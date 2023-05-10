https://ria.ru/20230510/bady-1870882093.html
Житель Петербурга отравился БАДами с мухоморами для улучшения сна
Житель Петербурга отравился БАДами с мухоморами для улучшения сна - РИА Новости, 10.05.2023
Житель Петербурга отравился БАДами с мухоморами для улучшения сна
Житель Санкт-Петербурга попал в больницу после отравления заказанными через интернет БАДами, содержащими мухомор, сообщает НИИ скорой помощи имени И. И... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T18:51
2023-05-10T18:51
2023-05-10T18:51
здоровье - общество
санкт-петербург
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга попал в больницу после отравления заказанными через интернет БАДами, содержащими мухомор, сообщает НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Мужчина поступил в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе 9 мая с отравлением БАДами, содержащими пантерный мухомор в сушеном виде. Отмечается, что пострадавший заказал БАД через интернет для улучшения качества сна. "Со слов пациента, в первую неделю прием препарата помогал ему уснуть. В начале второй недели БАД перестал действовать, поэтому пациент увеличил дозировку. Через неделю он еще раз увеличил дозировку, после чего ему стало плохо. Увидев, что что-то не так, его знакомая вызвала бригаду скорой помощи", - отмечается в сообщении. Врачи поставили пациенту диагноз "острое отравление мухоморами". В токсикологическом отделении НИИ скорой помощи ему оперативно провели промывание желудка и детоксикационную терапию. "В данный момент с пациентом все в порядке, сегодня он выписан домой", - сообщает НИИ. Роспотребнадзор ранее предупреждал, что употребление мухоморов, а также препаратов на их основе опасно, в грибах содержится ряд токсичных соединений и комплекс ядов. Так ведомство прокомментировало сообщения в октябре прошлого года, когда в СМИ писали, что в России растет число отравлений таблетками из мухоморов, которые, как уверяют продавцы, подходят для лечения депрессии и хронических головных болей.
https://ria.ru/20230508/shaurma-1870527895.html
https://ria.ru/20230503/otravlenie-1869424291.html
https://ria.ru/20230313/markirovka-1857567883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, санкт-петербург, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
Житель Петербурга отравился БАДами с мухоморами для улучшения сна
Житель Петербурга отравился заказанными через интернет БАДами с мухоморами от бессонницы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости.
Житель Санкт-Петербурга попал в больницу после отравления заказанными через интернет БАДами, содержащими мухомор, сообщает
НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.
Мужчина поступил в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе 9 мая с отравлением БАДами, содержащими пантерный мухомор в сушеном виде.
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Отмечается, что пострадавший заказал БАД через интернет для улучшения качества сна.
"Со слов пациента, в первую неделю прием препарата помогал ему уснуть. В начале второй недели БАД перестал действовать, поэтому пациент увеличил дозировку. Через неделю он еще раз увеличил дозировку, после чего ему стало плохо. Увидев, что что-то не так, его знакомая вызвала бригаду скорой помощи", - отмечается в сообщении.
Врачи поставили пациенту диагноз "острое отравление мухоморами". В токсикологическом отделении НИИ скорой помощи ему оперативно провели промывание желудка и детоксикационную терапию.
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"В данный момент с пациентом все в порядке, сегодня он выписан домой", - сообщает НИИ.
Роспотребнадзор ранее предупреждал, что употребление мухоморов, а также препаратов на их основе опасно, в грибах содержится ряд токсичных соединений и комплекс ядов. Так ведомство прокомментировало сообщения в октябре прошлого года, когда в СМИ писали, что в России растет число отравлений таблетками из мухоморов, которые, как уверяют продавцы, подходят для лечения депрессии и хронических головных болей.
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