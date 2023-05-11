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Самому старшему жителю блокадного Ленинграда исполнилось 108 лет - РИА Новости, 11.05.2023
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16:25 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/blokada-1871090071.html
Самому старшему жителю блокадного Ленинграда исполнилось 108 лет
Самому старшему жителю блокадного Ленинграда исполнилось 108 лет - РИА Новости, 11.05.2023
Самому старшему жителю блокадного Ленинграда исполнилось 108 лет
Самый старший житель блокадного Ленинграда достиг возраста 108 лет, всего в России проживает более 58 тысяч жителей блокадного Ленинграда в 83 регионах страны,... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:25
2023-05-11T16:25
великая отечественная война (1941-1945)
общество
ленинград
ольга баталина
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Самый старший житель блокадного Ленинграда достиг возраста 108 лет, всего в России проживает более 58 тысяч жителей блокадного Ленинграда в 83 регионах страны, празднование 80-летия снятия блокады будет общенациональным праздником, заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. "Самый старший житель блокадного Ленинграда сегодня достиг возраста 108 лет, родился в 1915 году", - сказала Баталина на заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Совете Федерации. Она отметила, что на сегодняшний день на территории России проживает 58 734 жителя блокадного Ленинграда, 80% из них – женщины. География проживания очень широкая – 83 региона страны, поэтому празднование 80-летия снятия блокады будет общенациональным праздником, подчеркнула Баталина. По ее словам, задачами на текущий год являются поддержание здоровья жителей блокадного Ленинграда, улучшение социально-бытовых условий, обеспечение социальной защиты и соцобслуживания. Власти будут стараться обеспечить личное участие жителей блокадного Ленинграда, с учетом состояния здоровья, в праздничных мероприятиях, уточнила Баталина. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
https://ria.ru/20230127/leningrad-1847757314.html
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великая отечественная война (1941-1945), общество, ленинград, ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Великая Отечественная война (1941-1945), Общество, Ленинград, Ольга Баталина, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Самому старшему жителю блокадного Ленинграда исполнилось 108 лет

Минтруд: самому старшему жителю блокадного Ленинграда 11 мая исполнилось 108 лет

© РИА Новости / Борис КудояровЖители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Борис Кудояров
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Самый старший житель блокадного Ленинграда достиг возраста 108 лет, всего в России проживает более 58 тысяч жителей блокадного Ленинграда в 83 регионах страны, празднование 80-летия снятия блокады будет общенациональным праздником, заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
"Самый старший житель блокадного Ленинграда сегодня достиг возраста 108 лет, родился в 1915 году", - сказала Баталина на заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Совете Федерации.
Она отметила, что на сегодняшний день на территории России проживает 58 734 жителя блокадного Ленинграда, 80% из них – женщины. География проживания очень широкая – 83 региона страны, поэтому празднование 80-летия снятия блокады будет общенациональным праздником, подчеркнула Баталина.
По ее словам, задачами на текущий год являются поддержание здоровья жителей блокадного Ленинграда, улучшение социально-бытовых условий, обеспечение социальной защиты и соцобслуживания.
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Власти будут стараться обеспечить личное участие жителей блокадного Ленинграда, с учетом состояния здоровья, в праздничных мероприятиях, уточнила Баталина.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
 
Великая Отечественная война (1941-1945)ОбществоЛенинградОльга БаталинаМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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