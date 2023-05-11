https://ria.ru/20230511/karteli-1870972550.html
В России активизировались зарубежные кокаиновые картели
В России активизировались зарубежные кокаиновые картели - РИА Новости, 11.05.2023
В России активизировались зарубежные кокаиновые картели
Европейские и латиноамериканские ОПГ активизировались в России, осваивают рынок для сбыта на месте и для транзита кокаина в Европу, говорится в сообщении ЦОС... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T11:21
2023-05-11T11:21
2023-05-11T11:21
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
европа
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Европейские и латиноамериканские ОПГ активизировались в России, осваивают рынок для сбыта на месте и для транзита кокаина в Европу, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. В спецслужбе сообщили о перехвате новой партии латиноамериканского кокаина, 492 килограмма в двух фурах, на границе с Белоруссией в Смоленской области. "ФСБ России отмечает активизацию европейских и латиноамериканских организованных преступных сообществ, направленную как на освоение российского черного рынка наркотиков, так и на использование нашей территории для транзитного перемещения кокаина в государства Европейского Союза", - говорится в сообщении. В службе напомнили, что ранее на пунктах пропуска через границу РФ были изъяты три особо крупные партии наркотиков. Одна из них массой 2,3 тонны была ввезена в Россию в марте прошлого года вместе с бананами в рефрижераторном контейнере, прибывшем в порт Ленинградской области из Эквадора. Еще 598 килограммов кокаина были обнаружены в декабре среди груза с замороженным мясом, ввезенном в Санкт-Петербург морским контейнеровозом из Парагвая. По данным фактам возбуждены уголовные дела о контрабанде наркотиков. "При этом западные СМИ пытаются преподнести факты изъятия в России наркотиков латиноамериканского происхождения в ущерб российским интересам, делая необоснованный вывод о повышении роли России в их транзите, но не приводя фактов изъятия кокаина, поступившего в Европу из нашей страны", - подчеркнули в ФСБ.
https://ria.ru/20230510/narkolaboratoriya-1870783439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, европа
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Европа
В России активизировались зарубежные кокаиновые картели
ФСБ: в России активизировались зарубежные картели для сбыта и транзита кокаина в Европу
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Европейские и латиноамериканские ОПГ активизировались в России, осваивают рынок для сбыта на месте и для транзита кокаина в Европу, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
В спецслужбе сообщили о перехвате новой партии латиноамериканского кокаина, 492 килограмма в двух фурах, на границе с Белоруссией
в Смоленской области
.
"ФСБ России отмечает активизацию европейских и латиноамериканских организованных преступных сообществ, направленную как на освоение российского черного рынка наркотиков, так и на использование нашей территории для транзитного перемещения кокаина в государства Европейского Союза", - говорится в сообщении.
В службе напомнили, что ранее на пунктах пропуска через границу РФ были изъяты три особо крупные партии наркотиков. Одна из них массой 2,3 тонны была ввезена в Россию в марте прошлого года вместе с бананами в рефрижераторном контейнере, прибывшем в порт Ленинградской области
из Эквадора
.
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Еще 598 килограммов кокаина были обнаружены в декабре среди груза с замороженным мясом, ввезенном в Санкт-Петербург
морским контейнеровозом из Парагвая
. По данным фактам возбуждены уголовные дела о контрабанде наркотиков.
"При этом западные СМИ пытаются преподнести факты изъятия в России наркотиков латиноамериканского происхождения в ущерб российским интересам, делая необоснованный вывод о повышении роли России в их транзите, но не приводя фактов изъятия кокаина, поступившего в Европу из нашей страны", - подчеркнули в ФСБ.