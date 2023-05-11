https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1870975953.html
Киеву нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление, заявил Зеленский
Киеву нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление, заявил Зеленский - РИА Новости, 11.05.2023
Киеву нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление, заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимо больше времени для подготовки к контрнаступлению, сообщает телеканал Sky News . РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T11:29
2023-05-11T11:29
2023-05-11T14:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимо больше времени для подготовки к контрнаступлению, сообщает телеканал Sky News . При этом Зеленский назвал неприемлемым начало контрнаступления, если оно обернется большим числом потерь в ВСУ.По его словам, украинские боевые бригады "готовы", но они все еще ждут "некоторых вещей", включая бронетехнику. Зеленский также заявил, что рассчитывает на победу Украины в конфликте до президентских выборов в США, которые намечены на ноябрь 2024 года. "Всегда любые выборы и внутренние процессы имеют влияние на любое государство. А особенно, если речь идет о выборах в США. Но, во-первых, я думаю, что мы не потеряем двухпартийную поддержку. Второе — это то, что выборы в Соединенных Штатах через год. Кто знает, где мы будем. Я верю, что мы уже победим", — добавил он.При этом глава страны не уверен, сможет ли Украина полностью восстановить свой суверенитет после ожидаемого контрнаступления. Также Зеленский в очередной раз указал, что Украина выступает против заморозки конфликта. "Потому что это то, на что рассчитывает Российская Федерация. Нет – повторению Минских соглашений. Потому что это то, на что рассчитывает Российская Федерация", — подчеркнул украинский лидер.В конце апреля британская газета Times сообщала со ссылкой на просочившиеся в Сеть данные американской разведки, что Украина вряд ли добьется крупных успехов при контрнаступлении. По данным СМИ, страна не готова к таким действиям, а лучшее, что ждет Киев, — это "скромные территориальные завоевания".О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230510/zelenskiy-1870857634.html
https://ria.ru/20230511/donbass-1870797540.html
https://ria.ru/20230511/ukraina-1870957318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Киеву нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление, заявил Зеленский
Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени для подготовки к контрнаступлению
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимо больше времени для подготовки к контрнаступлению, сообщает телеканал Sky News
.
«
"Украинский президент заявил, что его страна могла бы продолжить наступление прямо сейчас, но они "потеряют много людей", — приводит телеканал слова главы государства, который дал интервью нескольким зарубежным СМИ, входящим в группу Eurovision News.
При этом Зеленский назвал неприемлемым начало контрнаступления, если оно обернется большим числом потерь в ВСУ.
По его словам, украинские боевые бригады "готовы", но они все еще ждут "некоторых вещей", включая бронетехнику.
В США объяснили Зеленскому, как сохранить лицо после провала ВСУ
Зеленский также заявил, что рассчитывает на победу Украины в конфликте до президентских выборов в США, которые намечены на ноябрь 2024 года.
"Всегда любые выборы и внутренние процессы имеют влияние на любое государство. А особенно, если речь идет о выборах в США. Но, во-первых, я думаю, что мы не потеряем двухпартийную поддержку. Второе — это то, что выборы в Соединенных Штатах через год. Кто знает, где мы будем. Я верю, что мы уже победим", — добавил он.
При этом глава страны не уверен, сможет ли Украина полностью восстановить свой суверенитет после ожидаемого контрнаступления.
«
"Сказать, что сразу после этого контрнаступления будет полностью восстановлен суверенитет Украины, я пока не могу", — сказал он в интервью, опубликованном на сайте украинской службы Би-би-си.
Также Зеленский в очередной раз указал, что Украина выступает против заморозки конфликта.
"Потому что это то, на что рассчитывает Российская Федерация. Нет – повторению Минских соглашений. Потому что это то, на что рассчитывает Российская Федерация", — подчеркнул украинский лидер.
"Решающая битва будет здесь". Что начинается в Запорожской области
В конце апреля британская газета Times сообщала со ссылкой на просочившиеся в Сеть данные американской разведки, что Украина вряд ли добьется крупных успехов при контрнаступлении. По данным СМИ, страна не готова к таким действиям, а лучшее, что ждет Киев, — это "скромные территориальные завоевания".
О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область
с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
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