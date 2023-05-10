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В Кремле рассказали, что означает приезд лидеров стран СНГ на Парад Победы - РИА Новости, 10.05.2023
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13:00 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/sng-1870769036.html
В Кремле рассказали, что означает приезд лидеров стран СНГ на Парад Победы
В Кремле рассказали, что означает приезд лидеров стран СНГ на Парад Победы - РИА Новости, 10.05.2023
В Кремле рассказали, что означает приезд лидеров стран СНГ на Парад Победы
Приезд лидеров СНГ на Парад Победы в Москву говорит о том, что в их странах есть политическая воля хранить историческую память, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T13:00
2023-05-10T13:00
россия
снг
день победы
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Приезд лидеров СНГ на Парад Победы в Москву говорит о том, что в их странах есть политическая воля хранить историческую память, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Присутствие вчера глав СНГ на Параде говорит о том, что и в их странах есть политическая воля, и общественная воля к тому, чтобы хранить эту память. Будем нести эту память и всем народам мира, и так, чтобы по крайней мере те, кто хочет, имели возможность ознакомиться с реальной информацией", - сказал Песков журналистам. На Параде Победы в Москве присутствовали лидеры Армении, Белоруссии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Киргизии и Казахстана.
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россия, снг, день победы, дмитрий песков, политика
Россия, СНГ, День Победы, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле рассказали, что означает приезд лидеров стран СНГ на Парад Победы

Песков заявил, что в странах СНГ есть политическая воля хранить историческую память

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Приезд лидеров СНГ на Парад Победы в Москву говорит о том, что в их странах есть политическая воля хранить историческую память, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Присутствие вчера глав СНГ на Параде говорит о том, что и в их странах есть политическая воля, и общественная воля к тому, чтобы хранить эту память. Будем нести эту память и всем народам мира, и так, чтобы по крайней мере те, кто хочет, имели возможность ознакомиться с реальной информацией", - сказал Песков журналистам.
На Параде Победы в Москве присутствовали лидеры Армении, Белоруссии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Киргизии и Казахстана.
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