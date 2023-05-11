https://ria.ru/20230511/erdogan-1870919059.html

Опрос показал шансы Эрдогана победить в первом туре президентских выборов

Опрос показал шансы Эрдогана победить в первом туре президентских выборов - РИА Новости, 11.05.2023

Опрос показал шансы Эрдогана победить в первом туре президентских выборов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может одержать победу в первом туре президентских выборов с отрывом в 6% от ближайшего соперника, следует из... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T00:11

2023-05-11T00:11

2023-05-11T01:09

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

мухаррем индже

народный альянс

кемаль кылычдароглу

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СТАМБУЛ, 11 мая - РИА Новости. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может одержать победу в первом туре президентских выборов с отрывом в 6% от ближайшего соперника, следует из опроса компании ADA. Решением Высшей избирательной комиссии Турции с 4 мая приостановлена публикация опросов общественного мнения, касающихся всеобщих выборов 14 мая. Опросы разрешается публиковать исключительно с сопровождающим пояснением о том, кто заказывал и финансировал исследование. Опрос центра ADA проводился во всех 81 провинциях Турции с участием 65 тысяч человек с 20 апреля по 9 мая. Центр опубликовал результаты без указания источников финансирования и не уточнил погрешность в исследовании. Согласно результатам, за Эрдогана готовы проголосовать 50,6% участников опроса, за кандидата от семи партий оппозиции Кемаля Кылычдароглу - 44,8%. Два других кандидата - Оган и Индже - набрали соответственно около 3% и 2% голосов. В свою очередь, кандидат в президенты Синан Оган опубликовал в Twitter некий "exit poll" по итогам зарубежного голосования турецкой диаспоры. Согласно этим данным, Оган и Кылычдароглу получили по 24,5% и 27,4% голосов, а Эрдоган более 38%. При этом Оган не указал авторов исследования или количество опрошенных, обнаружить данные опросы в интернете также не удалось. Большинство проведенных в апреле опросов намекают на неизбежность второго тура президентских выборов ввиду того, что ни один из кандидатов, вероятнее всего, не наберет 50% голосов. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.

https://ria.ru/20230510/erdogan-1870768470.html

https://ria.ru/20230507/turtsiya-1869931891.html

турция

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, мухаррем индже, народный альянс, кемаль кылычдароглу