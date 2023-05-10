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В Кремле рассказали, что означает приезд лидеров стран СНГ на Парад Победы
В Кремле рассказали, что означает приезд лидеров стран СНГ на Парад Победы - РИА Новости, 10.05.2023
В Кремле рассказали, что означает приезд лидеров стран СНГ на Парад Победы
Приезд лидеров СНГ на Парад Победы в Москву говорит о том, что в их странах есть политическая воля хранить историческую память, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T13:00
2023-05-10T13:00
2023-05-10T13:00
россия
снг
день победы
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Приезд лидеров СНГ на Парад Победы в Москву говорит о том, что в их странах есть политическая воля хранить историческую память, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Присутствие вчера глав СНГ на Параде говорит о том, что и в их странах есть политическая воля, и общественная воля к тому, чтобы хранить эту память. Будем нести эту память и всем народам мира, и так, чтобы по крайней мере те, кто хочет, имели возможность ознакомиться с реальной информацией", - сказал Песков журналистам. На Параде Победы в Москве присутствовали лидеры Армении, Белоруссии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Киргизии и Казахстана.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, снг, день победы, дмитрий песков, политика
Россия, СНГ, День Победы, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле рассказали, что означает приезд лидеров стран СНГ на Парад Победы
Песков заявил, что в странах СНГ есть политическая воля хранить историческую память