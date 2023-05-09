https://ria.ru/20230509/parad-1870570622.html

В Москве начался парад Победы

В Москве начался парад Победы - РИА Новости, 09.05.2023

В Москве начался парад Победы

На Красной площади начался военный парад в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T10:01

2023-05-09T10:01

2023-05-09T11:45

москва

день победы

общество

день победы — 2023

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На Красной площади начался военный парад в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Парад начался с внесения на площадь под звуки песни "Священная война" государственного флага РФ и знамени Победы - боевого знамени 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Парадом командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад министр обороны РФ Сергей Шойгу.На центральной трибуне за парадом наблюдает президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин, который выступит с традиционной речью перед началом прохождения пеших колонн. Также на параде присутствуют лидеры Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Армении и Казахстана.Затем по Красной площади пройдут парадные "коробки" видов и родов Вооруженных сил РФ, других силовых структур, а также подразделений, задействованных в российской специальной военной операции на Украине. В настоящее время парадные расчеты построены на площади.Завершится парад прохождением механизированной колонны военной техники.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230509/putin-1870566648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вынос флага России и знамени Победы на Красную площадь Вынос флага России и знамени Победы на Красную площадь 2023-05-09T10:01 true PT0M29S

Шойгу и главком Сухопутных войск Салюков объезжают парадные расчеты Шойгу и главком Сухопутных войск Салюков объезжают парадные расчеты 2023-05-09T10:01 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, день победы, общество, день победы — 2023