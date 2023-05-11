https://ria.ru/20230511/zelenskiy-1871005674.html
Новое заявление Зеленского о контрнаступлении шокировало пользователей Сети
Новое заявление Зеленского о контрнаступлении шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 11.05.2023
Новое заявление Зеленского о контрнаступлении шокировало пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости отложить контрнаступление ВСУ. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T12:41
2023-05-11T12:41
2023-05-11T12:41
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости отложить контрнаступление ВСУ."Мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени", — заявил украинский политик в интервью западным СМИ.Некоторые комментаторы посчитали, что это знак сокращения западной поддержки Украины, а другие предположили, что Зеленскому наплевать на своих солдат, которыми он и так пожертвует."Как будто ему не все равно. Зеленский с удовольствием бросит своих сограждан в мясорубку, чтобы сыграть крутого парня на мировой арене" — посетовал SkipMalone_."Вам осталось сделать только одно - сдаться, пока вы не пролили еще больше крови", — написала e_violati."Комик готов сражаться до последнего человека на Украине! Нет хуже способа разрушить свою собственную страну", — пожаловался marinebite.Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
https://ria.ru/20230511/zelenskiy-1870965699.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, twitter, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Twitter, Вооруженные силы Украины
Новое заявление Зеленского о контрнаступлении шокировало пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за слова о подготовке контрнаступления ВСУ
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости отложить контрнаступление ВСУ.
"Мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени", — заявил украинский политик в интервью западным СМИ.
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, что ждет Зеленского, если ему "повезет выжить"
Некоторые комментаторы посчитали, что это знак сокращения западной поддержки Украины, а другие предположили, что Зеленскому наплевать на своих солдат, которыми он и так пожертвует.
"Как будто ему не все равно. Зеленский с удовольствием бросит своих сограждан в мясорубку, чтобы сыграть крутого парня на мировой арене" — посетовал SkipMalone_.
"Вам осталось сделать только одно - сдаться, пока вы не пролили еще больше крови", — написала e_violati.
«
"Если посмотреть на схожесть заявлений ООН, НАТО и этого клоуна, то поддержка войны на Украине, видимо, ослабевает, и скоро наступит конец. Все уже устали от Зеленского", — отметил arc93.
"Комик готов сражаться до последнего человека на Украине! Нет хуже способа разрушить свою собственную страну", — пожаловался marinebite.
Премьер Украины Денис Шмыгаль
в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева
и Вашингтона
нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
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