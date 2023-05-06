https://ria.ru/20230506/sanktsii-1869693377.html

Откуда не ждали. Решение Казахстана удивило россиян

Откуда не ждали. Решение Казахстана удивило россиян - РИА Новости, 06.05.2023

Откуда не ждали. Решение Казахстана удивило россиян

Центральный депозитарий Казахстана (KCSD) приступает к принудительной сегрегации финансовых инструментов россиян и белорусов. Таково требование международных... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T08:00

2023-05-06T08:00

2023-05-06T08:01

экономика

казахстан

россия

euroclear

санкции

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. Центральный депозитарий Казахстана (KCSD) приступает к принудительной сегрегации финансовых инструментов россиян и белорусов. Таково требование международных клиринговых центров Euroclear и Clearstream, связанное с санкциями Евросоюза. Под угрозой заморозки активы в долларах и евро.Новая сегрегацияМестный брокер Halyk Finance подчеркивает, что речь идет о ценных бумагах, номинированных в валюте, отличной от тенге, и расчетах, которые проходят через Euroclear и Clearstream. Также с 1 мая возможны задержки в сделках на казахстанской фондовой бирже (KASE).Суть процедуры — отделение денег инвестора от капитала управляющей компании. Это позволит изолировать вложения и проводить любые операции точечно. Кроме того, владелец счета сможет отслеживать все транзакции. По мнению инвестиционного советника Юлии Кузнецовой, это делается для того, чтобы выявить число клиентов из России и Белоруссии и понять, какими бумагами они владеют. Под угрозой вторичных санкций власти идут на уступки. Однако экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода уверен, что шантаж ЕС — в первую очередь инструмент информационного влияния на общество и сознание участников рынка. По ключевым вопросам Казахстан примет решение самостоятельно.Тем не менее KASE уже исключила из листинга ряд российских компаний, в том числе "Газпром", "Норникель", "Лукойл", "Магнит", Сбербанк, ВТБ.Без паникиИ все же аналитики не думают, что за сегрегацией обязательно последует блокировка. Лобода напоминает, что до прошлого года инвестиции россиян через финансовую инфраструктуру Казахстана были весьма скромными. А приток клиентов из СНГ крайне важен для повышения привлекательности рынка. Экономист полагает, что Астана не откажется и от проекта Евразийского центрального банка, совместного с Москвой и Минском. Тем более что финансовым центром должен стать именно Казахстан. Кроме того, средства россиян можно хранить и вне европейской финансовой инфраструктуры."Пока я не вижу особых проблем. Власти хотят понять, сколько активов приходится на российских и белорусских пользователей. Если активов окажется много, блокировка возможна. Но об этом предупредят, и клиенты избавятся от этих ценных бумаг", — рассуждает Кузнецова. Проблемы с зарубежными депозитами россиян возникают все чаще. Так, брокер Exante перестал обслуживать клиентов на Кипре. Крупный игрок фондового рынка Interactive Brokers ограничил доступ к данным.Куда инвестироватьСамый безопасный вариант — вложения в собственную экономику. Инвестиционные консультанты подчеркивают, что без двойного гражданства или хотя бы вида на жительство за рубежом нет никаких гарантий. Любой банк может отказаться сотрудничать без объяснения причин — в лучшем случае просто закроет счет и вернет деньги.Несмотря на международное соглашение о запрете всех форм расовой дискриминации, российский паспорт является красным флагом для большинства институтов мировой финансовой системы."Если вы живете в России, инвестируйте в рублях. Откройте брокерский счет и храните деньги там. Старайтесь избегать вкладов в долларах и евро", — советует Кузнецова. Часть средств можно разместить в дружественных валютах, а также золоте, замещающих облигациях или ценных бумагах в юанях.Инвестирование в рынок тоже дает хорошую доходность: есть облигации, ПИФы, китайские, индийские и другие акции.Даже в кризис вкладчики способны достойно зарабатывать, главное — проводить тщательный макроэкономический, фундаментальный и технический анализ.

https://ria.ru/20230430/konfiskatsiya-1867851230.html

https://ria.ru/20230408/zerno-1863715246.html

https://ria.ru/20230425/sanktsionka-1867331916.html

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экономика, казахстан, россия, euroclear, санкции