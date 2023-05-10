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Алиев заявил, что за восемь дней в Карабахе заложили фундамент десяти сел - РИА Новости, 10.05.2023
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10:30 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/karabakh-1870724698.html
Алиев заявил, что за восемь дней в Карабахе заложили фундамент десяти сел
Алиев заявил, что за восемь дней в Карабахе заложили фундамент десяти сел - РИА Новости, 10.05.2023
Алиев заявил, что за восемь дней в Карабахе заложили фундамент десяти сел
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обращения к народу заявил, что за восемь дней его пребывания в Карабахе заложен фундамент десяти сел. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T10:30
2023-05-10T10:30
в мире
азербайджан
нагорный карабах
москва
ильхам алиев
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БАКУ, 10 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обращения к народу заявил, что за восемь дней его пребывания в Карабахе заложен фундамент десяти сел. "С 2 мая по настоящее время я нахожусь в Карабахе, проведено много мероприятий, заложен фундамент 10 сел, состоялись многочисленные открытия. Карабах и Восточный Зангезур возрождаются, строятся, реконструируются или ремонтируются дороги, мосты, тоннели, электростанции, водохранилища, школы, больницы, жилые здания, мечети, прокладываются линии электропередачи", - сказал глава государства. В апреле 2022 года Алиев поручил создать рабочую группу по подготовке концепции "умный город" и "умное село". Первое такое село было готово в мае прошлого года. Власти рассчитывают, что к 2027 году в Карабах и Восточный Зангезур переселят более 34 тысяч семей, для которых будут построены жилые дома. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20230503/armeniya-1869432238.html
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в мире, азербайджан, нагорный карабах, москва, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Нагорный Карабах, Москва, Ильхам Алиев
Алиев заявил, что за восемь дней в Карабахе заложили фундамент десяти сел

Алиев заявил, что за восемь дней его пребывания в Карабахе заложили фундамент десяти сел

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 10 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обращения к народу заявил, что за восемь дней его пребывания в Карабахе заложен фундамент десяти сел.
"С 2 мая по настоящее время я нахожусь в Карабахе, проведено много мероприятий, заложен фундамент 10 сел, состоялись многочисленные открытия. Карабах и Восточный Зангезур возрождаются, строятся, реконструируются или ремонтируются дороги, мосты, тоннели, электростанции, водохранилища, школы, больницы, жилые здания, мечети, прокладываются линии электропередачи", - сказал глава государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Алиев пригрозил Армении изоляцией
3 мая, 15:34
В апреле 2022 года Алиев поручил создать рабочую группу по подготовке концепции "умный город" и "умное село". Первое такое село было готово в мае прошлого года. Власти рассчитывают, что к 2027 году в Карабах и Восточный Зангезур переселят более 34 тысяч семей, для которых будут построены жилые дома.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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8 февраля, 03:46
 
В миреАзербайджанНагорный КарабахМоскваИльхам Алиев
 
 
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