https://ria.ru/20230505/bali-1869874611.html
Губернатор Бали предложил на сто лет отказаться от массового туризма
Губернатор Бали предложил на сто лет отказаться от массового туризма - РИА Новости, 05.05.2023
Губернатор Бали предложил на сто лет отказаться от массового туризма
Губернатор индонезийского острова-провинции Бали Вайан Костер намерен выступить с предложением отказаться от массового иностранного туризма на сто лет из-за... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:50
2023-05-05T11:50
2023-05-05T12:33
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БАНГКОК, 5 мая — РИА Новости. Губернатор индонезийского острова-провинции Бали Вайан Костер намерен выступить с предложением отказаться от массового иностранного туризма на сто лет из-за частых случаев правонарушений и неуважения к местным традициям со стороны иностранцев, передает национальное новостное агентство ANTARA.Такую идею он собирается выдвинуть на политическом семинаре "План будущего развития Бали: 100 лет новой эры Бали", в котором примут участие многие ведущие индонезийские политики, в том некоторые министры и высшие чиновники, а также экс-президент Мегавати Сукарнопутри. По его мнению, если массовый иностранный туризм на Бали сохранится, то число случаев, когда туристы, у которых кончаются деньги, нелегально открывают бизнес или устраиваются на работу, будет только расти. Как подчеркнул губернатор, его предложение нацелено на то, чтобы вообще не допустить приезда на остров таких "низкокачественных туристов". "Если мы продолжим действовать так, как сейчас, скоро у нас будут только дешевые туристы, которые едят только рис быстрого приготовления, ездят на мопедах и в конце концов совершают правонарушения — как это недавно было со взломом банкомата", — сказал Вайан Костер.Он считает, что проблему иностранных туристов-правонарушителей следует решать системно и всесторонне. По мысли губернатора, сперва следует определить квоты для иностранцев — договориться о максимальном количестве "качественных туристов", которых могли бы принять гостиницы острова и обслужить заведения общественного питания. Таким образом, те, кто хочет посетить Бали, должны будут обращаться за разрешением за год до предполагаемой поездки. По данным ANTARA, из-за правонарушений и неуважения к местной культуре с января по середину апреля с Бали депортировали 96 иностранных граждан, в том числе 23 россиянина. А в конце апреля и в первые дни мая, писали СМИ, власти острова выслали еще четырех россиян.
https://ria.ru/20230503/bali-1869413796.html
https://ria.ru/20230417/bali-1865771746.html
https://ria.ru/20230416/bali-1865663683.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости - туризм, бали, индонезия
Туризм, Новости - Туризм, Бали, Индонезия
Губернатор Бали предложил на сто лет отказаться от массового туризма
Губернатор Бали Костер призвал ввести квоты для иностранных туристов из-за нарушений
БАНГКОК, 5 мая — РИА Новости.
Губернатор индонезийского острова-провинции Бали Вайан Костер намерен выступить с предложением
отказаться от массового иностранного туризма на сто лет из-за частых случаев правонарушений и неуважения к местным традициям со стороны иностранцев, передает национальное новостное агентство ANTARA.
Такую идею он собирается выдвинуть на политическом семинаре "План будущего развития Бали: 100 лет новой эры Бали", в котором примут участие многие ведущие индонезийские политики, в том некоторые министры и высшие чиновники, а также экс-президент Мегавати Сукарнопутри.
«
"Отсутствие массового туризма и система туристических квот — это наше будущее в ближайшие сто лет", — считает Вайан Костер.
По его мнению, если массовый иностранный туризм на Бали сохранится, то число случаев, когда туристы, у которых кончаются деньги, нелегально открывают бизнес или устраиваются на работу, будет только расти. Как подчеркнул губернатор, его предложение нацелено на то, чтобы вообще не допустить приезда на остров таких "низкокачественных туристов".
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"Если мы продолжим действовать так, как сейчас, скоро у нас будут только дешевые туристы, которые едят только рис быстрого приготовления, ездят на мопедах и в конце концов совершают правонарушения — как это недавно было со взломом банкомата", — сказал Вайан Костер.
Он считает, что проблему иностранных туристов-правонарушителей следует решать системно и всесторонне.
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По мысли губернатора, сперва следует определить квоты для иностранцев — договориться о максимальном количестве "качественных туристов", которых могли бы принять гостиницы острова и обслужить заведения общественного питания. Таким образом, те, кто хочет посетить Бали, должны будут обращаться за разрешением за год до предполагаемой поездки.
«
"Пусть те, кто хочет приехать через год, обращаются с просьбой внести их в списки прямо сейчас", — заявил Вайан Костер, отметив, что именно так должна работать система квотирования.
По данным ANTARA, из-за правонарушений и неуважения к местной культуре с января по середину апреля с Бали депортировали 96 иностранных граждан, в том числе 23 россиянина. А в конце апреля и в первые дни мая, писали СМИ, власти острова выслали еще четырех россиян.
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