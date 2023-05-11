https://ria.ru/20230511/ator-1870789145.html

Эксперты составили список самых бюджетных стран для отдыха

Эксперты составили список самых бюджетных стран для отдыха - РИА Новости, 11.05.2023

Эксперты составили список самых бюджетных стран для отдыха

Таиланд, Армения, Азербайджан, Вьетнам и Южная Корея – лучшие страны для отпуска самостоятельных бережливых туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T06:30

2023-05-11T06:30

2023-05-11T06:30

туризм

новости - туризм

таиланд

армения

южная корея

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых в россии

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Таиланд, Армения, Азербайджан, Вьетнам и Южная Корея – лучшие страны для отпуска самостоятельных бережливых туристов, сообщает АТОР. Эксперты ассоциации ссылаются на данные исследования компании Cotswold Outdoor, при котором специалисты учитывали количество хостелов, бесплатных достопримечательностей, цены на еду в магазинах. Выяснилось, что отдохнуть четыре дня и три ночи в столицах пяти стран можно за сумму от 30 до 90 долларов. Этих денег хватит на проживание в хостеле и десять поездок на общественном транспорте.Так, в столице Армении, Ереване на эти цели туристу понадобится 44,5 доллара. Перелет и питание придется оплатить отдельно. В городе 276 хостелов, и минимальный тариф за размещение за ночь – 14 долларов. Стоимость одной поездки – 0,25 долларов. Стандартный набор продуктов на день стоит 13 долларов.Баку тоже понравится экономным путешественникам. Минимальный тариф в одном из 183 хостелов – девять долларов за ночь, питание стоит от 12 долларов, проезд в общественном транспорте – 0,2 доллара. Скорость мобильного интернета в городе низкая, примерно такая же, как в Ереване - около 35 мегабит в секунду.Столица Таиланда замыкает тройку самых доступных для самостоятельных туристов городов. Там 992 хостела, в которых можно остановиться минимум за 17 долларов. Еда будет стоит от 17 долларов в день, билет на транспорт – от 0,82 доллара. Скорость мобильного интернета в Бангкоке сносная – около 57 мегабит в секунду.Для трехдневного отдыха в Ханое будет достаточно 36 долларов. Из них на размещение в одном из 285 хостелов уйдет 11 долларов. Поездка на общественном транспорте – 0,3 доллара, а минимальные траты на еду 20 долларов.В Южной Корее потребуется на день чуть более 90 долларов. В одном из 578 хостелов Сеула можно разместиться минимум за 27 долларов. Расходы на проезд – от одного доллара за билет, на еду – от 20 долларов в сутки.

https://ria.ru/20230415/azerbaydzhan-1865383419.html

таиланд

армения

южная корея

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новости - туризм, таиланд, армения, южная корея, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии