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Президентские выборы в Турции завершатся в первом туре, пишут СМИ
Президентские выборы в Турции завершатся в первом туре, пишут СМИ - РИА Новости, 09.05.2023
Президентские выборы в Турции завершатся в первом туре, пишут СМИ
Президентские выборы в Турции завершатся в первом туре победой действующего главы государства Тайипа Эрдогана, в них примут участие свыше 90% избирателей, пишет РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T11:55
2023-05-09T11:55
2023-05-09T11:56
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 9 мая – РИА Новости. Президентские выборы в Турции завершатся в первом туре победой действующего главы государства Тайипа Эрдогана, в них примут участие свыше 90% избирателей, пишет во вторник газета Hürriyet со ссылкой на данные последних, но неопубликованных из-за запрета ЦИК опросов. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов должен пройти 28 мая. "В то время как президентские выборы вступают в завершающую стадию, в голосовании (за) Эрдогана и Кылычдароглу происходит интересное развитие событий. Как вы знаете, результаты опросов не публикуются из-за запрета… Но опросы проводятся. В последних неопубликованных опросах на первый план выходит следующее: в выборах примет участие рекордное количество избирателей, выборы закончатся в первом туре, Эрдоган победит на выборах в первом туре, Кылычдароглу продолжает набирать голоса", - пишет издание, не указывая, кем были проведены опросы и каковы точные уровни поддержки кандидатов. Ссылаясь на опросы, оно сообщает, что явка на выборах в Турции не опускается ниже 85%, отмечая, что это значительно выше, "чем в западных странах". "Ожидается, что на этих выборах явка избирателей превысит 90 процентов", - уточняет газета. Сообщается, что если ранее компании, проводящие опрос, говорили о втором туре, то теперь "погода изменилась". "В опросе, проведенном двумя серьезными компаниями, доля тех, кто сказал: "Все закончится в первом туре", достигла 65 процентов. Доля тех, кто сказал: "Дело дойдет до второго тура", упала ниже 25 процентов. Турецкие избиратели любят стабильность, а не неопределенность", - отмечает издание.
https://ria.ru/20230507/turtsiya-1869931891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Президентские выборы в Турции завершатся в первом туре, пишут СМИ
Hürriyet: президентские выборы в Турции завершатся в первом туре победой Эрдогана
АНКАРА, 9 мая – РИА Новости.
Президентские выборы в Турции завершатся в первом туре победой действующего главы государства Тайипа Эрдогана, в них примут участие свыше 90% избирателей, пишет во вторник газета Hürriyet
со ссылкой на данные последних, но неопубликованных из-за запрета ЦИК опросов.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса
" Кемаль Кылычдароглу
. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже
и кандидат от альянса Ata Синан Оган. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов должен пройти 28 мая.
"В то время как президентские выборы вступают в завершающую стадию, в голосовании (за) Эрдогана и Кылычдароглу происходит интересное развитие событий. Как вы знаете, результаты опросов не публикуются из-за запрета… Но опросы проводятся. В последних неопубликованных опросах на первый план выходит следующее: в выборах примет участие рекордное количество избирателей, выборы закончатся в первом туре, Эрдоган победит на выборах в первом туре, Кылычдароглу продолжает набирать голоса", - пишет издание, не указывая, кем были проведены опросы и каковы точные уровни поддержки кандидатов.
Ссылаясь на опросы, оно сообщает, что явка на выборах в Турции не опускается ниже 85%, отмечая, что это значительно выше, "чем в западных странах". "Ожидается, что на этих выборах явка избирателей превысит 90 процентов", - уточняет газета.
Эрдоган достал наган. Турция приготовилась к последней схватке
Сообщается, что если ранее компании, проводящие опрос, говорили о втором туре, то теперь "погода изменилась".
"В опросе, проведенном двумя серьезными компаниями, доля тех, кто сказал: "Все закончится в первом туре", достигла 65 процентов. Доля тех, кто сказал: "Дело дойдет до второго тура", упала ниже 25 процентов. Турецкие избиратели любят стабильность, а не неопределенность", - отмечает издание.