https://ria.ru/20230511/blokada-1871090071.html

Самому старшему жителю блокадного Ленинграда исполнилось 108 лет

Самому старшему жителю блокадного Ленинграда исполнилось 108 лет - РИА Новости, 11.05.2023

Самому старшему жителю блокадного Ленинграда исполнилось 108 лет

Самый старший житель блокадного Ленинграда достиг возраста 108 лет, всего в России проживает более 58 тысяч жителей блокадного Ленинграда в 83 регионах страны,... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T16:25

2023-05-11T16:25

2023-05-11T16:25

великая отечественная война (1941-1945)

общество

ленинград

ольга баталина

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Самый старший житель блокадного Ленинграда достиг возраста 108 лет, всего в России проживает более 58 тысяч жителей блокадного Ленинграда в 83 регионах страны, празднование 80-летия снятия блокады будет общенациональным праздником, заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. "Самый старший житель блокадного Ленинграда сегодня достиг возраста 108 лет, родился в 1915 году", - сказала Баталина на заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Совете Федерации. Она отметила, что на сегодняшний день на территории России проживает 58 734 жителя блокадного Ленинграда, 80% из них – женщины. География проживания очень широкая – 83 региона страны, поэтому празднование 80-летия снятия блокады будет общенациональным праздником, подчеркнула Баталина. По ее словам, задачами на текущий год являются поддержание здоровья жителей блокадного Ленинграда, улучшение социально-бытовых условий, обеспечение социальной защиты и соцобслуживания. Власти будут стараться обеспечить личное участие жителей блокадного Ленинграда, с учетом состояния здоровья, в праздничных мероприятиях, уточнила Баталина. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.

https://ria.ru/20230127/leningrad-1847757314.html

ленинград

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

великая отечественная война (1941-1945), общество, ленинград, ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)