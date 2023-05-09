В Москве начался парад Победы
На Красной площади начался парад Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВоеннослужащие перед началом парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие перед началом парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На Красной площади начался военный парад в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Парад начался с внесения на площадь под звуки песни "Священная война" государственного флага РФ и знамени Победы - боевого знамени 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Парадом командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад министр обороны РФ Сергей Шойгу.
На центральной трибуне за парадом наблюдает президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин, который выступит с традиционной речью перед началом прохождения пеших колонн. Также на параде присутствуют лидеры Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Армении и Казахстана.
Затем по Красной площади пройдут парадные "коробки" видов и родов Вооруженных сил РФ, других силовых структур, а также подразделений, задействованных в российской специальной военной операции на Украине. В настоящее время парадные расчеты построены на площади.
Завершится парад прохождением механизированной колонны военной техники.