https://ria.ru/20230510/bady-1870882093.html

Житель Петербурга отравился БАДами с мухоморами для улучшения сна

Житель Петербурга отравился БАДами с мухоморами для улучшения сна - РИА Новости, 10.05.2023

Житель Петербурга отравился БАДами с мухоморами для улучшения сна

Житель Санкт-Петербурга попал в больницу после отравления заказанными через интернет БАДами, содержащими мухомор, сообщает НИИ скорой помощи имени И. И... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T18:51

2023-05-10T18:51

2023-05-10T18:51

здоровье - общество

санкт-петербург

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга попал в больницу после отравления заказанными через интернет БАДами, содержащими мухомор, сообщает НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Мужчина поступил в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе 9 мая с отравлением БАДами, содержащими пантерный мухомор в сушеном виде. Отмечается, что пострадавший заказал БАД через интернет для улучшения качества сна. "Со слов пациента, в первую неделю прием препарата помогал ему уснуть. В начале второй недели БАД перестал действовать, поэтому пациент увеличил дозировку. Через неделю он еще раз увеличил дозировку, после чего ему стало плохо. Увидев, что что-то не так, его знакомая вызвала бригаду скорой помощи", - отмечается в сообщении. Врачи поставили пациенту диагноз "острое отравление мухоморами". В токсикологическом отделении НИИ скорой помощи ему оперативно провели промывание желудка и детоксикационную терапию. "В данный момент с пациентом все в порядке, сегодня он выписан домой", - сообщает НИИ. Роспотребнадзор ранее предупреждал, что употребление мухоморов, а также препаратов на их основе опасно, в грибах содержится ряд токсичных соединений и комплекс ядов. Так ведомство прокомментировало сообщения в октябре прошлого года, когда в СМИ писали, что в России растет число отравлений таблетками из мухоморов, которые, как уверяют продавцы, подходят для лечения депрессии и хронических головных болей.

https://ria.ru/20230508/shaurma-1870527895.html

https://ria.ru/20230503/otravlenie-1869424291.html

https://ria.ru/20230313/markirovka-1857567883.html

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Владимир Лаврентьев

здоровье - общество, санкт-петербург, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия