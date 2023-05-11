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Эксперты составили список самых бюджетных стран для отдыха - РИА Новости, 11.05.2023
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Туризм
 
06:30 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/ator-1870789145.html
Эксперты составили список самых бюджетных стран для отдыха
Эксперты составили список самых бюджетных стран для отдыха - РИА Новости, 11.05.2023
Эксперты составили список самых бюджетных стран для отдыха
Таиланд, Армения, Азербайджан, Вьетнам и Южная Корея – лучшие страны для отпуска самостоятельных бережливых туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T06:30
2023-05-11T06:30
туризм
новости - туризм
таиланд
армения
южная корея
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Таиланд, Армения, Азербайджан, Вьетнам и Южная Корея – лучшие страны для отпуска самостоятельных бережливых туристов, сообщает АТОР. Эксперты ассоциации ссылаются на данные исследования компании Cotswold Outdoor, при котором специалисты учитывали количество хостелов, бесплатных достопримечательностей, цены на еду в магазинах. Выяснилось, что отдохнуть четыре дня и три ночи в столицах пяти стран можно за сумму от 30 до 90 долларов. Этих денег хватит на проживание в хостеле и десять поездок на общественном транспорте.Так, в столице Армении, Ереване на эти цели туристу понадобится 44,5 доллара. Перелет и питание придется оплатить отдельно. В городе 276 хостелов, и минимальный тариф за размещение за ночь – 14 долларов. Стоимость одной поездки – 0,25 долларов. Стандартный набор продуктов на день стоит 13 долларов.Баку тоже понравится экономным путешественникам. Минимальный тариф в одном из 183 хостелов – девять долларов за ночь, питание стоит от 12 долларов, проезд в общественном транспорте – 0,2 доллара. Скорость мобильного интернета в городе низкая, примерно такая же, как в Ереване - около 35 мегабит в секунду.Столица Таиланда замыкает тройку самых доступных для самостоятельных туристов городов. Там 992 хостела, в которых можно остановиться минимум за 17 долларов. Еда будет стоит от 17 долларов в день, билет на транспорт – от 0,82 доллара. Скорость мобильного интернета в Бангкоке сносная – около 57 мегабит в секунду.Для трехдневного отдыха в Ханое будет достаточно 36 долларов. Из них на размещение в одном из 285 хостелов уйдет 11 долларов. Поездка на общественном транспорте – 0,3 доллара, а минимальные траты на еду 20 долларов.В Южной Корее потребуется на день чуть более 90 долларов. В одном из 578 хостелов Сеула можно разместиться минимум за 27 долларов. Расходы на проезд – от одного доллара за билет, на еду – от 20 долларов в сутки.
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РИА Новости
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5
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96
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новости - туризм, таиланд, армения, южная корея, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Армения, Южная Корея, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России
Эксперты составили список самых бюджетных стран для отдыха

АТОР: Таиланд, Армения и Азербайджан – лучшие страны для дешевого отдыха

© iStock.com / kosmos111Пламенные Башни в Баку
Пламенные Башни в Баку - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© iStock.com / kosmos111
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Таиланд, Армения, Азербайджан, Вьетнам и Южная Корея – лучшие страны для отпуска самостоятельных бережливых туристов, сообщает АТОР.
Эксперты ассоциации ссылаются на данные исследования компании Cotswold Outdoor, при котором специалисты учитывали количество хостелов, бесплатных достопримечательностей, цены на еду в магазинах. Выяснилось, что отдохнуть четыре дня и три ночи в столицах пяти стран можно за сумму от 30 до 90 долларов. Этих денег хватит на проживание в хостеле и десять поездок на общественном транспорте.
Так, в столице Армении, Ереване на эти цели туристу понадобится 44,5 доллара. Перелет и питание придется оплатить отдельно. В городе 276 хостелов, и минимальный тариф за размещение за ночь – 14 долларов. Стоимость одной поездки – 0,25 долларов. Стандартный набор продуктов на день стоит 13 долларов.
Баку тоже понравится экономным путешественникам. Минимальный тариф в одном из 183 хостелов – девять долларов за ночь, питание стоит от 12 долларов, проезд в общественном транспорте – 0,2 доллара. Скорость мобильного интернета в городе низкая, примерно такая же, как в Ереване - около 35 мегабит в секунду.
Столица Таиланда замыкает тройку самых доступных для самостоятельных туристов городов. Там 992 хостела, в которых можно остановиться минимум за 17 долларов. Еда будет стоит от 17 долларов в день, билет на транспорт – от 0,82 доллара. Скорость мобильного интернета в Бангкоке сносная – около 57 мегабит в секунду.
Для трехдневного отдыха в Ханое будет достаточно 36 долларов. Из них на размещение в одном из 285 хостелов уйдет 11 долларов. Поездка на общественном транспорте – 0,3 доллара, а минимальные траты на еду 20 долларов.
В Южной Корее потребуется на день чуть более 90 долларов. В одном из 578 хостелов Сеула можно разместиться минимум за 27 долларов. Расходы на проезд – от одного доллара за билет, на еду – от 20 долларов в сутки.
Девушка на фоне Пламенных башен в Баку - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
На майские — в Баку! Чем привлекают туристов каникулы в Азербайджане
15 апреля, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмТаиландАрменияЮжная КореяАссоциация туроператоров России (АТОР)отдых в России
 
 
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