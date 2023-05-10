https://ria.ru/20230510/karabakh-1870724698.html

Алиев заявил, что за восемь дней в Карабахе заложили фундамент десяти сел

Алиев заявил, что за восемь дней в Карабахе заложили фундамент десяти сел - РИА Новости, 10.05.2023

Алиев заявил, что за восемь дней в Карабахе заложили фундамент десяти сел

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обращения к народу заявил, что за восемь дней его пребывания в Карабахе заложен фундамент десяти сел. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T10:30

2023-05-10T10:30

2023-05-10T10:30

в мире

азербайджан

нагорный карабах

москва

ильхам алиев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822072823_0:0:3248:1828_1920x0_80_0_0_3e74e0cc3d5af72b248fda3e80a5454e.jpg

БАКУ, 10 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обращения к народу заявил, что за восемь дней его пребывания в Карабахе заложен фундамент десяти сел. "С 2 мая по настоящее время я нахожусь в Карабахе, проведено много мероприятий, заложен фундамент 10 сел, состоялись многочисленные открытия. Карабах и Восточный Зангезур возрождаются, строятся, реконструируются или ремонтируются дороги, мосты, тоннели, электростанции, водохранилища, школы, больницы, жилые здания, мечети, прокладываются линии электропередачи", - сказал глава государства. В апреле 2022 года Алиев поручил создать рабочую группу по подготовке концепции "умный город" и "умное село". Первое такое село было готово в мае прошлого года. Власти рассчитывают, что к 2027 году в Карабах и Восточный Зангезур переселят более 34 тысяч семей, для которых будут построены жилые дома. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230503/armeniya-1869432238.html

https://ria.ru/20230208/karabakh-1850445250.html

азербайджан

нагорный карабах

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, азербайджан, нагорный карабах, москва, ильхам алиев