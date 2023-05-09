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Сотни людей почтили память воинов-освободителей в Берлине - РИА Новости, 09.05.2023
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11:37 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870595210.html
Сотни людей почтили память воинов-освободителей в Берлине
Сотни людей почтили память воинов-освободителей в Берлине - РИА Новости, 09.05.2023
Сотни людей почтили память воинов-освободителей в Берлине
Сотрудники дипмиссий и послы РФ, ряда стран СНГ и дружественных государств из Азии и Африки, а также сотни неравнодушных жителей Берлина в День Победы возложили РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T11:37
2023-05-09T11:37
в мире
берлин (город)
россия
азия
сергей нечаев (дипломат)
русская православная церковь
снг
день победы
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БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. Сотрудники дипмиссий и послы РФ, ряда стран СНГ и дружественных государств из Азии и Африки, а также сотни неравнодушных жителей Берлина в День Победы возложили венки и цветы к подножию памятника Воину-освободителю в мемориальном комплексе в берлинском Трептов-парке. В преддверии церемонии на входах в парк были расставлены ограждения, полицейские проверяли сумки обычных посетителей, приходивших для участия в церемонии. В церемонии участвовали российский посол Сергей Нечаев и сотрудники дипмиссии РФ, а также послы Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Туркменистана, Мавритании и Вьетнама, а кроме того атташе и работники диппредставительств ряда других дружественных стран Азии и Африки. Участие в мероприятии также приняли представители Русской православной Церкви, помолившиеся за упокой почивших защитников Отечества. Возложение венков и цветов открылось после минуты молчания у подножья 12-метрового памятника советскому воину с девочкой на руках. Сотни человек - среди них и региональные политики партии АдГ - поднялись затем к памятнику и почтили память воинов. "Мы благодарим за солидарность тех многих людей, которые вместе с нами сегодня празднуют этот день со слезами на глазах. Всё будет хорошо", - сказал журналистам Нечаев после возложения венков. Ранее посольство Украины в Германии заявило, что в этом году впервые не будет возлагать венки и цветы к советским мемориалам в Берлине 8 мая. Вместо этого посол Алексей Макеев вместе с государственным министром МИД ФРГ Тобиасом Линднером и бургомистром Берлина Каем Вегнером возложит цветы к центральному немецкому мемориалу памяти "жертв войн и тирании", после чего посетит здание Рейхстага.
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в мире, берлин (город), россия, азия, сергей нечаев (дипломат), русская православная церковь, снг, день победы, день победы — 2023
В мире, Берлин (город), Россия, Азия, Сергей Нечаев (дипломат), Русская православная церковь, СНГ, День Победы, День Победы — 2023
Сотни людей почтили память воинов-освободителей в Берлине

Дипломаты из России и стран СНГ, сотни людей почтили память воинов-освободителей в Берлине

© AP Photo / Markus SchreiberПосетители у памятника советскому солдату в Трептов-парке в Берлине
Посетители у памятника советскому солдату в Трептов-парке в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Посетители у памятника советскому солдату в Трептов-парке в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. Сотрудники дипмиссий и послы РФ, ряда стран СНГ и дружественных государств из Азии и Африки, а также сотни неравнодушных жителей Берлина в День Победы возложили венки и цветы к подножию памятника Воину-освободителю в мемориальном комплексе в берлинском Трептов-парке.
В преддверии церемонии на входах в парк были расставлены ограждения, полицейские проверяли сумки обычных посетителей, приходивших для участия в церемонии.
В церемонии участвовали российский посол Сергей Нечаев и сотрудники дипмиссии РФ, а также послы Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Туркменистана, Мавритании и Вьетнама, а кроме того атташе и работники диппредставительств ряда других дружественных стран Азии и Африки. Участие в мероприятии также приняли представители Русской православной Церкви, помолившиеся за упокой почивших защитников Отечества.
Возложение венков и цветов открылось после минуты молчания у подножья 12-метрового памятника советскому воину с девочкой на руках. Сотни человек - среди них и региональные политики партии АдГ - поднялись затем к памятнику и почтили память воинов.
"Мы благодарим за солидарность тех многих людей, которые вместе с нами сегодня празднуют этот день со слезами на глазах. Всё будет хорошо", - сказал журналистам Нечаев после возложения венков.
Ранее посольство Украины в Германии заявило, что в этом году впервые не будет возлагать венки и цветы к советским мемориалам в Берлине 8 мая. Вместо этого посол Алексей Макеев вместе с государственным министром МИД ФРГ Тобиасом Линднером и бургомистром Берлина Каем Вегнером возложит цветы к центральному немецкому мемориалу памяти "жертв войн и тирании", после чего посетит здание Рейхстага.
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