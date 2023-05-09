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"Этот день мы приближали, как могли!" Парад к 78-й годовщине Победы - РИА Новости, 09.05.2023
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12:58 09.05.2023 (обновлено: 14:24 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/parad-1870600746.html
"Этот день мы приближали, как могли!" Парад к 78-й годовщине Победы
"Этот день мы приближали, как могли!" Парад к 78-й годовщине Победы - РИА Новости, 09.05.2023
"Этот день мы приближали, как могли!" Парад к 78-й годовщине Победы
На Красной площади в Москве состоялся торжественный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Самые яркие кадры — в фотоленте Ria.ru.
2023-05-09T12:58
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россия
москва
узбекистан
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фото, фото, россия, москва, узбекистан, олег салюков, владимир путин, шавкат мирзиеев, снг, т-34, с-400 «триумф», день победы, день победы — 2023
Фото, Россия, Москва, Узбекистан, Олег Салюков, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, СНГ, Т-34, С-400 «Триумф», День Победы, День Победы — 2023

"Этот день мы приближали, как могли!" Парад к 78-й годовщине Победы

Читать ria.ru в
На Красной площади в Москве состоялся торжественный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Самые яркие кадры — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

9 мая в России ежегодно отмечается всенародный праздник – День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Перед началом военного парада в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве

9 мая в России ежегодно отмечается всенародный праздник – День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

© РИА Новости / POOL
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1 из 16
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

В 10:00 кремлевские куранты возвестили о начале парада Победы на Красной площади. Торжественное шествие войск возглавил командующий военным парадом Олег Салюков.

Военнослужащие перед началом военного парада в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве

В 10:00 кремлевские куранты возвестили о начале парада Победы на Красной площади. Торжественное шествие войск возглавил командующий военным парадом Олег Салюков.

© РИА Новости / POOL
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2 из 16
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

На параде присутствовал президент России Владимир Путин, также среди иностранных гостей были в том числе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Президент РФ Владимир Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев идут к трибунам перед началом парада в Москве

На параде присутствовал президент России Владимир Путин, также среди иностранных гостей были в том числе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

© РИА Новости / POOL
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3 из 16
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Командующий парадом генерал Олег Салюков отчитался министру обороны о готовности расчетов к параду.

Военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Командующий парадом генерал Олег Салюков отчитался министру обороны о готовности расчетов к параду.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 16
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Владимир Путин выступил на параде Победы и поздравил россиян с праздником.

Президент РФ Владимир Путин выступает на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Владимир Путин выступил на параде Победы и поздравил россиян с праздником.

© РИА Новости / POOL
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5 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

После выступления президента была объявлена минута молчания, чтобы отдать дань уважения погибшим в Великой Отечественной войне.

Военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

После выступления президента была объявлена минута молчания, чтобы отдать дань уважения погибшим в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 16
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Торжественное шествие войск возглавил командующий военным парадом генерал армии Олег Салюков.

Музыканты военного оркестра на военном параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве

Торжественное шествие войск возглавил командующий военным парадом генерал армии Олег Салюков.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 16
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Первыми на брусчатку вышли барабанщики Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

Военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Первыми на брусчатку вышли барабанщики Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

© РИА Новости / POOL
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8 из 16
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Знаменные группы сопровождал почетный караул трех видов войск 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Знаменные группы сопровождал почетный караул трех видов войск 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 16
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

По Красной площади прошли парадные "коробки" видов и родов Вооруженных сил России, других силовых структур, а также подразделений, задействованных в российской специальной военной операции на Украине.

Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

По Красной площади прошли парадные "коробки" видов и родов Вооруженных сил России, других силовых структур, а также подразделений, задействованных в российской специальной военной операции на Украине.

© РИА Новости / POOL
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10 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

В парадных расчетах прошли женщины-военнослужащие.

Парадный расчет женщин-военнослужащих на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В парадных расчетах прошли женщины-военнослужащие.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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11 из 16
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В этом году в механизированной колонне были представлены в основном колёсные машины, кроме танка Т-34, который открывал проезд техники.

Военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В этом году в механизированной колонне были представлены в основном колёсные машины, кроме танка Т-34, который открывал проезд техники.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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12 из 16
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

По брусчатке Красной площади проследовали различные бронеавтомобили, пусковые установки из состава системы ПВО С-400.

Зенитная ракетная система С-400 Триумф на военном параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве

По брусчатке Красной площади проследовали различные бронеавтомобили, пусковые установки из состава системы ПВО С-400.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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13 из 16
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Также по Красной площади прошли бронетранспортеры БТР-82А, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" на восьмиосных тягачах, а также новые БТР "Бумеранг".

Автономные пусковые установки ПГРК Ярс на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Также по Красной площади прошли бронетранспортеры БТР-82А, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" на восьмиосных тягачах, а также новые БТР "Бумеранг".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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14 из 16
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Военные музыканты завершили парад маршем "Прощание славянки".

Военнослужащий на военном параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве

Военные музыканты завершили парад маршем "Прощание славянки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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15 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

После парада президент России Владимир Путин и лидеры стран СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

После парада президент России Владимир Путин и лидеры стран СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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ФотоРоссияМоскваУзбекистанОлег СалюковВладимир ПутинШавкат МирзиеевСНГТ-34С-400 «Триумф»День ПобедыДень Победы — 2023
 
 
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