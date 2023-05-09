https://ria.ru/20230509/vybory-1870599188.html

Президентские выборы в Турции завершатся в первом туре, пишут СМИ

Президентские выборы в Турции завершатся в первом туре, пишут СМИ - РИА Новости, 09.05.2023

Президентские выборы в Турции завершатся в первом туре, пишут СМИ

Президентские выборы в Турции завершатся в первом туре победой действующего главы государства Тайипа Эрдогана, в них примут участие свыше 90% избирателей, пишет РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T11:55

2023-05-09T11:55

2023-05-09T11:56

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868679364_0:51:2584:1505_1920x0_80_0_0_a77072339d2a9d05ba267373e388141e.jpg

АНКАРА, 9 мая – РИА Новости. Президентские выборы в Турции завершатся в первом туре победой действующего главы государства Тайипа Эрдогана, в них примут участие свыше 90% избирателей, пишет во вторник газета Hürriyet со ссылкой на данные последних, но неопубликованных из-за запрета ЦИК опросов. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов должен пройти 28 мая. "В то время как президентские выборы вступают в завершающую стадию, в голосовании (за) Эрдогана и Кылычдароглу происходит интересное развитие событий. Как вы знаете, результаты опросов не публикуются из-за запрета… Но опросы проводятся. В последних неопубликованных опросах на первый план выходит следующее: в выборах примет участие рекордное количество избирателей, выборы закончатся в первом туре, Эрдоган победит на выборах в первом туре, Кылычдароглу продолжает набирать голоса", - пишет издание, не указывая, кем были проведены опросы и каковы точные уровни поддержки кандидатов. Ссылаясь на опросы, оно сообщает, что явка на выборах в Турции не опускается ниже 85%, отмечая, что это значительно выше, "чем в западных странах". "Ожидается, что на этих выборах явка избирателей превысит 90 процентов", - уточняет газета. Сообщается, что если ранее компании, проводящие опрос, говорили о втором туре, то теперь "погода изменилась". "В опросе, проведенном двумя серьезными компаниями, доля тех, кто сказал: "Все закончится в первом туре", достигла 65 процентов. Доля тех, кто сказал: "Дело дойдет до второго тура", упала ниже 25 процентов. Турецкие избиратели любят стабильность, а не неопределенность", - отмечает издание.

https://ria.ru/20230507/turtsiya-1869931891.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган