своих сограждан в мясорубку, чтобы сыграть крутого парня на мировой арене" — посетовал SkipMalone_."Вам осталось сделать только одно - сдаться, пока вы не пролили еще больше крови", — написала e_violati."Комик готов сражаться до последнего человека на Украине! Нет хуже способа разрушить свою собственную страну", — пожаловался marinebite.Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
https://ria.ru/20230511/zelenskiy-1870965699.html
https://ria.ru/20230511/porazhenie-1870943197.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869631232_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_79a36877d9b8dcd7a5a417d10436b0e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, twitter, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Twitter, Вооруженные силы Украины
Новое заявление Зеленского о контрнаступлении шокировало пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за слова о подготовке контрнаступления ВСУ

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Гааге, Нидерланды
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Yves Herman
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости отложить контрнаступление ВСУ.
"Мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени", — заявил украинский политик в интервью западным СМИ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, что ждет Зеленского, если ему "повезет выжить"
Вчера, 11:04
Некоторые комментаторы посчитали, что это знак сокращения западной поддержки Украины, а другие предположили, что Зеленскому наплевать на своих солдат, которыми он и так пожертвует.
"Как будто ему не все равно. Зеленский с удовольствием бросит своих сограждан в мясорубку, чтобы сыграть крутого парня на мировой арене" — посетовал SkipMalone_.
"Вам осталось сделать только одно - сдаться, пока вы не пролили еще больше крови", — написала e_violati.
«

"Если посмотреть на схожесть заявлений ООН, НАТО и этого клоуна, то поддержка войны на Украине, видимо, ослабевает, и скоро наступит конец. Все уже устали от Зеленского", — отметил arc93.

"Комик готов сражаться до последнего человека на Украине! Нет хуже способа разрушить свою собственную страну", — пожаловался marinebite.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
Украинский военнослужащий на БТР - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
В США объяснили, что ждет Украину в конце конфликта с Россией
Вчера, 09:28
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийTwitterВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала