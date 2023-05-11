https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1870975953.html

Киеву нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление, заявил Зеленский

Киеву нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление, заявил Зеленский - РИА Новости, 11.05.2023

Киеву нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимо больше времени для подготовки к контрнаступлению, сообщает телеканал Sky News . РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T11:29

2023-05-11T11:29

2023-05-11T14:14

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимо больше времени для подготовки к контрнаступлению, сообщает телеканал Sky News . При этом Зеленский назвал неприемлемым начало контрнаступления, если оно обернется большим числом потерь в ВСУ.По его словам, украинские боевые бригады "готовы", но они все еще ждут "некоторых вещей", включая бронетехнику. Зеленский также заявил, что рассчитывает на победу Украины в конфликте до президентских выборов в США, которые намечены на ноябрь 2024 года. "Всегда любые выборы и внутренние процессы имеют влияние на любое государство. А особенно, если речь идет о выборах в США. Но, во-первых, я думаю, что мы не потеряем двухпартийную поддержку. Второе — это то, что выборы в Соединенных Штатах через год. Кто знает, где мы будем. Я верю, что мы уже победим", — добавил он.При этом глава страны не уверен, сможет ли Украина полностью восстановить свой суверенитет после ожидаемого контрнаступления. Также Зеленский в очередной раз указал, что Украина выступает против заморозки конфликта. "Потому что это то, на что рассчитывает Российская Федерация. Нет – повторению Минских соглашений. Потому что это то, на что рассчитывает Российская Федерация", — подчеркнул украинский лидер.В конце апреля британская газета Times сообщала со ссылкой на просочившиеся в Сеть данные американской разведки, что Украина вряд ли добьется крупных успехов при контрнаступлении. По данным СМИ, страна не готова к таким действиям, а лучшее, что ждет Киев, — это "скромные территориальные завоевания".О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230510/zelenskiy-1870857634.html

https://ria.ru/20230511/donbass-1870797540.html

https://ria.ru/20230511/ukraina-1870957318.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины