https://ria.ru/20230509/pobeda-1870595210.html

Сотни людей почтили память воинов-освободителей в Берлине

Сотни людей почтили память воинов-освободителей в Берлине - РИА Новости, 09.05.2023

Сотни людей почтили память воинов-освободителей в Берлине

Сотрудники дипмиссий и послы РФ, ряда стран СНГ и дружественных государств из Азии и Африки, а также сотни неравнодушных жителей Берлина в День Победы возложили РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T11:37

2023-05-09T11:37

2023-05-09T11:37

в мире

берлин (город)

россия

азия

сергей нечаев (дипломат)

русская православная церковь

снг

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870502186_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_04d9a8f7a6fe7e4a340bbc4cd2d72b1a.jpg

БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. Сотрудники дипмиссий и послы РФ, ряда стран СНГ и дружественных государств из Азии и Африки, а также сотни неравнодушных жителей Берлина в День Победы возложили венки и цветы к подножию памятника Воину-освободителю в мемориальном комплексе в берлинском Трептов-парке. В преддверии церемонии на входах в парк были расставлены ограждения, полицейские проверяли сумки обычных посетителей, приходивших для участия в церемонии. В церемонии участвовали российский посол Сергей Нечаев и сотрудники дипмиссии РФ, а также послы Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Туркменистана, Мавритании и Вьетнама, а кроме того атташе и работники диппредставительств ряда других дружественных стран Азии и Африки. Участие в мероприятии также приняли представители Русской православной Церкви, помолившиеся за упокой почивших защитников Отечества. Возложение венков и цветов открылось после минуты молчания у подножья 12-метрового памятника советскому воину с девочкой на руках. Сотни человек - среди них и региональные политики партии АдГ - поднялись затем к памятнику и почтили память воинов. "Мы благодарим за солидарность тех многих людей, которые вместе с нами сегодня празднуют этот день со слезами на глазах. Всё будет хорошо", - сказал журналистам Нечаев после возложения венков. Ранее посольство Украины в Германии заявило, что в этом году впервые не будет возлагать венки и цветы к советским мемориалам в Берлине 8 мая. Вместо этого посол Алексей Макеев вместе с государственным министром МИД ФРГ Тобиасом Линднером и бургомистром Берлина Каем Вегнером возложит цветы к центральному немецкому мемориалу памяти "жертв войн и тирании", после чего посетит здание Рейхстага.

https://ria.ru/20230509/kishinev-1870584602.html

берлин (город)

россия

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, берлин (город), россия, азия, сергей нечаев (дипломат), русская православная церковь, снг, день победы, день победы — 2023