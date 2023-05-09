"Этот день мы приближали, как могли!" Парад к 78-й годовщине Победы

9 мая в России ежегодно отмечается всенародный праздник – День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
9 мая в России ежегодно отмечается всенародный праздник – День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
В 10:00 кремлевские куранты возвестили о начале парада Победы на Красной площади. Торжественное шествие войск возглавил командующий военным парадом Олег Салюков.
В 10:00 кремлевские куранты возвестили о начале парада Победы на Красной площади. Торжественное шествие войск возглавил командующий военным парадом Олег Салюков.
На параде присутствовал президент России Владимир Путин, также среди иностранных гостей были в том числе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
На параде присутствовал президент России Владимир Путин, также среди иностранных гостей были в том числе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Командующий парадом генерал Олег Салюков отчитался министру обороны о готовности расчетов к параду.
Командующий парадом генерал Олег Салюков отчитался министру обороны о готовности расчетов к параду.
Владимир Путин выступил на параде Победы и поздравил россиян с праздником.
Владимир Путин выступил на параде Победы и поздравил россиян с праздником.
После выступления президента была объявлена минута молчания, чтобы отдать дань уважения погибшим в Великой Отечественной войне.
После выступления президента была объявлена минута молчания, чтобы отдать дань уважения погибшим в Великой Отечественной войне.
Торжественное шествие войск возглавил командующий военным парадом генерал армии Олег Салюков.
Торжественное шествие войск возглавил командующий военным парадом генерал армии Олег Салюков.
Первыми на брусчатку вышли барабанщики Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова.
Первыми на брусчатку вышли барабанщики Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова.
Знаменные группы сопровождал почетный караул трех видов войск 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.
Знаменные группы сопровождал почетный караул трех видов войск 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.
По Красной площади прошли парадные "коробки" видов и родов Вооруженных сил России, других силовых структур, а также подразделений, задействованных в российской специальной военной операции на Украине.
По Красной площади прошли парадные "коробки" видов и родов Вооруженных сил России, других силовых структур, а также подразделений, задействованных в российской специальной военной операции на Украине.
В парадных расчетах прошли женщины-военнослужащие.
В парадных расчетах прошли женщины-военнослужащие.
В этом году в механизированной колонне были представлены в основном колёсные машины, кроме танка Т-34, который открывал проезд техники.
В этом году в механизированной колонне были представлены в основном колёсные машины, кроме танка Т-34, который открывал проезд техники.
По брусчатке Красной площади проследовали различные бронеавтомобили, пусковые установки из состава системы ПВО С-400.
По брусчатке Красной площади проследовали различные бронеавтомобили, пусковые установки из состава системы ПВО С-400.
Также по Красной площади прошли бронетранспортеры БТР-82А, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" на восьмиосных тягачах, а также новые БТР "Бумеранг".
Также по Красной площади прошли бронетранспортеры БТР-82А, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" на восьмиосных тягачах, а также новые БТР "Бумеранг".
Военные музыканты завершили парад маршем "Прощание славянки".
Военные музыканты завершили парад маршем "Прощание славянки".
После парада президент России Владимир Путин и лидеры стран СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
После парада президент России Владимир Путин и лидеры стран СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.