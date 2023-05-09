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Послы России и стран СНГ возложили цветы к советскому монументу в Вене
Послы России и стран СНГ возложили цветы к советскому монументу в Вене - РИА Новости, 09.05.2023
Послы России и стран СНГ возложили цветы к советскому монументу в Вене
Дипломаты России и стран СНГ в День Победы возложили цветы к главному Советскому монументу в центре Вены, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T13:14
2023-05-09T13:14
2023-05-09T13:14
в мире
вена
дмитрий любинский
михаил ульянов (дипломат)
александр лукашевич
день победы
австрия
день победы — 2023
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ВЕНА, 9 мая - РИА Новости. Дипломаты России и стран СНГ в День Победы возложили цветы к главному Советскому монументу в центре Вены, передает корреспондент РИА Новости. Российский посол Дмитрий Любинский, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов и постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич возложили цветы к главному Советскому монументу в центре Вены. Также почтить память воинов-освободителей прибыли послы стран СНГ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Во время церемонии возложения цветов австрийская полиция выставила ограждения, пропуская к памятнику лишь делегацию РФ и стран СНГ. За ограждениями образовался стихийный проукраинский митинг, его участники пришли с украинскими флагами. После завершения памятной акции правоохранители сняли ограждения и позволили обычным гражданам подойти к монументу, чтобы возложить цветы и почтить память советских солдат. При этом полиция строго следила за порядком, выстроившись плотным рядом перед монументом. Когда между русскими и украинцами возникла словесная перепалка, правоохранители вмешались и попросили их разойтись. При этом никаких помех для обычных граждан, желающих подойти к памятнику, не создавалось.
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870595210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вена, дмитрий любинский, михаил ульянов (дипломат), александр лукашевич, день победы, австрия, день победы — 2023
В мире, Вена, Дмитрий Любинский, Михаил Ульянов (дипломат), Александр Лукашевич, День Победы, Австрия, День Победы — 2023
Послы России и стран СНГ возложили цветы к советскому монументу в Вене
Послы России и стран СНГ в День Победы возложили цветы к советскому монументу в Вене
ВЕНА, 9 мая - РИА Новости. Дипломаты России и стран СНГ в День Победы возложили цветы к главному Советскому монументу в центре Вены, передает корреспондент РИА Новости.
Российский посол Дмитрий Любинский
, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
и постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
возложили цветы к главному Советскому монументу в центре Вены. Также почтить память воинов-освободителей прибыли послы стран СНГ
: Армении
, Белоруссии
, Казахстана
, Киргизии
, Таджикистана
, Туркмении
, Узбекистана
.
Во время церемонии возложения цветов австрийская полиция выставила ограждения, пропуская к памятнику лишь делегацию РФ и стран СНГ. За ограждениями образовался стихийный проукраинский митинг, его участники пришли с украинскими флагами.
После завершения памятной акции правоохранители сняли ограждения и позволили обычным гражданам подойти к монументу, чтобы возложить цветы и почтить память советских солдат. При этом полиция строго следила за порядком, выстроившись плотным рядом перед монументом.
Когда между русскими и украинцами возникла словесная перепалка, правоохранители вмешались и попросили их разойтись. При этом никаких помех для обычных граждан, желающих подойти к памятнику, не создавалось.
Сотни людей почтили память воинов-освободителей в Берлине