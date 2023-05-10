https://ria.ru/20230510/relokanty-1870677851.html

Чемодан, аэропорт, Домодедово: релокантов выдавливают на родину

Чемодан, аэропорт, Домодедово: релокантов выдавливают на родину - РИА Новости, 10.05.2023

Чемодан, аэропорт, Домодедово: релокантов выдавливают на родину

У россиян, переехавших в Турцию, нарастают проблемы: они все чаще сталкиваются с отказом при получении и продлении вида на жительство (ВНЖ). По сведениям СМИ, в РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T08:00

2023-05-10T08:00

2023-05-10T10:05

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россия

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У россиян, переехавших в Турцию, нарастают проблемы: они все чаще сталкиваются с отказом при получении и продлении вида на жительство (ВНЖ). По сведениям СМИ, в некоторых регионах доля отказов достигает аж 90 процентов. Среди тех, кто попал под закручивание гаек, — Слава Комиссаренко, популярный белорусско-российский стендап-комик, известный своими оппозиционными взглядами.Турция не одинока в своем ужесточении миграционной политики по отношению к россиянам: последние месяцы громко заявило о себе индонезийское Бали, где, судя по резким высказываниям властей, "понаехавшие" просто достали местных. Статистика это подтверждает: почти треть депортированных с начала года иностранцев — граждане России. Дошло до того, что губернатор острова предложил ввести систему квот для иностранных туристов, причем чиновник подчеркнул, что большинство демонстрирующих "некультурное поведение" приехали из России.На прошедшей неделе заставил напрячься наших сограждан и Казахстан, где центральный депозитарий страны приступил к принудительной сегрегации финансовых инструментов граждан России и Белоруссии. Пока это не означает никаких негативных последствий, однако прозрачно намекает на возможность их возникновения (например, в виде заморозки) в будущем.Подобные новости поступают с учащающейся регулярностью, что заставляет искать закулисные конспирологические объяснения, руку Москвы или, наоборот, Вашингтона. Иногда подковерные политические процессы действительно влияют на происходящее, но конкретная тенденция порождена объективной реальностью и национальными интересами соответствующих стран, и именно поэтому ужесточение миграционной политики охватывает все большее количество государств в самых разных регионах планеты.Релоканты, цифровые кочевники, экспаты и прочие граждане мира являются полезным и выгодным для страны их пребывания явлением в стабильном глобализованном мире. В мире же разваливающейся глобализации и обостряющейся геополитической борьбы все эти люди превращаются для принимающего их государства в серьезную головную боль.Причем их собственные убеждения — даже если они находятся в радикальной оппозиции к властям собственной страны — значения не имеют. Тот же Слава Комиссаренко, экстренно уехавший из-за уголовного дела о клевете в Белоруссии, популярно описал ситуацию: "У меня не получилось с документами ни в Польше, ни в Испании, ни в Германии. Получилось в Турции, но через три месяца у меня заканчивается ВНЖ, а новые больше не выдают. Немецкий консул мне отказал в гуманитарной визе, потому что не считает, что мне небезопасно ехать в Россию или Беларусь. В Испании не дали легализовать мои средства, потому что это, видимо, грязные бабки за грязные шутки".И это абсолютно нормальная ситуация. Просто потому, что ухудшение ситуации в мире автоматически влечет за собой рост внутренних политических и социально-экономических угроз в самых разных странах. В такой ситуации иностранцы, особенно если их численность растет и они склонны образовывать сообщества (а это практически неизбежный процесс, поскольку жизнь на чужбине подталкивает держаться своих для взаимопомощи), становятся дополнительным фактором риска. Где-то из-за них увеличиваются цены на жилье и продукты. Где-то они ведут себя неприемлемо по местным меркам. Где-то они формируют криминальные сообщества. Где-то возникают опасения, что они могут вписаться в политический процесс с собственными интересами. Но итог по большому счету везде одинаков: в кризисные времена приезжие обеспечивают местным ухудшение их жизни, раздражение из-за которого те перекладывают на собственное государство — как будто у того других проблем мало.В такой ситуации закономерным и абсолютно разумным решением властей является ужесточение, как официальное, так и нет, миграционной политики — либо вообще, либо в отношении определенных групп, которые воспринимаются как фактор риска.Ну а цифровым кочевникам и релокантам — вне зависимости от причин их переезда — пора расстаться с иллюзиями и осознать реальность, которая все более настойчиво стучится в их дверь: прекрасный глобальный мир без границ прекращает свое существование. Ему на смену приходит куда более суровый и непростой. Для иностранцев — везде — наступают трудные времена. Причем уже скоро нынешние проблемы покажутся незначительной мелочью по сравнению с социально-экономическим и политическим хаосом, в который обрушатся целые страны.Граждане России, живущие за границей и обнаружившие, что их выдавливают из стран пребывания, могут, конечно, воспринимать это как оскорбительную дискриминацию. Но на самом деле это стоит воспринимать как добрый совет свыше, который предоставляет время и возможность вернуться в Россию плановым рейсом. А то ведь кому-то не повезет не добраться до эвакуационного самолета МЧС. А их будет немало в следующие годы.

https://ria.ru/20230504/rusofobiya-1869524957.html

https://ria.ru/20230129/emigranty-1848135528.html

https://ria.ru/20230404/rusofobiya-1862784838.html

https://ria.ru/20230406/indiya-1863305867.html

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аналитика, россия, белоруссия, в мире, казахстан, турция, бали