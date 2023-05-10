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Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе - РИА Новости, 10.05.2023
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12:04 10.05.2023 (обновлено: 13:23 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/dogovor-1870753080.html
Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе
Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе - РИА Новости, 10.05.2023
Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе
Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе, представителем президента при рассмотрении инициативы в парламенте назначен замглавы МИД... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:04
2023-05-10T13:23
россия
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
владимир путин
совет федерации рф
госдума рф
обсе
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе, представителем президента при рассмотрении инициативы в парламенте назначен замглавы МИД Сергей Рябков, говорится в распоряжении главы государства."Назначить заместителя министра иностранных дел Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента при рассмотрении палатами Федерального собрания вопроса о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе", — гласит текст документа.ДОВСЕ подписан в Париже в 1990 году представителями 16 государств — членов НАТО и шести участников Организации Варшавского договора, а в 1999-м на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стамбуле подписан обновленный вариант соглашения.Бессрочный договор подразумевал создание системы для ограничения количества обычных вооружений — танков, боевых бронированных машин, артиллерийских орудий, боевых самолетов и ударных вертолетов. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны — Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина, хотя документ подписали представители тридцати государств. Москва в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
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россия, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, владимир путин, совет федерации рф, госдума рф, обсе
Россия, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Рябков, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, ОБСЕ
Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Президент Путин поручил денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе

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Танк Т-72Б3 - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе, представителем президента при рассмотрении инициативы в парламенте назначен замглавы МИД Сергей Рябков, говорится в распоряжении главы государства.

"Назначить заместителя министра иностранных дел Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента при рассмотрении палатами Федерального собрания вопроса о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе", — гласит текст документа.
ДОВСЕ подписан в Париже в 1990 году представителями 16 государств — членов НАТО и шести участников Организации Варшавского договора, а в 1999-м на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стамбуле подписан обновленный вариант соглашения.
Бессрочный договор подразумевал создание системы для ограничения количества обычных вооружений — танков, боевых бронированных машин, артиллерийских орудий, боевых самолетов и ударных вертолетов.
Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны — Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина, хотя документ подписали представители тридцати государств. Москва в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
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