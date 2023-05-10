https://ria.ru/20230510/dovse-1870777106.html

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) - РИА Новости, 10.05.2023

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)

Договор был подписан 19 ноября 1990 года в Париже (Франция) полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T13:47

2023-05-10T13:47

2023-05-10T13:50

справки

россия

европа

ссср

нато

снг

обсе

довсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870776969_0:189:3072:1917_1920x0_80_0_0_6f4e9597833e2ec4db5b281a3850b73d.jpg

Договор был подписан 19 ноября 1990 года в Париже (Франция) полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД), вступил в силу 9 ноября 1992 года.Нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года – ОБСЕ) в нем не участвовали, а сам Договор носил закрытый характер. Присоединение к нему государств, не входивших тогда в НАТО и ОВД, не предполагалось.ДОВСЕ устанавливались предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ) – боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Такие уровни устанавливались не только для двух групп государств в целом, но и для так называемых фланговых районов – южного и северного, с целью принять во внимание озабоченности "фланговых" государств, прежде всего Турции на юге и Норвегии – на севере. В 1992 году положения Договора были дополнены обязательствами его участников в том, что касается ограничения численности личного состава их обычных вооруженных сил в зоне применения Договора (в эту зону входила только часть – европейская – территории бывшего СССР и нынешней России, и только часть территории Турции).В мае 1992 года правопреемники СССР, территория которых находилась в зоне применения ДОВСЕ (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Молдавия, Россия и Украина) договорились о разделе предельных уровней для ОДВТ, которые были установлены в 1990 году для Советского Союза. Страны Балтии, которые в процессе распада СССР пошли путем восстановления своей прежней государственности и не претендовали ни на статус правопреемников Советского Союза, ни на наследование советского военного имущества, не участвовали в этом процессе. В тот момент они сделали выбор в пользу статуса нейтральных государств, не участвующих в ДОВСЕ. Эта их позиция была принята участниками Договора.ДОВСЕ содержал не только ограничительные положения, но и предусматривал ежегодный обмен подробной информацией о вооруженных силах и ОДВТ сторон, а также меры верификации (проверки) предоставленной информации и соблюдения его соответствующих положений путем проведения инспекций на местах.Вступление Договора в силу открыло возможность не только для глубоких сокращений тяжелой техники в Европе (в общей сложности было сокращено и уничтожено более 60 тысяч единиц такой техники), но и для создания атмосферы беспрецедентной открытости (транспарентности) военной деятельности, позволившей государствам–участникам ДОВСЕ не опасаться возобновления гонки вооружений в Европе.Принятие ДОВСЕ как бы подводило черту под эпохой межблокового противостояния. Договор устанавливал равновесие сил ОВД и НАТО на пониженных уровнях, ограничивал возможности размещения обычных вооружений двумя союзами вдоль линии их соприкосновения. Он позволил провести быстрое и сбалансированное сокращение большого количества избыточных вооружений и техники, доставшихся странам-участницам в наследство от времен "холодной" войны.Однако с прекращением существования ОВД, а затем и СССР, выводом советских/российских войск из Центральной и Восточной Европы, Балтии и республик СНГ, возникновением ряда очагов конфликтов и особенно с расширением НАТО, договорные механизмы, предназначенные для поддержания баланса сил между двумя военно-политическими союзами, стали утрачивать свое значение. В первую очередь это произошло из-за того, что блок НАТО в результате расширения превысил установленные для него Договором уровни.В этих условиях по инициативе России было разработано Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (подписано в Стамбуле (Турция) 19 ноября 1999 года). На его основе имелось в виду осуществить переход от зонально-блоковой структуры ДОВСЕ к национальным и территориальным предельным уровням ОДВТ для каждого государства-участника, при этом адаптированный ДОВСЕ должен был стать открытым для присоединения любого европейского государства-участника ОБСЕ. Однако Соглашение об адаптации ДОВСЕ было ратифицировано только Белоруссией, Казахстаном, Россией и Украиной (последняя не сдала ратификационную грамоту депозитарию) и так и не вступило в силу из-за надуманных претензий к России со стороны натовских стран.Практически сразу же после подписания Соглашения об адаптации ДОВСЕ они под воздействием США взяли курс на затягивание процесса введения этого документа в действие. Так, начало его ратификации стало увязываться с выполнением Россией не относящихся к контролю над вооружениями условий, связанных, в частности, с выводом российских войск с территории Грузии и Молдавии. Россия, выполнив все относящиеся к ДОВСЕ договоренности, считала эту увязку неправомерной. Кроме того, страны НАТО игнорировали конкретные российские предложения по выводу ДОВСЕ из кризиса (возвращение Латвии, Литвы и Эстонии в договорное поле в сфере обычных вооружений в Европе; понижение суммы разрешенных уровней и наличий обычных вооружений стран НАТО в целях компенсации потенциала, приобретенного альянсом в результате двух волн расширения; принятие политического решения об отмене фланговых подуровней для территории России; разработка общего понимания термина "существенные боевые силы" и проявление соответствующей сдержанности в период до его согласования; вступление в силу или, по крайней мере, начало временного применения Соглашения об адаптации; разработка условий присоединения к ДОВСЕ новых участников и дальнейшая модернизация договора), ограничиваясь обещаниями обсудить их позже, после вступления адаптированного Договора в силу.В связи с попытками стран-членов НАТО обойти ограничения ДОВСЕ и воспрепятствовать вступлению в силу Соглашения о его адаптации в 2007 году Россия приостановила действие Договора. В то же время Россия продолжала принимать участие в заседаниях Совместной консультативной группы по Договору об обычных вооруженных силах в Европе вплоть до марта 2015 года, когда было объявлено и о его приостановлении (наши интересы в этом органе представляла делегация Белоруссии). 10 мая 2023 года стало известно, что Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе, представителем президента при рассмотрении инициативы в парламенте назначен замглавы МИД Сергей Рябков.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

европа

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, европа, ссср, нато, снг, обсе, довсе, приостановка участия россии в довсе