https://ria.ru/20230510/gazmanov-1870843126.html

Газманов высказался о гражданской позиции Меладзе

Газманов высказался о гражданской позиции Меладзе - РИА Новости, 10.05.2023

Газманов высказался о гражданской позиции Меладзе

Певец Олег Газманов в передаче "Эмпатия Манучи" высказался о гражданской позиции осудившего спецоперацию Валерия Меладзе. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T17:49

2023-05-10T17:49

2023-05-10T17:49

шоубиз

олег газманов

валерий меладзе

дубай

россия

госдума рф

знаменитости

музыка

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Певец Олег Газманов в передаче "Эмпатия Манучи" высказался о гражданской позиции осудившего спецоперацию Валерия Меладзе.Он также высказался о российских артистах, поддержавших украинскую сторону. По мнению музыканта, сбежавшие из России исполнители покинули страну ради денег. После начала спецоперации Валерий Меладзе публично осудил ее, но продолжил выступать в России. В январе на новогоднем корпоративе в Дубае он продолжил лозунг украинских националистов, что вызвало ответную реакцию со стороны общества и властей. Так, в Госдуме предложили лишить Меладзе гражданства, званий и наград. Затем в России отменился тур музыканта. В ответ он заявил, что "мечтает о примирении братских народов".После этого исполнителю пришлось планировать концерты исключительно за границей. Сам Меладзе никак не комментирует произошедшее и свое местонахождение.

https://ria.ru/20230410/meladze-1864200391.html

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Александра Липатова

олег газманов, валерий меладзе, дубай, россия, госдума рф, знаменитости, музыка