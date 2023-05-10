https://ria.ru/20230510/dogovor-1870753080.html

Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе - РИА Новости, 10.05.2023

Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе, представителем президента при рассмотрении инициативы в парламенте назначен замглавы МИД... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T12:04

2023-05-10T12:04

2023-05-10T13:23

россия

безопасность

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

владимир путин

совет федерации рф

госдума рф

обсе

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе, представителем президента при рассмотрении инициативы в парламенте назначен замглавы МИД Сергей Рябков, говорится в распоряжении главы государства."Назначить заместителя министра иностранных дел Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента при рассмотрении палатами Федерального собрания вопроса о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе", — гласит текст документа.ДОВСЕ подписан в Париже в 1990 году представителями 16 государств — членов НАТО и шести участников Организации Варшавского договора, а в 1999-м на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стамбуле подписан обновленный вариант соглашения.Бессрочный договор подразумевал создание системы для ограничения количества обычных вооружений — танков, боевых бронированных машин, артиллерийских орудий, боевых самолетов и ударных вертолетов. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны — Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина, хотя документ подписали представители тридцати государств. Москва в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".

https://ria.ru/20230409/bezopasnost-1864079469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, владимир путин, совет федерации рф, госдума рф, обсе