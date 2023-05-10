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Газманов высказался о гражданской позиции Меладзе - РИА Новости, 10.05.2023
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Шоубиз
 
17:49 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/gazmanov-1870843126.html
Газманов высказался о гражданской позиции Меладзе
Газманов высказался о гражданской позиции Меладзе - РИА Новости, 10.05.2023
Газманов высказался о гражданской позиции Меладзе
Певец Олег Газманов в передаче "Эмпатия Манучи" высказался о гражданской позиции осудившего спецоперацию Валерия Меладзе. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:49
2023-05-10T17:49
шоубиз
олег газманов
валерий меладзе
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россия
госдума рф
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музыка
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Певец Олег Газманов в передаче "Эмпатия Манучи" высказался о гражданской позиции осудившего спецоперацию Валерия Меладзе.Он также высказался о российских артистах, поддержавших украинскую сторону. По мнению музыканта, сбежавшие из России исполнители покинули страну ради денег. После начала спецоперации Валерий Меладзе публично осудил ее, но продолжил выступать в России. В январе на новогоднем корпоративе в Дубае он продолжил лозунг украинских националистов, что вызвало ответную реакцию со стороны общества и властей. Так, в Госдуме предложили лишить Меладзе гражданства, званий и наград. Затем в России отменился тур музыканта. В ответ он заявил, что "мечтает о примирении братских народов".После этого исполнителю пришлось планировать концерты исключительно за границей. Сам Меладзе никак не комментирует произошедшее и свое местонахождение.
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олег газманов, валерий меладзе, дубай, россия, госдума рф, знаменитости, музыка
Шоубиз, Олег Газманов, Валерий Меладзе, Дубай, Россия, Госдума РФ, Знаменитости, Музыка
Газманов высказался о гражданской позиции Меладзе

Певец Олег Газманов высказался о гражданской позиции осудившего СВО Валерия Меладзе

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Екатерина ЧесноковаОлег Газманов и Валерий Меладзе
Олег Газманов и Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Певец Олег Газманов в передаче "Эмпатия Манучи" высказался о гражданской позиции осудившего спецоперацию Валерия Меладзе.
«
"Очень сложно говорить об этом. Слышно же, что Валера говорит. Это то же самое, как поприветствовать нацистов, когда они напали. Это в той же парадигме. Больно и обидно, потому что люди, с которыми я давно знаком, так себя ведут. В Дубае получилось некрасиво. Он думал, что его не слышно. Раз ты там, прояви себя", – возмутился исполнитель.
Он также высказался о российских артистах, поддержавших украинскую сторону.
«
"Если вы против наших ребят, вы думаете, что они (украинские военные – Прим. ред.) будут нас щадить? Они хотят завладеть нашими ресурсами, зачистить территорию. Нам с этими артистами не по пути. О чем мне с ними говорить? Если ты враг моей страны, ты мой враг", – отметил Газманов.
По мнению музыканта, сбежавшие из России исполнители покинули страну ради денег.
«
"Людям без чести и без совести проще. Вдруг там денежку дадут? Видимо, такая мотивация", – заключил певец.
После начала спецоперации Валерий Меладзе публично осудил ее, но продолжил выступать в России. В январе на новогоднем корпоративе в Дубае он продолжил лозунг украинских националистов, что вызвало ответную реакцию со стороны общества и властей.
Так, в Госдуме предложили лишить Меладзе гражданства, званий и наград. Затем в России отменился тур музыканта. В ответ он заявил, что "мечтает о примирении братских народов".
После этого исполнителю пришлось планировать концерты исключительно за границей. Сам Меладзе никак не комментирует произошедшее и свое местонахождение.
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ШоубизОлег ГазмановВалерий МеладзеДубайРоссияГосдума РФЗнаменитостиМузыка
 
 
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