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В Москве начался парад Победы - РИА Новости, 09.05.2023
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10:01 09.05.2023 (обновлено: 11:45 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/parad-1870570622.html
В Москве начался парад Победы
В Москве начался парад Победы - РИА Новости, 09.05.2023
В Москве начался парад Победы
На Красной площади начался военный парад в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T10:01
2023-05-09T11:45
москва
день победы
общество
день победы — 2023
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На Красной площади начался военный парад в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Парад начался с внесения на площадь под звуки песни "Священная война" государственного флага РФ и знамени Победы - боевого знамени 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Парадом командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад министр обороны РФ Сергей Шойгу.На центральной трибуне за парадом наблюдает президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин, который выступит с традиционной речью перед началом прохождения пеших колонн. Также на параде присутствуют лидеры Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Армении и Казахстана.Затем по Красной площади пройдут парадные "коробки" видов и родов Вооруженных сил РФ, других силовых структур, а также подразделений, задействованных в российской специальной военной операции на Украине. В настоящее время парадные расчеты построены на площади.Завершится парад прохождением механизированной колонны военной техники.Парад Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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internet-group@rian.ru
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Вынос флага России и знамени Победы на Красную площадь
Вынос флага России и знамени Победы на Красную площадь
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Шойгу и главком Сухопутных войск Салюков объезжают парадные расчеты
Шойгу и главком Сухопутных войск Салюков объезжают парадные расчеты
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москва, день победы, общество, день победы — 2023
Москва, День Победы, Общество, День Победы — 2023
В Москве начался парад Победы

На Красной площади начался парад Победы в Великой Отечественной войне

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВоеннослужащие перед началом парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие перед началом парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Военнослужащие перед началом парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На Красной площади начался военный парад в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Парад начался с внесения на площадь под звуки песни "Священная война" государственного флага РФ и знамени Победы - боевого знамени 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Парадом командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад министр обороны РФ Сергей Шойгу.
На центральной трибуне за парадом наблюдает президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин, который выступит с традиционной речью перед началом прохождения пеших колонн. Также на параде присутствуют лидеры Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Армении и Казахстана.
Затем по Красной площади пройдут парадные "коробки" видов и родов Вооруженных сил РФ, других силовых структур, а также подразделений, задействованных в российской специальной военной операции на Украине. В настоящее время парадные расчеты построены на площади.
Завершится парад прохождением механизированной колонны военной техники.
Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
Парад Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Путин встретил приехавших на парад Победы лидеров стран СНГ
Вчера, 09:48
 
МоскваДень ПобедыОбществоДень Победы — 2023
 
 
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