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Послы России и стран СНГ возложили цветы к советскому монументу в Вене - РИА Новости, 09.05.2023
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13:14 09.05.2023
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Послы России и стран СНГ возложили цветы к советскому монументу в Вене
Послы России и стран СНГ возложили цветы к советскому монументу в Вене - РИА Новости, 09.05.2023
Послы России и стран СНГ возложили цветы к советскому монументу в Вене
Дипломаты России и стран СНГ в День Победы возложили цветы к главному Советскому монументу в центре Вены, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T13:14
2023-05-09T13:14
в мире
вена
дмитрий любинский
михаил ульянов (дипломат)
александр лукашевич
день победы
австрия
день победы — 2023
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ВЕНА, 9 мая - РИА Новости. Дипломаты России и стран СНГ в День Победы возложили цветы к главному Советскому монументу в центре Вены, передает корреспондент РИА Новости. Российский посол Дмитрий Любинский, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов и постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич возложили цветы к главному Советскому монументу в центре Вены. Также почтить память воинов-освободителей прибыли послы стран СНГ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Во время церемонии возложения цветов австрийская полиция выставила ограждения, пропуская к памятнику лишь делегацию РФ и стран СНГ. За ограждениями образовался стихийный проукраинский митинг, его участники пришли с украинскими флагами. После завершения памятной акции правоохранители сняли ограждения и позволили обычным гражданам подойти к монументу, чтобы возложить цветы и почтить память советских солдат. При этом полиция строго следила за порядком, выстроившись плотным рядом перед монументом. Когда между русскими и украинцами возникла словесная перепалка, правоохранители вмешались и попросили их разойтись. При этом никаких помех для обычных граждан, желающих подойти к памятнику, не создавалось.
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в мире, вена, дмитрий любинский, михаил ульянов (дипломат), александр лукашевич, день победы, австрия, день победы — 2023
В мире, Вена, Дмитрий Любинский, Михаил Ульянов (дипломат), Александр Лукашевич, День Победы, Австрия, День Победы — 2023
Послы России и стран СНГ возложили цветы к советскому монументу в Вене

Послы России и стран СНГ в День Победы возложили цветы к советскому монументу в Вене

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПамятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма на площади Шварценбергплац в Вене
Памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма на площади Шварценбергплац в Вене - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма на площади Шварценбергплац в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 9 мая - РИА Новости. Дипломаты России и стран СНГ в День Победы возложили цветы к главному Советскому монументу в центре Вены, передает корреспондент РИА Новости.
Российский посол Дмитрий Любинский, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов и постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич возложили цветы к главному Советскому монументу в центре Вены. Также почтить память воинов-освободителей прибыли послы стран СНГ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.
Во время церемонии возложения цветов австрийская полиция выставила ограждения, пропуская к памятнику лишь делегацию РФ и стран СНГ. За ограждениями образовался стихийный проукраинский митинг, его участники пришли с украинскими флагами.
После завершения памятной акции правоохранители сняли ограждения и позволили обычным гражданам подойти к монументу, чтобы возложить цветы и почтить память советских солдат. При этом полиция строго следила за порядком, выстроившись плотным рядом перед монументом.
Когда между русскими и украинцами возникла словесная перепалка, правоохранители вмешались и попросили их разойтись. При этом никаких помех для обычных граждан, желающих подойти к памятнику, не создавалось.
Посетители у памятника советскому солдату в Трептов-парке в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
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В миреВенаДмитрий ЛюбинскийМихаил Ульянов (дипломат)Александр ЛукашевичДень ПобедыАвстрияДень Победы — 2023
 
 
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