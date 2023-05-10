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В Каире мероприятия ко Дню Победы посетили более 300 человек - РИА Новости, 10.05.2023
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00:37 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/kair-1870681460.html
В Каире мероприятия ко Дню Победы посетили более 300 человек
В Каире мероприятия ко Дню Победы посетили более 300 человек - РИА Новости, 10.05.2023
В Каире мероприятия ко Дню Победы посетили более 300 человек
Более 300 человек посетили во вторник мероприятия по случаю Дня Победы на территории Русского дома в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T00:37
2023-05-10T00:37
георгий борисенко
снг
день победы
египет
россия
каир (город)
в мире
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КАИР, 10 мая - РИА Новости. Более 300 человек посетили во вторник мероприятия по случаю Дня Победы на территории Русского дома в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА Новости. На входе гостям раздавали георгиевские ленточки. В рамках празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась акция "Бессмертный полк". Проживающие в Египте россияне и граждане стран СНГ предоставили фотографии своих родственников, портреты были вывешены на стендах в Русском доме. После акции прошел праздничный концерт, со вступительной речью выступил посол России в Египте Георгий Борисенко. "Этот праздник единения и мужества придает уверенность и силы гражданам России и нашим единомышленникам в других странах. Мы чтим память дедов и прадедов, победивших мощного и злейшего врага, и не можем их подвести", - сказал Борисенко, отметив, что праздник "стал по-настоящему святым для жителей России и тех стран, где не забыли ужасы гитлеровского нашествия". На концерте прозвучали военные песни, в частности, "Катюша", "Журавли", "Мы за ценой не постоим". Исполнителями преимущественно были дети. В конце концерта участники и гости стоя спели "День Победы". Помимо россиян празднование Дня Победы в Каире посетили представители Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Сербии и Судана. Мероприятие также вызвало большой интерес и у граждан Египта - представителей общественности и изучающих русский язык студентов.
https://ria.ru/20230509/slutskiy-1870625947.html
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георгий борисенко, снг, день победы, египет, россия, каир (город), в мире
Георгий Борисенко, СНГ, День Победы, Египет, Россия, Каир (город), В мире
В Каире мероприятия ко Дню Победы посетили более 300 человек

В Каире мероприятия ко Дню Победы на территории Русского дома посетили более 300 человек

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкВолонтер раздает георгиевские ленточки
Волонтер раздает георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Волонтер раздает георгиевские ленточки. Архивное фото
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КАИР, 10 мая - РИА Новости. Более 300 человек посетили во вторник мероприятия по случаю Дня Победы на территории Русского дома в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА Новости.
На входе гостям раздавали георгиевские ленточки. В рамках празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась акция "Бессмертный полк". Проживающие в Египте россияне и граждане стран СНГ предоставили фотографии своих родственников, портреты были вывешены на стендах в Русском доме. После акции прошел праздничный концерт, со вступительной речью выступил посол России в Египте Георгий Борисенко.
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"Этот праздник единения и мужества придает уверенность и силы гражданам России и нашим единомышленникам в других странах. Мы чтим память дедов и прадедов, победивших мощного и злейшего врага, и не можем их подвести", - сказал Борисенко, отметив, что праздник "стал по-настоящему святым для жителей России и тех стран, где не забыли ужасы гитлеровского нашествия".
На концерте прозвучали военные песни, в частности, "Катюша", "Журавли", "Мы за ценой не постоим". Исполнителями преимущественно были дети. В конце концерта участники и гости стоя спели "День Победы".
Помимо россиян празднование Дня Победы в Каире посетили представители Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Сербии и Судана. Мероприятие также вызвало большой интерес и у граждан Египта - представителей общественности и изучающих русский язык студентов.
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