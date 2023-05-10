https://ria.ru/20230510/sng-1870769036.html

В Кремле рассказали, что означает приезд лидеров стран СНГ на Парад Победы

В Кремле рассказали, что означает приезд лидеров стран СНГ на Парад Победы - РИА Новости, 10.05.2023

В Кремле рассказали, что означает приезд лидеров стран СНГ на Парад Победы

Приезд лидеров СНГ на Парад Победы в Москву говорит о том, что в их странах есть политическая воля хранить историческую память, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T13:00

2023-05-10T13:00

2023-05-10T13:00

россия

снг

день победы

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Приезд лидеров СНГ на Парад Победы в Москву говорит о том, что в их странах есть политическая воля хранить историческую память, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Присутствие вчера глав СНГ на Параде говорит о том, что и в их странах есть политическая воля, и общественная воля к тому, чтобы хранить эту память. Будем нести эту память и всем народам мира, и так, чтобы по крайней мере те, кто хочет, имели возможность ознакомиться с реальной информацией", - сказал Песков журналистам. На Параде Победы в Москве присутствовали лидеры Армении, Белоруссии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Киргизии и Казахстана.

https://ria.ru/20230510/otnosheniya-1870668911.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, снг, день победы, дмитрий песков, политика