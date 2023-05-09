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Послы России и стран СНГ возложили цветы к советскому монументу в Вене

Послы России и стран СНГ возложили цветы к советскому монументу в Вене - РИА Новости, 09.05.2023

Послы России и стран СНГ возложили цветы к советскому монументу в Вене

Дипломаты России и стран СНГ в День Победы возложили цветы к главному Советскому монументу в центре Вены, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T13:14

2023-05-09T13:14

2023-05-09T13:14

в мире

вена

дмитрий любинский

михаил ульянов (дипломат)

александр лукашевич

день победы

австрия

день победы — 2023

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ВЕНА, 9 мая - РИА Новости. Дипломаты России и стран СНГ в День Победы возложили цветы к главному Советскому монументу в центре Вены, передает корреспондент РИА Новости. Российский посол Дмитрий Любинский, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов и постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич возложили цветы к главному Советскому монументу в центре Вены. Также почтить память воинов-освободителей прибыли послы стран СНГ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Во время церемонии возложения цветов австрийская полиция выставила ограждения, пропуская к памятнику лишь делегацию РФ и стран СНГ. За ограждениями образовался стихийный проукраинский митинг, его участники пришли с украинскими флагами. После завершения памятной акции правоохранители сняли ограждения и позволили обычным гражданам подойти к монументу, чтобы возложить цветы и почтить память советских солдат. При этом полиция строго следила за порядком, выстроившись плотным рядом перед монументом. Когда между русскими и украинцами возникла словесная перепалка, правоохранители вмешались и попросили их разойтись. При этом никаких помех для обычных граждан, желающих подойти к памятнику, не создавалось.

https://ria.ru/20230509/pobeda-1870595210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, вена, дмитрий любинский, михаил ульянов (дипломат), александр лукашевич, день победы, австрия, день победы — 2023