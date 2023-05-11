https://ria.ru/20230511/karteli-1870972550.html

В России активизировались зарубежные кокаиновые картели

В России активизировались зарубежные кокаиновые картели - РИА Новости, 11.05.2023

В России активизировались зарубежные кокаиновые картели

Европейские и латиноамериканские ОПГ активизировались в России, осваивают рынок для сбыта на месте и для транзита кокаина в Европу, говорится в сообщении ЦОС... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T11:21

2023-05-11T11:21

2023-05-11T11:21

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

европа

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Европейские и латиноамериканские ОПГ активизировались в России, осваивают рынок для сбыта на месте и для транзита кокаина в Европу, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. В спецслужбе сообщили о перехвате новой партии латиноамериканского кокаина, 492 килограмма в двух фурах, на границе с Белоруссией в Смоленской области. "ФСБ России отмечает активизацию европейских и латиноамериканских организованных преступных сообществ, направленную как на освоение российского черного рынка наркотиков, так и на использование нашей территории для транзитного перемещения кокаина в государства Европейского Союза", - говорится в сообщении. В службе напомнили, что ранее на пунктах пропуска через границу РФ были изъяты три особо крупные партии наркотиков. Одна из них массой 2,3 тонны была ввезена в Россию в марте прошлого года вместе с бананами в рефрижераторном контейнере, прибывшем в порт Ленинградской области из Эквадора. Еще 598 килограммов кокаина были обнаружены в декабре среди груза с замороженным мясом, ввезенном в Санкт-Петербург морским контейнеровозом из Парагвая. По данным фактам возбуждены уголовные дела о контрабанде наркотиков. "При этом западные СМИ пытаются преподнести факты изъятия в России наркотиков латиноамериканского происхождения в ущерб российским интересам, делая необоснованный вывод о повышении роли России в их транзите, но не приводя фактов изъятия кокаина, поступившего в Европу из нашей страны", - подчеркнули в ФСБ.

https://ria.ru/20230510/narkolaboratoriya-1870783439.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, европа